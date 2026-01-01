Khơi thông nguồn lực - Vững bước phát triển bền vững trong năm mới 2026

Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa chào đón năm mới 2026 trong niềm hân hoan, phấn khởi trước những thành quả đạt được trên các lĩnh vực trong năm 2025. Những thành quả được tạo nên từ sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu cao của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đó là nền tảng, là thế và lực để Thanh Hóa tiếp tục tăng tốc, bứt phá trên hành trình hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số và các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh kiểm tra tiến độ thi công Dự án Thủy lợi - Thủy điện Tén Tằn. Ảnh: Lê Phong

Dấu mốc trên hành trình phát triển

Nhìn lại năm 2025 vừa qua, tỉnh Thanh Hóa triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường; chính sách tiền tệ, tài khóa, thuế quan của nhiều nước thay đổi. Tình hình trong nước, trong tỉnh có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen; thiên tai, biến đổi khí hậu xảy ra trên diện rộng... Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương và dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, hiệu quả của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự vào cuộc của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, cùng với ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, tỉnh Thanh Hóa đã “gặt hái” được nhiều thành quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước tính năm 2025 đạt 8,27%. Quy mô GRDP theo giá hiện hành năm 2025 ước đạt 333.617 tỷ đồng, cao nhất các tỉnh vùng Bắc Trung bộ. Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đạt và vượt kế hoạch và tăng cao so với cùng kỳ. Hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản phát triển khá toàn diện. Sản xuất công nghiệp duy trì đà tăng trưởng với chỉ số IIP tăng 15,8% so với cùng kỳ. Lĩnh vực thương mại dịch vụ hoạt động sôi động; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 226.664 tỷ đồng, bằng 108% kế hoạch, tăng 16% so với cùng kỳ; xuất khẩu chịu áp lực ngắn hạn từ chính sách thuế quan của Mỹ, nhưng vẫn tăng trưởng ổn định nhờ lợi thế từ các ngành hàng có giá trị gia tăng cao, ước đạt 7,3 tỷ USD, tăng 20,3% so với cùng kỳ... Thu ngân sách Nhà nước vượt tiến độ Trung ương giao và đứng đầu các tỉnh Bắc Trung bộ, ước đạt 54.952 tỷ đồng, bằng 121% dự toán. Trong đó thu nội địa 35.152 tỷ đồng, bằng 128% dự toán và 98% cùng kỳ; thu xuất nhập khẩu 19.800 tỷ đồng, bằng 110% dự toán.

Với sự chỉ đạo, vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và các ngành chức năng, hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Huy động vốn đầu tư phát triển năm 2025 của tỉnh ước đạt 148,5 nghìn tỷ đồng, bằng 106,1% kế hoạch và 107,5% cùng kỳ. Đến ngày 15/11/2025, toàn tỉnh thu hút được 119 dự án đầu tư trực tiếp (trong đó có 13 dự án FDI), tổng vốn đầu tư đăng ký 18.110 tỷ đồng và 437,5 triệu USD, tăng 29% so với cùng kỳ... Đây là kết quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, thể hiện quyết tâm đưa quê hương Thanh Hóa ngày càng phát triển.

Những kết quả quan trọng của năm 2025 không chỉ thể hiện trong các chỉ số phát triển kinh tế, mà còn có ý nghĩa sâu sắc trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội với nhiều chuyển biến tiến bộ; chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên, giáo dục mũi nhọn duy trì trong nhóm dẫn đầu cả nước; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống Nhân dân được cải thiện; Thanh Hóa là tỉnh đi đầu trong vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở, với 14.780 ngôi nhà được xây dựng mới và sửa chữa hoàn thành trước thời hạn. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Cải cách hành chính và xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được coi trọng. Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai quyết liệt, đồng bộ gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ủy quyền, tạo tiền đề cho tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị.

