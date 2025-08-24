(Baothanhhoa.vn) - Ngày tựu trường của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa là ngày 29/8/2025; riêng đối với lớp 1, lớp 9, lớp 12 tựu trường ngày 25/8/2025.

Học sinh Thanh Hóa tựu trường từ ngày 29/8

Ngày tựu trường của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa là ngày 29/8/2025; riêng đối với lớp 1, lớp 9, lớp 12 tựu trường ngày 25/8/2025.

Học sinh Thanh Hóa tựu trường từ ngày 29/8

Học sinh tỉnh Thanh Hóa sẽ tựu trường từ ngày 29/8.

Ngày 23/8, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, ngày tựu trường của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên là ngày 29/8/2025; riêng đối với lớp 1, lớp 9, lớp 12 tựu trường ngày 25/8/2025.

Tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện cần thiết cho năm học mới và ngày khai giảng năm học 2025-2026. Từ ngày tựu trường đến trước khai giảng, các cơ sở giáo dục thực hiện việc ổn định nền nếp dạy và học; củng cố kiến thức cũ, tổ chức kiểm tra lại và đánh giá kết quả tu dưỡng sau hè cho học sinh (nếu có).

Ngày khai giảng và bắt đầu học kỳ I là ngày 5/9/2025. Ngày kết thúc học kỳ I là ngày 10/1/2026.

Học kỳ II bắt đầu từ ngày 12/1/2026 và kết thúc (hoàn thành kế hoạch giảng dạy và học tập) trước ngày 25/5/2026.

Trước ngày 31/5/2026, kết thúc năm học 2025-2026.

Số tuần thực học của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2025-2026 là 35 tuần (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần).

Thời gian xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 30/6/2026.

Linh Hương

Tin liên quan:
  • Học sinh Thanh Hóa tựu trường từ ngày 29/8
    Học sinh lớp 1 tựu trường vào ngày 21/8

    Ngày 15/8, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 3402/QD-UBND Ban hành kế hoạch thời gian năm học 2024 - 2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

  • Học sinh Thanh Hóa tựu trường từ ngày 29/8
    Hơn 900 nghìn học sinh Thanh Hóa hân hoan ngày tựu trường

    Sáng 28/8, trong không khí rộn ràng của mùa thu – Mùa tựu trường, hơn 900 nghìn học sinh các cấp học trên địa bàn toàn tỉnh đã nô nức tựu trường theo lịch trình chung của toàn tỉnh.

  • Học sinh Thanh Hóa tựu trường từ ngày 29/8
    Học sinh lớp 1 náo nức tựu trường

    Sáng nay (21/8), hơn 66.000 học sinh lớp 1 trên địa bàn toàn tỉnh đã náo nức tựu trường. Các trường tiểu học đã có nhiều hoạt động chào đón học sinh trong ngày đầu đến với bậc học mới.


Linh Hương

Từ khóa: UBND tỉnh Thanh Hóa Giáo dục thường xuyên Giáo dục phổ thông Giáo dục mầm non Ngày tựu trường Học sinh Khai giảng Cơ sở vật chất Kế hoạch Chương trình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 KÝ TỰ)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Bình luận
Tắt [X]
×

Tải ứng dụng Đọc Báo Thanh Hóa

qr_app