Bảo đảm cung cấp điện dịp Tết Dương lịch 2026

Nhằm bảo đảm cung cấp điện dịp Tết Dương lịch 2026, Công ty Điện lực Thanh Hóa yêu cầu các phòng ban, đơn vị tập trung cao độ, phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ vững dòng điện phục vụ các hoạt động chính trị, văn hóa và nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân.

Công nhân Công ty Điện lực Thanh Hóa bố trí máy phát dự phòng cho sự kiện chào năm mới được tổ chức tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành.

Xác định cung cấp điện dịp Tết Dương lịch 2026 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã chủ động xây dựng phương thức vận hành chi tiết, chuẩn bị đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, tăng cường lực lượng ứng trực 24/24 giờ; đồng thời triển khai các phương án bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ cho hệ thống điện.

Công ty Điện lực Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị không thực hiện các công việc phải ngừng hoặc giảm cung cấp điện làm mất điện khách hàng, trừ trường hợp xử lý sự cố trong các ngày nghỉ Tết Dương lịch. Tại những địa điểm quan trọng, nơi diễn ra các sự kiện chính trị, văn hóa được bổ sung máy phát dự phòng và bố trí lực lượng kỹ thuật sẵn sàng xử lý nhanh mọi tình huống, bảo đảm điện không gián đoạn, đặc biệt là tại các khu vực tổ chức sự kiện lớn.

Bên cạnh nhiệm vụ kỹ thuật, Công ty Điện lực Thanh Hóa tăng cường công tác tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; khuyến nghị các đơn vị tổ chức sự kiện chủ động bố trí nguồn điện dự phòng và phối hợp chặt chẽ với ngành điện trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

Công ty Điện lực Thanh Hóa cấp điện an toàn, liên tục cho các hoạt động chính trị, văn hóa và nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân dịp Tết Dương lịch 2026.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần trách nhiệm cao và sự phối hợp đồng bộ, Công ty Điện lực Thanh Hóa quyết tâm bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục và chất lượng, góp phần để các hoạt động chào năm mới 2026 trên địa bàn tỉnh diễn ra vui tươi, an toàn, thành công, tạo khí thế và kỳ vọng vào năm mới bứt phá, phát triển mạnh mẽ, xây dựng tỉnh Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Nguyễn Lương