Đặc biệt, tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện nghiêm túc việc sắp xếp tinh gọn bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Cùng với các địa phương trong cả nước, năm 2025 đối với tỉnh Thanh Hóa còn là năm đầy ắp những sự kiện chính trị, văn hóa, lịch sử hết sức ấn tượng. Mỗi người dân quê hương Thanh Hóa anh hùng tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh qua 95 năm xây dựng và trưởng thành; tự hào về tinh thần chiến đấu dũng cảm, kiên cường của quân và dân tỉnh nhà trong các cuộc kháng chiến, kiến quốc. Đó là nguồn sức mạnh, là động lực tinh thần to lớn để mỗi người con Thanh Hóa hôm nay nguyện chung sức, đồng lòng cùng với cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh với người dân thôn Đồng Lòng, xã Hoằng Lộc trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025. Ảnh: Phong Sắc

Có thể thấy, năm 2025 đi qua với những thành tựu đáng tự hào, có ý nghĩa lớn, là dấu mốc quan trọng trên hành trình phát triển. Song so với mục tiêu, nhiệm vụ, tiềm năng, lợi thế của tỉnh vẫn còn những điều chưa đạt kỳ vọng. Trong đó đáng chú ý là tăng trưởng GRDP chưa đạt kế hoạch đề ra; thu nhập bình quân đầu người còn thấp so mặt bằng chung cả nước; lĩnh vực xây dựng còn gặp nhiều khó khăn về nguồn cung, giá cả vật liệu thông thường; đóng góp của một số dự án sản xuất mới vào tăng trưởng của ngành công nghiệp không đáng kể. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và đầu tư kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp còn chậm so với kế hoạch; chưa giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thu hồi đất, thực hiện các dự án. Cơ sở vật chất, hạ tầng chuyển đổi số thiếu đồng bộ, khó khăn khi kết nối, chia sẻ dữ liệu; việc bố trí trụ sở làm việc, nhà ở công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức ở khu vực miền núi còn khó khăn. Tình trạng thiếu giáo viên chưa được giải quyết triệt để; bạo lực học đường có chiều hướng tăng với tính chất ngày càng nghiêm trọng. Chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế, nhất là nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề cao...

Thống nhất về nhận thức, quyết tâm, quyết liệt trong hành động vì sự phát triển bền vững của tỉnh Thanh Hóa

Năm 2026 là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tổ chức bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cũng là năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030. Tỉnh Thanh Hóa đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng vẫn tiếp tục phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức từ bên ngoài và cả những vấn đề bất cập, hạn chế nội tại.

Để triển khai kịp thời, có hiệu quả các chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2026, UBND tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Thứ nhất, tiếp tục xây dựng và phát huy đoàn kết, thống nhất; nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Tập trung xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết số 37/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa. Đẩy nhanh tiến độ rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; hoàn thiện các quy hoạch đô thị, nông thôn, quy hoạch chung 166 xã, phường và các quy hoạch chuyên ngành trong năm 2026. Rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của địa phương; xây dựng một số cơ chế, chính sách mới có tính đột phá về thu hút đầu tư, phát triển các ngành có lợi thế.

Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn nhìn từ trên cao. Ảnh: Minh Hiếu

Thứ hai, tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu và chuyển đổi xanh. Phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị; thu hút doanh nghiệp đầu tư, liên kết bao tiêu sản phẩm; triển khai nhân rộng các mô hình nông nghiệp sạch, hữu cơ, tuần hoàn; đẩy mạnh XDNTM. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; thu hút các dự án công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp năng lượng; ưu tiên thu hút các ngành công nghệ cao, công nghiệp xanh. Cơ cấu lại ngành dịch vụ trên nền tảng số; phát triển du lịch, logistics và các dịch vụ có lợi thế. Xây dựng và triển khai Đề án phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa để phát huy các giá trị di sản, di tích văn hóa, lịch sử, danh lam thắng cảnh của địa phương. Tăng cường thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quy mô lớn, trọng điểm.

Thứ ba, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn và rà soát, xử lý các vấn đề tồn đọng kéo dài, nhất là các dự án đầu tư công và dự án đầu tư ngoài ngân sách có quy mô lớn chậm tiến độ, kém hiệu quả. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; nâng cao các chỉ số đánh giá hiệu quả quản trị điều hành, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng, thái độ phục vụ trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Thứ tư, tập trung huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; đẩy mạnh phát triển đô thị. Tập trung bố trí vốn tiếp tục đầu tư các dự án giao thông lớn, trọng điểm còn dở dang để nhanh chóng đưa vào khai thác; ưu tiên các tuyến kết nối vùng, liên vùng; tập trung giải phóng mặt bằng phục vụ đường sắt tốc độ cao. Tiếp tục đầu tư hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, miền núi; các công trình y tế, giáo dục, văn hóa; các trường nội trú biên giới. Phát triển đô thị theo hướng xanh, thông minh, hiện đại; kết hợp cải tạo, chỉnh trang khu đô thị cũ với phát triển đô thị mới; rà soát, điều chỉnh chương trình phát triển đô thị tỉnh.

