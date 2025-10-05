Sức trẻ vì cộng đồng

Với phương châm “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, màu áo xanh tình nguyện đã trở nên quen thuộc và ghi đậm dấu ấn, thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện, cống hiến của tuổi trẻ.

Đoàn xã Cẩm Thủy nấu, phát các suất cơm cho người dân vùng bị ngập lụt do bão số 10 gây ra trên địa bàn.

Ngay sau khi có thông tin về cơn bão số 10, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống thiên tai; đồng thời chỉ đạo các cấp bộ đoàn xây dựng phương án, tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện xung kích phòng, chống và hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai. Các cấp bộ đoàn đã triển khai 166 đội hình “Thanh niên tình nguyện xung kích” chủ động, sẵn sàng tham gia phối hợp với các lực lượng chức năng hỗ trợ người dân phòng, chống và hỗ trợ khắc phục hậu quả do bão số 10 gây ra, đồng thời kêu gọi, vận động người dân khẩn trương đến nơi cư trú an toàn, bố trí phương tiện, dụng cụ hỗ trợ người dân dọn vệ sinh môi trường, di chuyển đồ đạc, sửa chữa nhà khi bão đi qua.

Tại xã Cẩm Thủy - một trong các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 10, Đoàn xã đã huy động hơn 500 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn ra quân khắc phục hậu quả sau bão lũ; vận động các mạnh thường quân tổ chức nấu, phát hơn 2.150 suất cơm cho bà con vùng bị ngập lụt.

Bí thư Đoàn xã Cẩm Thủy Trần Thị Thúy cho biết: “Trong ngày 2/10, khi nước rút và trên địa bàn xã có điện, có nước, chúng tôi tiếp tục ra quân, huy động các đội hình thanh niên tình nguyện tích cực tham gia dọn rửa nhà cửa cho Nhân dân. Đồng thời, phối hợp các đơn vị chức năng dọn dẹp cây đổ, vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải, phun khử trùng phòng, chống dịch bệnh... nhằm khắc phục nhanh nhất hậu quả cơn bão số 10, giúp đảm bảo cảnh quan môi trường và ổn định đời sống của người dân”.

Tại các địa phương khác trên địa bàn tỉnh, các hoạt động chung tay hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do bão số 10 gây ra cũng được triển khai mạnh mẽ. Đoàn xã Định Hòa đã tổ chức đội hình thanh niên xung kích hỗ trợ người dân di dời, kê cao tài sản và hướng dẫn người dân di chuyển an toàn qua khu vực bị ngập nước. Đoàn xã Trung Hạ hỗ trợ bà con chuyển đồ đến nơi an toàn. Đoàn xã Hóa Quỳ hỗ trợ trường học dọn dẹp vệ sinh sau bão. Đoàn xã Thiệu Quang ra quân hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa bị hư hại do bão gây ra. Đoàn viên, thanh niên xã Mậu Lâm tích cực dọn dẹp vệ sinh khu dân cư sau bão số 10. Đoàn xã Hậu Lộc huy động đoàn viên, thanh niên đắp đê ngăn nước tràn...

Bên cạnh các hoạt động chung tay hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau bão số 10, từ đầu năm đến nay đoàn viên, thanh niên trong tỉnh cũng triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như: Ra quân “Ngày Chủ nhật xanh”; “Ngày thứ Bảy tình nguyện”; tổ chức tư vấn, khám cấp phát thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Ngày Chủ nhật đỏ; triển khai đội hình thanh niên tình nguyện chung tay hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024-2025...

Theo Tỉnh đoàn Thanh Hóa, bám sát chương trình công tác, ngay từ đầu năm 2025 Tỉnh đoàn đã triển khai hiệu quả các chiến dịch thanh niên tình nguyện thu hút sự tham gia của gần 1 triệu lượt đoàn viên, thanh niên. Trong đó, thực hiện phong trào thanh niên tình nguyện, các cấp bộ đoàn đã triển khai hơn 1.000 công trình, phần việc thanh niên. Công tác tình nguyện tham gia XDNTM được triển khai hiệu quả, toàn đoàn đã làm mới 32km đường điện thắp sáng, 15 tuyến đường kiểu mẫu, 9 tuyến đường giao thông nông thôn; tu sửa 35 nhà văn hóa, 14 nhà tạm. Công tác tình nguyện vì an sinh xã hội, vì cộng đồng đạt hiệu quả tích cực.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Châu nhấn mạnh: "Không khí tình nguyện đã và đang ghi đậm dấu ấn của tổ chức đoàn và đoàn viên, thanh niên đối với cộng đồng xã hội. Bám sát nhiệm vụ trọng tâm, các hoạt động được tổ chức với phương châm rộng khắp, gắn với nhiệm vụ chính trị, nhu cầu thực tế của từng địa phương, đơn vị và đã tạo được dấu ấn xã hội tích cực. Thông qua các hoạt động tình nguyện cũng tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, góp phần hình thành lớp thanh niên sống đẹp, có bản lĩnh, trí tuệ, có kỹ năng thực hành xã hội để đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Bài và ảnh: Lê Phượng