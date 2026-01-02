Nghỉ Tết vẫn “3 ca, 4 kíp” trên công trường trọng điểm

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày, nhưng trên các công trình, dự án trọng điểm, không khí lao động vẫn diễn ra khẩn trương, liên tục. Tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và nhà thầu đã chủ động xây dựng phương án thi công, duy trì 3 ca, 4 kíp, tăng cường nhân lực, máy móc nhằm bảo đảm tiến độ các công trình.

Những chuyến xe chở nguyên vật liệu tấp nập vào công trường Dự án KCN WHA Thanh Hóa chiều mùng 1 Tết Dương lịch.

Chiều mùng 1 Tết Dương lịch, tại công trường Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp WHA Smart Technology 1 - Thanh Hóa (KCN WHA Thanh Hóa), hàng chục chuyến xe liên tục vận chuyển đất san lấp, máy móc hoạt động không ngơi nghỉ. Dự án do hai nhà thầu chính là Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP (CC1) và Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Thương mại Việt Tuấn đảm nhiệm.

Xe, máy đang khẩn trương thi công các hạng mục san lấp.

Theo anh Phạm Văn Hùng, Chỉ huy trưởng công trình của nhà thầu CC1, dù đang trong kỳ nghỉ lễ nhưng trên công trường vẫn duy trì đầy đủ lực lượng và thiết bị.

“Được bàn giao mặt bằng từ tháng 8/2025, đến nay khối lượng san lấp của gói thầu đạt khoảng 30%. Chúng tôi đang huy động 8 máy đào, 7 máy ủi cùng hàng chục xe vận chuyển đất hoạt động liên tục mỗi ngày và xác định làm ngày làm đêm, không để tiến độ bị gián đoạn”, anh Hùng cho biết.

Ở khu vực thi công lân cận, nhà thầu Việt Tuấn đảm nhiệm gói thầu trên diện tích 58ha, bao gồm các hạng mục san lấp mặt bằng và đường nội bộ khu công nghiệp. Ông Nguyễn Văn Bình, Giám đốc Dự án cho biết, thời gian thực hiện theo phê duyệt là 15 tháng, song chỉ sau hơn 3 tháng nhận mặt bằng, khối lượng thi công đã đạt khoảng 40% kế hoạch.

“Đây là kết quả của việc tổ chức thi công quyết liệt, khắc phục nhiều khó khăn về nguồn nguyên vật liệu. Chúng tôi đang huy động tối đa nguồn lực, kể cả trong các ngày lễ, Tết để thúc đẩy tiến độ dự án, ông Bình nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Bình, Giám đốc dự án Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Thương mại Việt Tuấn.

Khu vực thi công do Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Thương mại Việt Tuấn đã đạt khoảng 40% kế hoạch.

Đồng hành cùng các nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát cũng duy trì lực lượng trực thường xuyên. Ông Lê Văn Quang, tư vấn giám sát hiện trường của Công ty CP Tư vấn và Dịch vụ CNC, cho biết: "Trong những ngày nghỉ Tết, hơn 100 xe, máy các loại vẫn hoạt động trên công trường; đội ngũ cán bộ tư vấn giám sát có mặt liên tục để kiểm soát tiến độ và chất lượng từng hạng mục. Chúng tôi hy vọng và đề xuất từ đầu năm mới, các khó khăn về nguyên vật liệu sẽ được tháo gỡ tích cực hơn để các nhà thầu có nguồn lực đẩy nhanh công tác thi công".

Dự án KCN WHA Smart Technology 1 - Thanh Hóa được khởi công giữa tháng 10/2025, có quy mô hơn 178 ha, tổng vốn đầu tư hơn 1.320 tỷ đồng, do Tập đoàn WHA làm chủ đầu tư. Được triển khai trên địa bàn các xã Hoằng Giang, Hoằng Sơn và Hoằng Phú, đây là KCN định hướng phát triển theo mô hình thông minh, tích hợp số hóa. Chủ đầu tư kỳ vọng từ cuối năm 2026 sẽ bắt đầu thu hút các dự án đầu tư thứ cấp trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, logistics và công nghiệp hỗ trợ.