Thứ năm, phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân. Triển khai có hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị khóa XIII và các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy về giáo dục, y tế, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với người có công, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội.

Thanh Hóa đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại.

Thứ sáu, tiếp tục củng cố quốc phòng - an ninh, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế. Đồng thời, phát huy mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước; nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo đồng thuận xã hội, động lực, khí thế, khát vọng phát triển. Đổi mới, sáng tạo, đa dạng, phong phú về hình thức, nội dung thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, cơ chế, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các sự kiện quan trọng của đất nước và của tỉnh trong năm 2026, đặc biệt là Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tuyên truyền và tổ chức thành công Cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Năm 2026 đã hiện hữu trên mọi nẻo đường của quê hương, đất nước, mang theo biết bao niềm tin và ước vọng về một năm mới với nhiều thành tựu mới. Dẫu còn đó không ít khó khăn, thách thức, song chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự điều hành quyết liệt, sáng tạo, có hiệu quả của chính quyền các cấp, cùng với truyền thống cách mạng anh hùng của quê hương, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa sẽ đoàn kết một lòng, ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh đã đề ra.

Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2026 1. Về kinh tế - Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 11% trở lên, trong đó: Nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,5% trở lên; công nghiệp - xây dựng tăng 14% trở lên; dịch vụ tăng 9% trở lên; thuế sản phẩm tăng 10,7% trở lên. - Cơ cấu các ngành kinh tế trong GRDP: Nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 12,2%; công nghiệp - xây dựng chiếm 50,7%; dịch vụ chiếm 31,5%; thuế sản phẩm chiếm 5,6%. - GRDP bình quân đầu người đạt 3.920 USD trở lên. - Tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP đạt 22%. - Tỷ trọng giá trị tăng thêm công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP đạt 29,8%. - Thu nhập bình quân đầu người đạt 71,5 triệu đồng trở lên. - Sản lượng lương thực giữ ở mức 1,5 triệu tấn. - Tổng giá trị xuất khẩu đạt 8,5 tỷ USD. - Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đạt khoảng 168.000 tỷ đồng. - Hệ số hiệu quả sử dụng vốn đầu tư (ICOR) đạt 5,5. - Tốc độ tăng thu ngân sách đạt 7% trở lên. - Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao tăng thêm 10.000ha; trong đó diện tích sản xuất nông nghiệp được ứng dụng công nghệ cao đạt 2.000ha. - Số doanh nghiệp thành lập mới đạt 3.000 doanh nghiệp trở lên. - Tỷ lệ đô thị hóa đạt 42% trở lên. - Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội đạt 10%. - Đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào GRDP đạt 49,5%. - Xây dựng nông thôn mới: Thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại. - Số căn nhà ở xã hội được xây dựng mới 900 căn hộ trở lên. 2.Về văn hóa - xã hội - Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội còn 27,5%. - Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 76% trở lên; trong đó, có bằng cấp chứng chỉ đạt 31% trở lên. - Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới giảm bình quân 1,0% trở lên. - Số bác sĩ/1 vạn dân đạt 13,5 bác sĩ. - Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 87,2%. - Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%. - Tỷ lệ xã, phường đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao đạt 12%. 3. Về môi trường - Tỷ lệ che phủ rừng đạt 54,1% trở lên. - Tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh đạt 98,7%; trong đó, tỷ lệ được sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế đạt 67%. - Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý đạt 93,7%. 4. Về an ninh - quốc phòng - Tỷ lệ xã, phường đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự đạt 80% trở lên; trong đó, tỷ lệ xã, phường không có ma túy đạt 30%. - Tỷ lệ xã, phường có lực lượng dân quân thường trực đạt 100%. (Nghị quyết số 696/NQ-HĐND ngày 9/12/2025 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 tỉnh Thanh Hóa)

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng,

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh