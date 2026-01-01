Tăng trưởng vượt bậc, tạo đà bứt phá

Năm 2025, thu ngân sách Nhà nước (NSNN) của tỉnh Thanh Hóa tăng trưởng vượt tiến độ Trung ương giao và đứng đầu các tỉnh Bắc Trung bộ, tiếp tục là thành viên "câu lạc bộ 50.000 tỷ đồng". Đây là minh chứng rõ nét cho sức bật của nền kinh tế địa phương, đồng thời khẳng định quyết tâm chính trị trong công tác quản lý và điều hành phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực ngân sách.

Nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực may mặc đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng doanh thu, đóng góp nhiều hơn cho NSNN.

Khởi đầu hành trình với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng đến hết ngày 31/12/2025, tổng thu ngân sách toàn tỉnh ước đạt 54.952 tỷ đồng, bằng 121% dự toán. Kết quả này đến từ sự chỉ đạo quyết liệt từ cấp ủy, chính quyền tỉnh đến cơ sở. Ngay từ đầu năm 2025, Ban Chỉ đạo đôn đốc thu NSNN từ tỉnh đến cấp xã hoạt động bài bản và tập trung vào trọng tâm. UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công rõ trách nhiệm và triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường quản lý nguồn thu, chống thất thu và mở rộng cơ sở thuế.

Từng lĩnh vực, từng khoản thu được phân tích nguyên nhân tăng, giảm để có hướng điều chỉnh phù hợp. Các địa phương được giao nhiệm vụ phát huy tối đa dư địa thu, đồng thời đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi trốn thuế, nợ thuế kéo dài. Ngành tài chính và thuế phối hợp đồng bộ nhằm bảo đảm thu đúng, đủ và kịp thời.

Riêng lĩnh vực thu ngân sách nội địa, Thuế tỉnh Thanh Hóa đã đạt được con số ấn tượng với số thu đạt 35.152 tỷ đồng, bằng 128% dự toán. Ngành thuế đã triển khai quyết liệt các biện pháp chống thất thu ngân sách, chống chuyển giá; khai thác các nguồn thu mới phát sinh đưa vào theo dõi, quản lý, thu thuế; tiếp tục quản lý chặt chẽ các khoản thuế trong hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, khai thác tài nguyên khoáng sản; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, rà soát lại toàn bộ hoạt động kinh doanh trên địa bàn tránh bỏ sót nguồn thu. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát liên quan đến hóa đơn điện tử. Việc quản lý hóa đơn điện tử và khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt cũng góp phần minh bạch hóa doanh thu.

Trong lĩnh vực xây dựng tư nhân, cơ quan thuế phối hợp chính quyền cơ sở cập nhật thông tin công trình, xác định giá trị tính thuế chính xác, đồng thời tuyên truyền, hỗ trợ nâng cao ý thức tuân thủ. Đặc biệt, từ ngày 1/7/2025, đã chính thức áp dụng mã định danh cá nhân làm mã số thuế cá nhân theo quy định mới. Việc này giúp xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất, tạo thuận lợi cho công tác quản lý thuế trong bối cảnh hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, thương mại điện tử và mô hình kinh tế số ngày càng phát triển nhanh. Cùng với đó, ngành thuế cũng kịp thời triển khai các gói chính sách hỗ trợ gia hạn và giảm thuế của Chính phủ để giải tỏa khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, từ đó khơi thông sản xuất, kinh doanh và tăng thu ngân sách bền vững.

Với kết quả thu xuất nhập khẩu đạt 19.800 tỷ đồng, bằng 110% dự toán, Cục Hải quan Khu vực X đã triển khai đồng bộ, quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các giải pháp nhằm chia sẻ, hỗ trợ, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thách thức để ổn định và phát triển.

Song song đó, công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế cũng được ngành thuế, hải quan thực hiện linh hoạt, hiệu quả thông qua nhiều hình thức, từ trực tiếp đến trực tuyến. Các chính sách thuế mới được phổ biến nhanh chóng, kịp thời; người dân và doanh nghiệp được hướng dẫn kê khai, nộp thuế đúng quy định, hạn chế sai sót, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước. Công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu NSNN đã được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các doanh nghiệp, lĩnh vực có rủi ro cao về thuế, hóa đơn; kịp thời phối hợp đấu tranh chống các hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

Công tác quản lý, đôn đốc thu hồi nợ thuế, nhất là kịp thời hỗ trợ, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã tạo thuận lợi giúp phát triển sản xuất, kinh doanh, gia tăng sản phẩm xã hội. Trên cơ sở đó, đóng góp tích cực vào số thu NSNN. Cùng với đó, cơ chế phối hợp liên ngành, chia sẻ dữ liệu định kỳ là chìa khóa nâng cao hiệu quả quản lý. Thông tin giữa Thuế, Công an, Tài chính, Tài nguyên - Môi trường, Hải quan, Kho bạc được trao đổi thường xuyên, giúp xử lý kịp thời hành vi trốn thuế, gian lận hóa đơn.

Dấu ấn và kết quả đạt được trong công tác thu NSNN năm 2025 không chỉ góp phần củng cố nguồn lực cho đầu tư phát triển và bảo đảm an sinh xã hội, mà còn phản ánh năng lực điều hành linh hoạt, hiệu quả của bộ máy chính quyền, sự chủ động, tích cực của các địa phương và tinh thần hợp tác đầy trách nhiệm từ người dân, doanh nghiệp, đưa Thanh Hóa cùng với đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