Công nhân thi công xuyên Tết trên công trường Tổ hợp số 1 - Dự án Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn.

Không khí thi công khẩn trương cũng được ghi nhận tại KCN Đồng Vàng (Khu Kinh tế Nghi Sơn), nơi Tổ hợp số 1 - Dự án Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn đang bước vào cao điểm “100 ngày chiến dịch hoàn thiện lắp đặt thiết bị" để kịp vận hành trong quý I/2026. Trên công trường dịp nghỉ Tết, gần 500 kỹ sư, công nhân vẫn làm việc liên tục 3 ca, 4 kíp.

Ông Hồ Mạnh Linh, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn, cho biết: “Sự hỗ trợ kịp thời của chính quyền địa phương, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đầu tư và bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, là yếu tố then chốt giúp dự án giữ vững tiến độ. Doanh nghiệp đã phát động kế hoạch 100 ngày cao điểm, tổ chức thi công xuyên các dịp lễ, Tết, phấn đấu hoàn thành dự án trong quý I/2026. Đồng thời, công ty thực hiện đầy đủ chế độ động viên người lao động làm việc trong ngày lễ".

Ông Hồ Mạnh Linh, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn.

Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn đang bước vào cao điểm “100 ngày chiến dịch hoàn thiện lắp đặt thiết bị”.

Không chỉ các dự án công nghiệp, nhiều công trình hạ tầng giao thông trọng điểm của tỉnh cũng đang được tổ chức thi công xuyên Tết. Tại dự án tuyến đường nối cao tốc Bắc - Nam, Quốc lộ 1A đi cảng Nghi Sơn, 6 mũi thi công vẫn duy trì hoạt động liên tục, tập trung vào các hạng mục cầu và móng đường.

Trên tuyến đường nối cao tốc Bắc - Nam, Quốc lộ 1A đi cảng Nghi Sơn, 6 mũi thi công vẫn duy trì hoạt động liên tục.

Anh Trần Quang Tốp, Trưởng phòng Dự án 2, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Thanh Hóa cho biết: Toàn bộ các mũi thi công đều được triển khai làm việc xuyên Tết để bảo đảm tiến độ. Dự kiến đến hết tháng 1/2026 sẽ hoàn thành các hạng mục theo thiết kế trên địa bàn phường Tân Dân.

Được khởi công từ tháng 2/2024, dự án từng gặp nhiều khó khăn do vướng mắc giải phóng mặt bằng, xử lý nền đất yếu và tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, bước sang đầu năm 2026, các vấn đề về nguồn vật liệu có tín hiệu được tháo gỡ, tạo điều kiện để dự án tăng tốc thi công. Ban Quản lý dự án đã tăng cường cán bộ, kỹ sư bám sát hiện trường, kiểm soát chặt chẽ chất lượng và tiến độ từng hạng mục.

Thi công nền đường đoạn qua phường Tân Dân đang được đẩy mạnh để kịp tiến độ hoàn thành trong tháng 1/2026.

Sau khi hoàn thành, tuyến đường sẽ rút ngắn thời gian kết nối từ các xã phía Tây của tỉnh đến Khu Kinh tế Nghi Sơn, hình thành mạng lưới giao thông liên hoàn với cao tốc Bắc - Nam, tuyến Nghi Sơn - Thọ Xuân, Cảng hàng không Thọ Xuân và Cảng Nghi Sơn; tạo động lực phát triển cho các khu công nghiệp, dịch vụ logistics và du lịch ven biển.

Công trường thi công Đại lộ Nam sông Mã, giai đoạn 2, nhiều phương tiện máy móc được nhà thầu tập trung duy động xuyên kỳ nghỉ lễ.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, cùng sự vào cuộc đồng bộ, nghiêm túc của các chủ đầu tư và nhà thầu, các dự án đầu tư công và đầu tư trực tiếp trọng điểm trên địa bàn Thanh Hóa đang được đẩy nhanh tiến độ, hướng tới mục tiêu hoàn thành đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng và hiệu quả đầu tư, tạo xung lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới!

