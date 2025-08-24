Tạm dừng tổ chức hoạt động tựu trường, tập trung ứng phó bão số 5

(Baothanhhoa.vn) - Chiều 24/8, Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa đã có công văn yêu cầu các nhà trường, cơ sở giáo dục tạm dừng tổ chức các hoạt động tựu trường, tập trung ứng phó với bão số 5.

Chiều 24/8, Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa đã có công văn yêu cầu các nhà trường, cơ sở giáo dục tạm dừng tổ chức các hoạt động tựu trường, tập trung ứng phó với bão số 5.

Sở GD&ĐT yêu cầu các nhà trường, cơ sở giáo dục tạm dừng tổ chức các hoạt động tựu trường, tập trung ứng phó với bão số 5.

Nội dung công văn nêu rõ, sau khi cập nhật diễn biến cơn bão số 5 năm 2025 đang diễn ra với cường độ rất mạnh, di chuyển nhanh, đặc biệt nguy hiểm và đang hướng vào khu vực miền Trung nước ta; thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở GD&ĐT đề nghị chủ tịch UBND các xã, phường, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc việc không tổ chức các hoạt động tựu trường vào ngày 25/8 theo Quyết định số 2864/QĐ-UBND.

Từ ngày 26/8 thủ trưởng các cơ sở giáo dục chủ động theo dõi diễn biến cơn bão số 5 và hoàn lưu sau bão, chỉ khi thật sự đảm bảo an toàn cho học sinh mới tổ chức các hoạt động tựu trường.

Sở GD&ĐT giao thủ trưởng các cơ sở giáo dục triển khai để giáo viên chủ nhiệm thông tin nội dung trên đến tất cả phụ huynh học sinh và yêu cầu gia đình quản lý con em tại nhà đảm bảo an toàn trong những ngày diễn ra mưa bão.

Các đơn vị tập trung ứng phó bão số 5 năm 2025 và nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh.

Trước đó, ngày 23/8, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành kế hoạch thời gian năm học 2025-2026. Theo kế hoạch, ngày tựu trường của các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh là ngày 29/8; riêng đối với lớp 1, lớp 9, lớp 12 tựu trường ngày 25/8.

Linh Hương

