“Bắt nhịp” FDI thế hệ mới

Thanh Hóa đang đứng trước cơ hội lớn để nâng tầm vị thế trên “bản đồ” thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Trên nền tảng quan điểm thu hút có chọn lọc, tỉnh kiên định cơ chế “làn xanh” cho các dự án “tinh - xanh - bền vững”, có khả năng lan tỏa và tạo động lực phát triển dài hạn.

Thanh Hóa đang tiếp tục đầu tư hạ tầng kết nối thuận lợi để đón các dòng vốn đầu tư mới, chất lượng cao (Trong ảnh: Một góc Khu Kinh tế Nghi Sơn).

Cơ hội nâng tầm vị thế

Công ty TNHH SK Innovation (Hàn Quốc) - doanh nghiệp đang đề xuất Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Nghi Sơn, trong cuộc làm việc với UBND tỉnh mới đây đã bày tỏ quyết tâm đầu tư theo phương án tích hợp cụm Nhà máy Nhiệt điện khí LNG Quỳnh Lập - Nghi Sơn. Phương án này được đánh giá có tính khả thi cao, đáp ứng đồng thời các yêu cầu về kỹ thuật, hiệu quả đầu tư và bảo đảm tiến độ vận hành thương mại vào năm 2030 theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.

Với tổng vốn đầu tư khoảng 2 tỷ USD, đây sẽ là “siêu dự án” FDI lớn thứ ba của Thanh Hóa, ước tính đóng góp khoảng 79.575 tỷ đồng cho ngân sách trong suốt vòng đời. Không chỉ góp phần bổ sung linh hoạt cho hệ thống điện quốc gia, hiện thực hóa mục tiêu trung tâm năng lượng khu vực của Thanh Hóa, dự án còn tạo nền tảng cung ứng điện ổn định, tin cậy cho các ngành công nghiệp trọng điểm của tỉnh và khu vực Bắc Trung bộ.

Đáng chú ý, theo ông Kim Nam Ho, Phó Chủ tịch Văn phòng Phát triển Kinh doanh Toàn cầu, Công ty TNHH SK Innovation, doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở Dự án điện khí LNG. SK Innovation còn bày tỏ sự quan tâm tới việc phát triển trung tâm dữ liệu AI, mô hình năng lượng phân tán (DER), các giải pháp mua bán điện trực tiếp (DPPA) tích hợp giữa LNG và năng lượng tái tạo; đồng thời nghiên cứu khả năng đầu tư thêm một nhà máy điện có công suất khoảng 1.500 MW tại Thanh Hóa trong tương lai.

Song song với lĩnh vực năng lượng, hạ tầng khu công nghiệp của tỉnh đang khởi sắc mạnh mẽ, mở ra nhiều kỳ vọng mới. Khu Công nghiệp WHA Smart Technology 1 - Thanh Hóa đã chính thức khởi công, trong khi Khu Công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa (giai đoạn 1) dự kiến cũng sẽ “bắt nhịp” triển khai ngay từ đầu năm mới.

Ông Kenta Kawanabe, Tổng Giám đốc các Khu công nghiệp Thăng Long tại Việt Nam, Tập đoàn Sumitomo Corporation cho biết: “Chúng tôi dự kiến thu hút từ 50 đến 250 nhà đầu tư thứ cấp, tạo việc làm cho khoảng 13.000 - 40.000 lao động, với tổng vốn FDI lũy kế có thể đạt từ 2 đến 8 tỷ USD, chủ yếu đến từ các tập đoàn đa quốc gia trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ”.

Đến nay, Thanh Hóa đã thu hút thành công 180 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký xấp xỉ 15,6 tỷ USD, đứng thứ 8 cả nước về thu hút FDI. Riêng năm 2025, tỉnh thu hút thêm 13 dự án FDI mới, với tổng vốn đăng ký đạt 437,5 triệu USD, tăng 29% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, các dự án mới đều có xu hướng ưu tiên công nghệ cao, tiêu chuẩn xanh và các chuẩn mực ESG (môi trường, xã hội và quản trị), phản ánh sự dịch chuyển rõ nét trong chiến lược thu hút FDI của tỉnh theo hướng bền vững.

“Mở khóa” đón làn sóng mới

“Đón sóng” tái cấu trúc dòng vốn FDI toàn cầu, Thanh Hóa xác định lợi thế không chỉ đến từ yếu tố “thiên thời” hay tinh thần thiện chí hợp tác. Quan trọng hơn, tỉnh đang thể hiện quyết tâm rõ nét trong đổi mới tư duy thu hút đầu tư, lấy môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch làm nền tảng, đồng thời xây dựng hệ thống ưu tiên và cam kết trang bị những yếu tố cạnh tranh để đồng hành lâu dài cùng doanh nghiệp.

Không né tránh thực tế, trong các diễn đàn đối ngoại và các chuyến làm việc song phương, lãnh đạo tỉnh thẳng thắn nhìn nhận những “nút thắt” cần sớm tháo gỡ, nhất là hạ tầng phụ trợ, logistics và nguồn nhân lực kỹ thuật cao. Đây chính là những điều kiện then chốt để tỉnh có thể thu hút sâu hơn các dự án công nghiệp hỗ trợ và công nghệ cao - thế mạnh của các tập đoàn đa quốc gia trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Điển hình như phát biểu tại Diễn đàn hợp tác địa phương Việt - Nhật năm 2025, với sự tham dự của nhiều địa phương và hàng trăm nhà đầu tư đến từ “đất nước mặt trời mọc”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường khẳng định: Tỉnh kiên trì theo đuổi 3 định hướng xuyên suốt trong thu hút FDI, gồm đổi mới tư duy theo hướng chọn lọc; ưu tiên hoàn thiện hạ tầng then chốt gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đồng thời duy trì đối thoại thường xuyên, thực thi chính sách minh bạch và nhất quán.

Theo đánh giá của Sở Công Thương, hạ tầng công nghiệp của tỉnh đang từng bước hoàn thiện. Đặc biệt, thể chế, quy hoạch và các cơ chế, chính sách ngày càng đồng bộ sẽ tạo dư địa quan trọng để Thanh Hóa thu hút các dự án FDI công nghệ cao, thân thiện môi trường trong giai đoạn 2025-2030.

Ở góc nhìn của nhà đầu tư hạ tầng quốc tế, ông Pajongwit Pongsivapai, Tổng Giám đốc Công ty WHA Industrial Development PLC cho rằng, Thanh Hóa đã hội tụ nhiều điều kiện nền tảng để trở thành điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư mới. Hệ thống hạ tầng tương đối đồng bộ, kinh nghiệm tiếp nhận các dự án công nghiệp quy mô lớn tại Khu Kinh tế Nghi Sơn, cùng lợi thế kết nối giao thông và vị trí gần các cảng biển nước sâu đã tạo nên sức cạnh tranh rõ nét cho địa phương.

Theo ông Pajongwit, việc tiếp tục đầu tư nâng cấp, mở rộng hệ thống cao tốc, đặc biệt là các tuyến kết nối trực tiếp với khu vực cảng biển, sẽ giúp giảm chi phí logistics, nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng và tăng sức hấp dẫn cho các khu công nghiệp. Đồng thời, các dự án năng lượng trọng điểm như kho cảng LNG và Nhà máy Nhiệt điện khí LNG tại Nghi Sơn cần sớm được đưa vào vận hành, bảo đảm nguồn năng lượng ổn định - yếu tố then chốt để các nhà đầu tư yên tâm triển khai dự án.

Tỉnh ta đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong những năm tiếp theo. Con đường phía trước còn nhiều thách thức, song với cách tiếp cận mới: Lấy chất lượng dự án, sự bền vững và giá trị lan tỏa làm “thước đo”, Thanh Hóa sẽ từng bước “mở khóa” làn sóng FDI thế hệ mới để vững bước “chuyển mình”!

Bài và ảnh: Minh Hằng