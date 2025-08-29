Sun Group tài trợ tỉnh Ninh Bình bắn pháo hoa tầm cao mừng Quốc khánh 2/9

Chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025), tỉnh Ninh Bình sẽ phối hợp với Tập đoàn Sun Group tổ chức bắn pháo hoa tầm cao để phục vụ người dân và du khách thưởng lãm vào tối 2/9.

Cụ thể, màn trình diễn pháo hoa tầm cao do Tập đoàn Sun Group tài trợ kéo dài 15 phút, diễn ra vào lúc 22h ngày 2/9 tại Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế, ngay sau chương trình nghệ thuật chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 của tỉnh Ninh Bình. Chương trình hứa hẹn đem đến cho người dân và du khách những màn trình diễn pháo hoa mãn nhãn, đẹp mắt, hòa chung không khí hân hoan, phấn khởi của cả nước dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh.

Người dân và du khách đến Ninh Bình dịp này sẽ được thưởng lãm những màn trình diễn pháo hoa mãn nhãn, đẹp mắt.

Trước đó, tối 31/8, tỉnh tổ chức một buổi bắn pháo hoa tầm thấp kéo dài 15 phút tại khu vực đường Lê Thái Tổ (gần cổng Tam Quan và hồ Kỳ Lân), phố cổ Hoa Lư, phường Hoa Lư để phục vụ người dân và du khách.

Là nhà đầu tư chiến lược đã và đang đầu tư kiến tạo nhiều công trình du lịch, nghỉ dưỡng trọng điểm trên địa bàn xã Hà Nam (Ninh Bình), Tập đoàn Sun Group thời gian qua đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc kiến tạo nhiều sản phẩm, dịch vụ vui chơi giải trí và không gian văn hóa đẳng cấp và chất lượng phục vụ người dân địa phương và du khách đến Ninh Bình.

Show nhạc nước tại Quảng trường Công viên Lễ hội tại KĐT Sun Urban City.

Ngoài Sun World Ha Nam – công viên nước mang chủ đề Múa rối nước đầu tiên tại Việt Nam, Sun Group cũng tổ chức hàng loạt các đêm nhạc đẳng cấp kéo dài suốt mùa hè, tổ chức chuỗi sự kiện bắn pháo hoa vào mỗi cuối tuần, show nhạc nước, chợ đêm Vuifest, hoạt náo, góp phần thắp sáng không gian về đêm tại khu vực Quảng trường Công viên lễ hội thuộc Sun Urban City (Hà Nam).

Dịp này, nhằm mang đến những trải nghiệm độc đáo và hấp dẫn cho du khách vui chơi trong dịp Tết Độc lập, Sun World Ha Nam cũng tổ chức nhiều hoạt động thú vị, kết hợp giữa trải nghiệm giải trí đẳng cấp quốc tế và không gian văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, khơi dậy niềm tự hào về một Việt Nam tươi đẹp, giàu truyền thống.

Công viên nước Sun World Ha Nam sẽ được trang trí ngợp ngời cờ hoa rực rỡ.

Toàn bộ khuôn viên khu du lịch được trang hoàng rực rỡ với cờ hoa, pano và các tiểu cảnh check-in mang đậm tinh thần tự hào dân tộc, hứa hẹn kiến tạo những khung cảnh lý tưởng để du khách lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ cùng gia đình và bạn bè. Sun World Ha Nam còn đưa du khách trở về với những ký ức văn hóa dân gian thời xưa thông qua các hoạt động độc đáo như: trải nghiệm các trò chơi dân gian quen thuộc như nhảy sạp, thi bia, đua cốc, đua cua và vật tay; thưởng thức món ăn truyền thống của ba miền tại khu ẩm thực “Mậu dịch Sun World”; khám phá “Mâm cơm đại đoàn kết” tại nhà hàng Đào Thục với các món đặc sản ẩm thực được trình bày trên mẹt tre, lá chuối và niêu cơm, hứa hẹn mang đến trải nghiệm ẩm thực đậm chất truyền thống.

Công viên nước dành nhiều ưu đãi dành cho du khách địa phương dịp này.

Nhằm tạo điều kiện cho đông đảo người dân đều có thể tận hưởng không khí lễ hội, Sun World Ha Nam mang đến hàng loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn trong dịp này. Người dân Ninh Bình có hộ khẩu tại ba địa phương Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình được hưởng mức giá vé ưu đãi đặc biệt. Cụ thể, vé vào cửa chỉ còn đồng giá 150.000 VNĐ vào các ngày từ thứ Hai đến thứ Năm và 200.000 VNĐ vào cuối tuần (thứ Sáu đến Chủ Nhật). Mức giá này ưu đãi sâu so với giá niêm yết dành cho khách ngoại tỉnh (300.000 VNĐ/vé người lớn và 250.000 VNĐ/vé trẻ em).

Từ 17h00 đến 19h00 từ thứ 7 và Chủ nhật, tất cả du khách (bao gồm cả khách ngoại tỉnh) đều được vào công viên với mức giá chỉ 150.000 VNĐ/người.

Với sự kết hợp hoàn hảo giữa những màn trình diễn pháo hoa tầm cao mãn nhãn, Công viên nước Sun World Ha Nam với chương trình ưu đãi hấp dẫn, thế giới trò chơi nước hiện đại và các hoạt động văn hóa, giải trí đậm đà bản sắc dân tộc cùng hệ thống điểm đến văn hóa, tâm linh linh thiêng, Ninh Bình hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến “hot” bậc nhất miền Bắc dịp Quốc khánh 2/9 này.

NL