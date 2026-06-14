Sức sống mới từ phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi

Nhiều năm qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKDG), đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã khích lệ hội viên đổi mới tư duy, mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học và chuyển đổi số vào sản xuất, vươn lên làm giàu bền vững.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm mô hình sản xuất nước cốt hoa Atiso Ngọc Hoàn - sản phẩm OCOP 3 sao của Công ty TNHH Sản xuất Kinh doanh Dịch vụ Thương mại Vận tải Hoàn Ngọc (phường Hải Lĩnh).

Gương sáng nghề truyền thống

Chị Lê Thị Toan, Giám đốc Công ty CP Nước mắm Tĩnh Gia (phường Hải Lĩnh) là điển hình tiêu biểu của phong trào nông dân SXKDG khi nhiều năm qua đã dành nhiều tâm huyết để gìn giữ và phát triển nghề truyền thống của quê hương. Thông qua thương hiệu nước mắm Công Toan - Tĩnh Gia, chị đã nâng tầm đặc sản địa phương, đưa hương vị truyền thống đến tay người tiêu dùng cả nước.

Từ một cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, chủ yếu phục vụ nhu cầu của người dân trong vùng, nhận thấy tiềm năng phát triển của nghề truyền thống, năm 2012, gia đình chị Toan mạnh dạn vay vốn đầu tư xây dựng nhà xưởng, mở rộng quy mô sản xuất. Đến năm 2014, chị thành lập Công ty CP Nước mắm Tĩnh Gia. Trên diện tích gần 4.000m2, chị tách biệt thành hai khu riêng biệt: khu thu mua nguyên liệu và khu chế biến giúp tối ưu hóa vệ sinh an toàn thực phẩm. Để chủ động nguồn nguyên liệu đầu vào, công ty còn liên kết, hỗ trợ ngư dân đầu tư phương tiện khai thác hải sản, sau đó thu mua lại sản phẩm phục vụ chế biến. Mỗi năm, doanh nghiệp thu mua từ 200 - 300 tấn cá nguyên liệu từ vùng biển địa phương.

Trong bối cảnh thị trường xuất hiện ngày càng nhiều sản phẩm chế biến công nghiệp, công ty vẫn kiên trì theo đuổi phương pháp sản xuất truyền thống. Nguyên liệu chính là cá cơm, cá nục, cá trích tươi được phối trộn với muối sạch theo tỷ lệ phù hợp, sau đó đưa vào các bể ủ chượp. Với phương pháp hạ thổ và ủ chượp tự nhiên từ 12 - 15 tháng là “bí quyết” giúp nước mắm Công Toan - Tĩnh Gia tạo ra tầng hương vị đậm đà, màu nâu cánh gián nguyên bản cùng độ đạm tự nhiên. Quy trình ủ truyền thống này giữ được sự trọn vẹn của từng chất dinh dưỡng mà không cần dùng đến phụ gia hay hương liệu công nghiệp.

Hiện nay, Công ty CP Nước mắm Tĩnh Gia sản xuất nhiều dòng sản phẩm, trong đó, sản phẩm mắm tôm và mắm tép đạt chứng nhận OCOP 3 sao, sản phẩm nước mắm cốt hạ thổ được công nhận OCOP 4 sao. Nhờ chú trọng chất lượng, mẫu mã và xây dựng hệ thống phân phối rộng khắp, sản phẩm nước mắm Công Toan - Tĩnh Gia hiện đã có mặt tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Không chỉ góp phần gìn giữ nghề truyền thống, mô hình sản xuất của chị Lê Thị Toan còn tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương. Mỗi năm, công ty cung ứng ra thị trường khoảng 500.000 lít nước mắm cùng hơn 200 tấn mắm tôm, mắm tép các loại; doanh thu đạt từ 10 - 15 tỷ đồng, lợi nhuận sau khi trừ chi phí khoảng 2 tỷ đồng, giải quyết việc làm, thu nhập ổn định từ 8 - 10 triệu đồng/người/tháng cho 30 lao động thường xuyên và hơn 200 lao động thời vụ.

Động lực phát triển bền vững

Hằng năm, hội nông dân các cấp trong tỉnh đều phát động phong trào nông dân thi đua SXKDG, vận động hội viên đăng ký thực hiện. Việc bình xét được tiến hành công khai, dân chủ, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Đến tháng 6/2026, toàn tỉnh có 29.289 hộ đạt danh hiệu SXKDG các cấp. Trong đó, có 125 hộ đạt cấp Trung ương với mức thu nhập từ 1,6 tỷ đồng/năm; 1.327 hộ đạt cấp tỉnh với mức thu nhập từ 500 triệu đồng/năm và 27.837 hộ đạt cấp xã với thu nhập từ 120 triệu đồng/năm.

Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội, phong trào còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái sâu sắc trong cộng đồng. Giai đoạn 2020-2025, các cấp hội nông dân đã vận động hội viên giúp đỡ về vốn, lương thực, vật tư, cây con giống trị giá hơn 186 tỷ đồng và trên 239.000 ngày công lao động cho hơn 40.270 lượt hộ khó khăn. Nhờ đó, phong trào đã tạo việc làm tại chỗ cho gần 1,2 triệu lượt lao động, hỗ trợ hơn 89.000 hộ nông dân thoát nghèo. Nhiều nông dân sản xuất giỏi đã không ngần ngại chia sẻ kinh nghiệm, trực tiếp “cầm tay chỉ việc” để giúp đỡ các hộ nghèo phát triển sản xuất và ổn định cuộc sống, đưa tinh thần “giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững” trở thành nét đẹp nhân văn gắn kết cộng đồng.

Đặc biệt, phong trào nông dân SXKDG đã tôn vinh và khẳng định trí tuệ, bản lĩnh của thế hệ nông dân mới qua những mô hình kinh tế sáng tạo, mang tính bứt phá. Tiêu biểu như: Mô hình trang trại tổng hợp với các giống cây năng suất cao của bà Nguyễn Thị Dung (xã Vân Du); trồng rừng kết hợp nuôi ong và canh tác dược liệu hữu cơ của bà Nguyễn Lê Ngọc Linh (xã Hóa Quỳ); chế biến hải sản quy mô của bà Lê Thị Liễu (phường Hải Hòa); hay mô hình trồng nho kết hợp du lịch trải nghiệm của ông Hoàng Thanh Minh (xã Đồng Tiến) và hệ thống chăn nuôi gà đẻ trứng tự động của ông Nguyễn Xuân Minh (phường Quảng Phú)... Không chỉ làm giàu cho gia đình, các hội viên còn góp phần thay đổi cơ cấu nông nghiệp, thúc đẩy tư duy đổi mới tại địa phương.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Quốc Tiến nhận định, phong trào “Nông dân thi đua SXKDG, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” là bệ phóng vững chắc để xây dựng nền nông nghiệp Thanh Hóa theo hướng hiện đại, tuần hoàn và hội nhập. Thông qua việc lan tỏa kiến thức, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số, các hội viên nông dân không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn tạo thêm nhiều việc làm, hỗ trợ người nghèo và đóng vai trò trung tâm trong quá trình chuyển đổi xanh, nông nghiệp tuần hoàn và hội nhập quốc tế.

Bài và ảnh: Phan Nga