Học sinh Thanh Hóa tựu trường từ ngày 29/8

Ngày tựu trường của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa là ngày 29/8/2025; riêng đối với lớp 1, lớp 9, lớp 12 tựu trường ngày 25/8/2025.

Học sinh tỉnh Thanh Hóa sẽ tựu trường từ ngày 29/8.

Ngày 23/8, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, ngày tựu trường của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên là ngày 29/8/2025; riêng đối với lớp 1, lớp 9, lớp 12 tựu trường ngày 25/8/2025.

Tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện cần thiết cho năm học mới và ngày khai giảng năm học 2025-2026. Từ ngày tựu trường đến trước khai giảng, các cơ sở giáo dục thực hiện việc ổn định nền nếp dạy và học; củng cố kiến thức cũ, tổ chức kiểm tra lại và đánh giá kết quả tu dưỡng sau hè cho học sinh (nếu có).

Ngày khai giảng và bắt đầu học kỳ I là ngày 5/9/2025. Ngày kết thúc học kỳ I là ngày 10/1/2026.

Học kỳ II bắt đầu từ ngày 12/1/2026 và kết thúc (hoàn thành kế hoạch giảng dạy và học tập) trước ngày 25/5/2026.

Trước ngày 31/5/2026, kết thúc năm học 2025-2026.

Số tuần thực học của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2025-2026 là 35 tuần (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần).

Thời gian xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 30/6/2026.

Linh Hương