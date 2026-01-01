“Cỗ máy” công nghiệp không ngừng nghỉ

Khép lại năm 2025, bức tranh công nghiệp Thanh Hóa hiện lên với gam màu bền bỉ và quyết liệt - như một “cỗ máy” vận hành liên tục giữa những biến động khó lường của kinh tế trong nước và thế giới. Trong bối cảnh giá nguyên liệu đầu vào chưa thực sự ổn định, sức cầu một số thị trường xuất khẩu lớn phục hồi chậm, cùng áp lực chuyển đổi xanh, chuyển đổi số ngày càng rõ nét, khu vực công nghiệp của tỉnh vẫn duy trì được nhịp tăng trưởng khá, đóng vai trò trụ cột quan trọng của nền kinh tế địa phương.

Công nhân Công ty CP Thương mại Sao Khuê vận hành dây chuyền chế biến gạo.

Theo số liệu từ UBND tỉnh, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) năm 2025 tăng 15,8% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, tỷ trọng giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP ước đạt 28,7%, cho thấy xu hướng phát triển theo chiều sâu, gia tăng giá trị nội tại thay vì chỉ mở rộng quy mô. Trong 19 sản phẩm công nghiệp chủ yếu của tỉnh, có 17 sản phẩm ghi nhận sản lượng tăng, phản ánh sự phục hồi đồng đều ở nhiều lĩnh vực sản xuất.

Nhiều sản phẩm công nghiệp chủ lực tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt tăng trưởng không chỉ của tỉnh mà còn đóng góp quan trọng cho ngành công nghiệp cả nước. Năm 2025, dầu nhiên liệu đạt 6,38 triệu tấn, tăng 4,8%; xăng động cơ đạt 3,9 triệu tấn, tăng 5,9%; xi măng đạt 23,05 triệu tấn, tăng 19,2%. Ở nhóm công nghiệp nhẹ, các ngành sử dụng nhiều lao động như dệt may, da giày tiếp tục bứt tốc với 939,5 triệu sản phẩm quần áo may sẵn, tăng 22,4% và 402,7 triệu đôi giày thể thao, tăng 22,8% so với cùng kỳ.

Đóng vai trò trung tâm trong bức tranh tăng trưởng ấy là Khu Kinh tế Nghi Sơn - “động cơ” công nghiệp của tỉnh. Trong năm, các dự án lớn tại đây tiếp tục vận hành ổn định, đóng góp trên 50% giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh và là nguồn thu ngân sách chủ lực. Không chỉ tạo ra sản lượng lớn, Nghi Sơn còn lan tỏa động lực phát triển đến các ngành công nghiệp phụ trợ, logistics, cơ khí và dịch vụ kỹ thuật, từng bước hình thành chuỗi sản xuất - cung ứng ngày càng hoàn chỉnh. Trong hệ sinh thái đó, Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn tiếp tục giữ vai trò trụ cột. Hoạt động ổn định của nhà máy không chỉ bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước mà còn tạo “lực đỡ” quan trọng cho tăng trưởng công nghiệp địa phương. Dòng sản phẩm liên tục, sản lượng duy trì ở mức cao giúp Thanh Hóa giữ vững các cân đối lớn, đồng thời tạo thêm nguồn lực để đầu tư cho hạ tầng và cải thiện môi trường sản xuất, kinh doanh.

Song song với các dự án quy mô lớn, khu vực doanh nghiệp công nghiệp địa phương chính là những “bánh răng” quan trọng giúp “cỗ máy” công nghiệp vận hành trơn tru. Năm 2025, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa không chọn cách chờ thị trường hồi phục, mà chủ động tái cấu trúc hoạt động sản xuất, điều chỉnh kế hoạch theo đơn hàng thực tế, đa dạng hóa thị trường tiêu thụ để giảm rủi ro.

Trong lĩnh vực chế biến nông sản, Công ty CP Thương mại Sao Khuê là một ví dụ tiêu biểu cho hướng đi “chậm mà chắc”. Doanh nghiệp đã xây dựng vùng liên kết sản xuất lúa gạo với diện tích khoảng 1.000ha, đầu tư nhà máy chế biến có công suất 25.000 - 30.000 tấn/năm. Năm 2025, thay vì chạy theo sản lượng, Sao Khuê tập trung nâng cao chất lượng, cải tiến bao bì, chuẩn hóa quy trình sản xuất để đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường. Ông Nguyễn Công Dương, phó giám đốc công ty chia sẻ: “Doanh nghiệp muốn phát triển bền vững thì phải làm chủ vùng nguyên liệu và đầu tư công nghệ chế biến. Năm 2025, chúng tôi xác định nâng chất sản phẩm là ưu tiên hàng đầu để tạo nền tảng cho những bước đi dài hơi hơn”.

Ở một mắt xích khác của chuỗi công nghiệp, ngành bao bì tiếp tục đóng vai trò thầm lặng nhưng không thể thiếu. Công ty CP Vicem Bao bì Bỉm Sơn duy trì sản xuất ổn định, cung ứng bao bì cho các ngành hàng chủ lực như xi măng, nông sản chế biến và vật liệu xây dựng. Việc đầu tư cải tiến dây chuyền, nâng cao chất lượng sản phẩm giúp doanh nghiệp đáp ứng tốt hơn yêu cầu của khách hàng, đồng thời góp phần giảm chi phí logistics cho chuỗi sản xuất trong tỉnh - yếu tố ngày càng quan trọng trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt.

Không chỉ tăng trưởng về quy mô, công nghiệp Thanh Hóa năm 2025 còn ghi nhận những chuyển động tích cực về chất. Chuyển đổi số từng bước đi vào thực chất khi nhiều doanh nghiệp ứng dụng phần mềm quản trị, quản lý sản xuất, kho vận và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Những thay đổi này tuy không ồn ào, nhưng mang lại hiệu quả rõ rệt, giúp doanh nghiệp kiểm soát chi phí, nâng cao năng suất và tăng tính minh bạch.

Cùng với đó, xu hướng chuyển đổi xanh đang dần hình thành. Trước áp lực từ các tiêu chuẩn môi trường và yêu cầu của đối tác, nhiều doanh nghiệp đã chú trọng hơn đến tiết kiệm năng lượng, cải thiện hệ thống xử lý chất thải và sử dụng nguyên liệu thân thiện với môi trường. Đây được xem là bước chuẩn bị cần thiết để công nghiệp Thanh Hóa tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị trong giai đoạn tới.

Khép lại năm 2025, “cỗ máy” công nghiệp Thanh Hóa không chỉ được đo bằng những con số tăng trưởng ấn tượng, mà còn thể hiện ở sự bền bỉ, khả năng thích ứng và tinh thần đổi mới âm thầm nhưng mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp. Bước sang năm 2026, khi những cơ hội mới từ đầu tư, hội nhập và chuyển dịch chuỗi cung ứng tiếp tục mở ra, cỗ máy ấy được kỳ vọng sẽ vận hành nhịp nhàng hơn, hiệu quả hơn, đóng góp vững chắc cho hành trình phát triển của tỉnh trong năm mới.

Bài và ảnh: Chi Phạm