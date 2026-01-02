Hạ tầng mở đường - mở tương lai

Những ngày cuối năm, trên những tuyến đường mới mở nối liền đồng bằng, miền núi và vươn ra biển lớn, xứ Thanh hiện lên với nhịp sống sôi động, đổi thay từng ngày. Hệ thống cầu, đường giao thông, các tuyến cao tốc, khu công nghiệp và đô thị hiện đại được đầu tư đồng bộ, từng bước hình thành diện mạo phát triển năng động, hiện đại. Trong dòng chảy ấy, khát vọng vươn lên, phấn đấu đưa Thanh Hóa vào nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước ngày càng hiện hữu rõ nét, thể hiện quyết tâm chính trị và niềm tin vào tương lai phát triển bền vững của địa phương.

Cầu dây văng vượt đường sắt Bắc - Nam trên tuyến Đại lộ Đông - Tây (phường Hạc Thành) là một trong những cây cầu dây văng đầu tiên trên địa bàn tỉnh.

Tạo nền tảng vững chắc

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định, phát triển kết cấu hạ tầng là 1 trong 3 khâu đột phá chiến lược, mở hướng đi dài hạn cho giai đoạn phát triển mới.

Mặc dù giai đoạn 2021-2025 gặp nhiều khó khăn, Thanh Hóa vẫn huy động được hơn 700.100 tỷ đồng vốn đầu tư toàn xã hội cho hạ tầng. Con số này không chỉ phản ánh quyết tâm của cả hệ thống chính trị mà còn cho thấy niềm tin của doanh nghiệp, người dân vào triển vọng phát triển của tỉnh. Từng hạng mục công trình được hoàn thành, từng tuyến đường được thông suốt đã góp phần làm thay đổi diện mạo kinh tế - xã hội, tạo nền tảng để tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh vươn lên nhóm dẫn đầu cả nước. Những tuyến giao thông trọng điểm cao tốc Bắc - Nam như sợi dây nối liền xứ Thanh với cả nước, rút ngắn khoảng cách, tăng tốc độ lưu thông và mở ra hướng phát triển mới cho giao thương. Ngoài ra, các tuyến trung tâm tỉnh Thanh Hóa - Cảng Hàng không Thọ Xuân, các trục kết nối từ nút giao Thiệu Giang đến Quốc lộ 45, Quốc lộ 1 hay tuyến Vạn Thiện - Bến En không chỉ thuận tiện trong đi lại mà còn mở rộng không gian phát triển, kết nối mạnh mẽ giữa các vùng, các khu kinh tế trọng điểm.

Bên cạnh đường bộ, hạ tầng giao thông biển và hàng không cũng có những bước tiến vượt bậc. Cảng Nghi Sơn với 35 cầu bến, sản lượng thông qua 46 triệu tấn/năm đang trở thành “cửa ngõ” giao thương quan trọng của Bắc Trung bộ. Trong khi đó, Cảng Hàng không Thọ Xuân duy trì khai thác hơn 1,3 triệu hành khách/năm, mở rộng thêm nhiều đường bay, đang từng bước hoàn thiện theo quy hoạch để trở thành cảng hàng không quốc tế trước năm 2030. Không chỉ tăng tính kết nối, hệ thống giao thông hoàn thiện còn góp phần nâng cao sức hấp dẫn của Thanh Hóa đối với nhà đầu tư, tạo bệ phóng để kinh tế công nghiệp, dịch vụ và logistics phát triển mạnh mẽ.

Nếu hạ tầng giao thông là mạch máu nuôi dưỡng dòng chảy kinh tế, thì hạ tầng khu kinh tế - khu công nghiệp chính là nơi tạo ra những giá trị mới cho tỉnh. Tại Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trên địa bàn, tính đến nay đã có 179 dự án đầu tư, trong đó có 41 dự án FDI với tổng vốn đăng ký lên đến 104.878 tỷ đồng và 613 triệu USD. Không dừng lại ở đó, hàng loạt khu công nghiệp mới đang được triển khai, như: WHA Smart Technology, WHA Smart Technology 2 hay Khu Công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa... Đây là minh chứng rõ nhất cho sức hút ngày càng lớn của tỉnh trong con mắt các tập đoàn lớn trong và ngoài nước.

Ông Pajongwit Pongsivapai, Tổng Giám đốc Công ty WHA Industrial Development PLC - Thái Lan, chia sẻ: “Hiện chúng tôi đang đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu Công nghiệp WHA Smart Technology 1 - Thanh Hóa tại các xã: Hoằng Giang, Hoằng Sơn và Hoằng Phú, xây dựng theo mô hình khu công nghiệp sinh thái thông minh, phục vụ các ngành công nghiệp công nghệ cao, như: Điện tử, thiết bị điện, linh kiện ô tô, logistics và công nghiệp hỗ trợ. Khi mở rộng phát triển thêm các khu công nghiệp mới, chúng tôi nhận thấy Thanh Hóa đã có nền tảng hạ tầng cơ bản rất thuận lợi, như mạng lưới cao tốc kết nối tốt, vị trí gần các cảng biển lớn tạo lợi thế quan trọng cho hoạt động logistics”.

Khai mở những khát vọng lớn

Hạ tầng được đầu tư đồng bộ đã mở ra cơ hội mới, thu hút làn sóng đầu tư mới, tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao đời sống người dân. Quan trọng hơn, nó hình thành nên một nền tảng vững chắc để Thanh Hóa tiếp tục tiến những bước dài, thực hiện khát vọng phát triển thịnh vượng mà nhiều thế hệ đã vun đắp.

Bức tranh đô thị của tỉnh cũng đang thay đổi từng ngày. Những khu đô thị hiện đại hay quần thể du lịch - nghỉ dưỡng - giải trí tại biển Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa... đã làm cho diện mạo Thanh Hóa thêm khang trang, đồng bộ, hấp dẫn hơn trong mắt nhà đầu tư và du khách.

Song song với đó, hệ thống cấp và truyền tải điện được phát triển rộng khắp, bảo đảm 100% xã, thôn, bản đều có điện lưới quốc gia. Trên địa bàn tỉnh hiện có 11 nhà máy thủy điện, 2 nhà máy nhiệt điện hoạt động với tổng công suất trên 3.000MW, cùng nhiều dự án điện LNG, điện gió, điện mặt trời đang được xúc tiến theo Quy hoạch điện VIII.

Hạ tầng số cũng được chú trọng với nhiều kết quả nổi bật trong phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Những bước đi này mở ra một hướng phát triển mới, bắt kịp xu hướng của thế giới, tạo điều kiện để người dân và doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ công hiện đại, minh bạch, hiệu quả.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm, trong năm mới và những năm tiếp theo, tỉnh xác định tiếp tục tập trung nguồn lực cho các công trình động lực, các tuyến giao thông kết nối liên vùng, hạ tầng đô thị, năng lượng và chuyển đổi số. Thực hiện bố trí vốn đầu tư công có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực và hiệu quả. Tổ chức lựa chọn, ưu tiên bố trí vốn đầu tư thực hiện một số công trình, dự án quan trọng, thực sự hiệu quả, có tính đột phá, có tác động lan tỏa lớn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của cả vùng và cả tỉnh. Mỗi dự án hoàn thành không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn thắp sáng niềm tin, khơi dậy khát vọng lớn của cả tỉnh về một tương lai giàu đẹp, văn minh.

Thanh Hóa đang bứt phá mạnh mẽ, vững vàng tiến bước với tâm thế mới - tâm thế của một vùng đất khát vọng, năng động, phấn đấu trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước.

Bài và ảnh: Lê Hợi