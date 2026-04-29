Sun Group đưa hạng mục phục vụ APEC đầu tiên về đích thần tốc

Một kỷ lục xây dựng mới được thiết lập, và hơn thế nữa đây cũng là công trình thiết lập một điểm tựa và niềm tin vững chắc vào việc các hạng mục sau đó trong chuỗi dự án phục vụ APEC 2027 cũng sẽ sớm về đích.

Chuỗi hạ tầng khép kín nâng tầm APEC tại Phú Quốc

Tọa lạc tại vị trí chiến lược liền kề tổ hợp APEC 2027, Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc mang đẳng cấp chất lượng 5 sao với quy mô lên đến 21.600 m2. Không chỉ sở hữu hệ thống trang thiết bị y tế dẫn đầu khu vực - điển hình là công nghệ MRI 3.0 Tesla tích hợp AI - nơi đây còn tiên phong vận hành theo mô hình “bệnh viện nghỉ dưỡng”. Quy tụ đội ngũ 150 chuyên gia y tế chất lượng cao, bệnh viện xác lập tiêu chuẩn điều trị ở đẳng cấp quốc tế và lần đầu tiên đưa công nghệ can thiệp tim mạch, đột quỵ hiện đại về với đảo Ngọc.

Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc – mảnh ghép y tế đẳng cấp quốc tế, mở ra một chuẩn mực mới cho hệ sinh thái phục vụ APEC 2027.

Đưa vào vận hành Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc chỉ sau 8 tháng là bước tiến quan trọng trong lộ trình hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ APEC 2027. Khác với các thành phố đăng cai trước đây, hạ tầng APEC tại đảo Ngọc được quy hoạch theo mô hình bài bản và khép kín thuộc hàng hiếm có trên thế giới.

Từ Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc mang tiêu chuẩn Changi kết nối tới Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC đạt kỷ lục ballroom lớn nhất thế giới, chỉ vỏn vẹn 18 phút. Song song trục đại lộ APEC, tổ hợp 15 khách sạn từ những thương hiệu sang trọng bậc nhất thế giới quy tụ. Đặc biệt, Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc được thiết lập ngay tại vùng lõi, chỉ cách 2 phút đi từ Trung tâm hội nghị hay khu vực lưu trú, tạo nên một "vòng tròn”, nơi mọi nhu cầu di chuyển, hội họp và nghỉ ngơi hay đảm bảo an ninh y tế đều nằm trên một trục lộ trình khép kín.

Một “hệ sinh thái” khép kín đẳng cấp đang được xây dựng tại Phú Quốc nhằm phục vụ APEC 2027.

Nếu tại APEC 2023 (San Francisco, Mỹ) hay APEC 2022 (Bangkok, Thái Lan), các cơ quan an ninh phải nỗ lực thiết lập những “hành lang ưu tiên” phức tạp để nối liền trung tâm hội nghị với các bệnh viện cách xa nhiều km giữa áp lực giao thông đô thị, thì tại Phú Quốc, lợi thế hạ tầng giúp đáp ứng những tiêu chuẩn y tế khắt khe của APEC mà ngay cả những cường quốc đi trước cũng khó lòng sở hữu.

Bên cạnh mục tiêu phục vụ cư dân và khách tham dự diễn đàn, bệnh viện còn là “lá chắn y tế” cho du khách khi đến Phú Quốc. Hệ thống chăm sóc sức khỏe được kết nối chặt chẽ từ sân bay đến các khu nghỉ dưỡng của Sun Group, sẵn sàng ứng cứu 24/7 nhằm bảo đảm an toàn cho du khách trong mọi tình huống.

“Xung lực” đưa loạt siêu công trình về đích

Sự tiên phong của công trình y tế là Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc đã tiếp thêm xung lực cho nhịp độ trên toàn bộ “đại công trường” APEC tại Nam đảo. Khi “mắt xích” đầu tiên đã cán đích, các siêu dự án hạ tầng khác trong hệ sinh thái phục vụ hội nghị cũng đồng loạt lộ diện với những kỷ lục chưa từng có tiền lệ.

Sau 10 tháng thi công, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC đã hoàn thành hơn 90% kết cấu bê tông cốt thép. Điểm nhấn ấn tượng nhất là không gian triển lãm rộng hơn 11.000 m2 với kết cấu vượt nhịp 81 mét không cột chống - dự kiến xác lập kỷ lục lớn nhất thế giới. Theo đánh giá từ các chuyên gia APEC, đây sẽ là hệ thống Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC lớn và quy mô hiện đại, tầm vóc bậc nhất trong suốt 33 kỳ Hội nghị APEC.

Tính đến hiện tại, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC đã hoàn thành hơn 90% kết cấu bê tông cốt thép.

Cộng hưởng vào bức tranh hạ tầng đồng bộ là những kỳ tích tại cửa ngõ hàng không. Chỉ trong 3 tháng thi công, khu vực sân đỗ 1C thuộc dự án mở rộng Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc đã chính thức cán đích, rút ngắn 2/3 thời gian so với thông lệ. Song song, đường cất hạ cánh số 2 dài 3.300 mét và Nhà ga T2 mang hình tượng “phượng hoàng lửa” cũng đang tiến sát mốc hoàn thiện. Đặc biệt, Nhà ga VIP - nơi tiếp đón các nguyên thủ đã hoàn thành 100% phần thô, khẳng định sự chuẩn bị chu đáo ở mức cao nhất.

Việc Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc “về đích” chỉ trong 8 tháng cùng nhịp tăng tốc của loạt siêu công trình hướng tới APEC 2027, đã khẳng định năng lực làm chủ tiến độ và công nghệ của Sun Group.

Giữa đại công trường đang chuyển mình từng giờ, Phú Quốc đang tiến rất gần đến vận hội mới. Với sự quan tâm của Chính phủ cùng với sự vào cuộc của những tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu như Sun Group, APEC 2027 hứa hẹn trở thành kỳ hội nghị lịch sử - nơi thế giới không chỉ thấy một Việt Nam hiếu khách, mà còn phải ngả mũ trước một tổ hợp hạ tầng đẳng cấp, thiết lập những chuẩn mực chưa từng có tiền lệ.

