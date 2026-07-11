Syria phát hiện kho thuốc nổ bí mật liên quan đến kế hoạch tấn công khủng bố

Bộ Nội vụ Syria mới đây cho biết, lực lượng an ninh nước này đã phát hiện một kho thuốc nổ bí mật có liên quan đến nhóm phiến quân chịu trách nhiệm về các vụ đánh bom tại Damascus ngày 7/7, đồng thời các cuộc điều tra vẫn đang được tiếp tục nhằm xác định những địa điểm ẩn náu còn lại của mạng lưới này.

Syria phát hiện kho thuốc nổ liên quan đến nhóm phiến quân đứng sau vụ đánh bom ở Damascus hôm 7 tháng 7 năm 2026. Ảnh: SANA.

Bộ Nội vụ cho biết quá trình thẩm vấn các thành viên của nhóm phiến quân đã giúp lực lượng an ninh điều tra lần ra kho cất giấu thuốc nổ và thu giữ nhiều thiết bị nổ được cho là đã được chuẩn bị để sử dụng trong một loạt vụ tấn công theo kế hoạch.

Theo Bộ Nội vụ, các đội kỹ thuật đã tháo gỡ và vô hiệu hóa an toàn toàn bộ số thuốc nổ sau khi lực lượng An ninh Nội địa đột kích vào địa điểm này. Bộ này cho biết các cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục để xác định bất kỳ nơi ẩn náu nào khác có liên quan đến nhóm khủng bố này.

Phát hiện trên được công bố chỉ một ngày sau khi giới chức Syria thông báo đã bắt giữ toàn bộ các thành viên của nhóm bị cáo buộc đứng sau hai vụ nổ xảy ra tại trung tâm thủ đô Damascus hôm 7/7.

Giới chức an ninh Syria cho biết kết quả điều tra ban đầu cho thấy nhóm này có liên hệ với tổ chức khủng bố Daesh, còn được biết đến với tên gọi Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Toàn bộ nhóm đứng sau các vụ tấn công hiện đã bị bắt giữ.

Các vụ nổ ngày 7/7 xảy ra gần khách sạn Four Seasons và trụ sở Bộ Du lịch Syria, đúng thời điểm Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang có chuyến thăm Damascus để hội đàm với Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa. Khi các vụ nổ xảy ra, ông Macron đã rời khách sạn và đang trên đường tới dinh tổng thống.

Các vụ nổ khiến một người thiệt mạng và 36 người khác bị thương. Giới chức Syria cho biết một thiết bị nổ tự chế được giấu trong thùng rác, trong khi thiết bị còn lại được cài trong một phương tiện đỗ gần đó. Bộ Nội vụ cũng cho biết thêm hai thiết bị nổ khác đã phát nổ khi lực lượng rà phá bom mìn đang chuẩn bị vô hiệu hóa chúng trong quá trình xử lý hiện trường.

Các vụ đánh bom tại Damascus là vụ tấn công thứ hai xảy ra tại thủ đô Syria trong tháng này, sau vụ nổ tại một quán cà phê hôm 2/7 khiến 10 người thiệt mạng.

Chính quyền mới của Syria hiện đang tăng cường các chiến dịch chống khủng bố nhằm khôi phục an ninh sau khi chính quyền của cựu Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ.

Thúy Hà

Nguồn: Arabnews