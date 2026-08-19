Siết chặt kiểm tra, giám sát việc duy trì và phát triển sản phẩm OCOP

Là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước với 690 sản phẩm OCOP được công nhận, tỉnh Thanh Hóa đang bước vào giai đoạn then chốt: Chuyển từ phát triển chiều rộng sang chiều sâu. Bằng việc đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và kịp thời chấn chỉnh các vi phạm của chủ thể, tỉnh quyết tâm bảo vệ giá trị thương hiệu nông sản xứ Thanh, tạo đòn bẩy vững chắc cho lộ trình hội nhập và phát triển bền vững.

Kiểm tra việc duy trì chất lượng sản phẩm OCOP tại Cơ sở sản xuất thịt trâu, lợn gác bếp Trường Vân, bản Hậu, xã Tam Lư.

Theo đánh giá của Văn phòng Điều phối Chương trình XDNTM tỉnh, hầu hết các sản phẩm OCOP của tỉnh đều duy trì được quy mô sản xuất và đạt mức tăng trường từ 15% - 30% so với trước khi được công nhận. Nhiều đặc sản xứ Thanh không chỉ chiếm lĩnh thị trường trong tỉnh mà còn vươn ra toàn quốc, xuất khẩu chính ngạch sang các thị trường khó tính. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn một số chủ thể sau khi nhận chứng nhận OCOP có tâm lý "thỏa mãn”, buông lỏng quy trình sản xuất; quản lý chất lượng nguyên liệu. Thậm chí, một vài cơ sở có dấu hiệu sụt giảm quy mô hoặc thay đổi công nghệ làm ảnh hưởng đến hương vị đặc trưng truyền thống của sản phẩm.

Tháng 7 vừa qua, Văn phòng Điều phối Chương trình XDNTM tỉnh đã có buổi kiểm tra thực tế tại một số cơ sở OCOP trên địa bàn xã Tam Lư. Tam Lư hiện có 6 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao, gồm: thịt trâu, lợn gác bếp Trường Vân, rượu men lá Nàng Hương, đũa tre Mường Hạ, vịt bầu suối Chăng; vịt suối Tình. Để các sản phẩm OCOP duy trì, phát triển được thương hiệu, UBND xã thường xuyên rà soát, kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm, quy cách sử dụng bao bì, nhãn mác, tem truy xuất nguồn gốc và công tác bảo vệ môi trường. Đồng thời, hỗ trợ các chủ thể tham gia các sự kiện quảng bá sản phẩm; hướng dẫn phát triển kênh bán hàng trực tuyến, livestream... Qua kiểm tra, các cơ sở OCOP của địa phương vẫn còn tình trạng sử dụng tem, nhãn hàng hóa chưa phù hợp với quy định; một số nội dung trong điều kiện cơ sở sản xuất chưa đáp ứng yêu cầu; việc trang bị bảo hộ lao động cho người lao động chưa đầy đủ...

Ông Hà Văn Tựng, Trưởng Phòng Kinh tế, UBND xã Tam Lư, cho biết: “Những vi phạm tại các cơ sở sản xuất OCOP trên địa bàn xã không quá nghiêm trọng nhưng gây ảnh hưởng tới uy tín, danh hiệu của chứng nhận OCOP; giảm sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát, hướng dẫn, đôn đốc các chủ thể thực hiện hoàn thiện theo đúng quy trình OCOP để nâng cao chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh trên thị trường”.

Không chỉ tại xã Tam Lư, từ tháng 7/2026 đến nay, đoàn kiểm tra chuyên đề của Văn phòng Điều phối Chương trình XDNTM tỉnh đã tổ chức 10 đợt kiểm tra đối với 33 sản phẩm OCOP thuộc địa bàn 19 xã, thị trấn. Đây là các đợt kiểm tra theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Kế hoạch số 64/KH-SNNMT của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc kiểm tra liên ngành kết quả duy trì, phát triển sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh năm 2026. Thông qua công tác kiểm tra, đoàn đã hướng dẫn địa phương, chủ thể thực hiện công tác duy trì, phát triển sản phẩm OCOP; khắc phục một số tồn tại, hạn chế trong quy trình đánh giá, công nhận và hoạt động sản xuất, kinh doanh của sản phẩm; hướng dẫn, hỗ trợ chủ thể hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để tham gia đánh giá công nhận lại hoặc nâng hạng cho các sản phẩm OCOP.

Ông Nguyễn Duy Đại, Trưởng Phòng Truyền thông, Văn phòng Điều phối Chương trình XDNTM tỉnh, cho biết: “Bên cạnh việc hỗ trợ, công tác hậu kiểm được thực hiện nghiêm túc và kiên quyết nhằm bảo vệ uy tín thương hiệu OCOP của tỉnh. Theo đó, trực tiếp tại các cơ sở sản xuất, chúng tôi đã yêu cầu ngừng sử dụng nhãn hiệu chứng nhận OCOP đối với 5 sản phẩm của 4 chủ thể do không đáp ứng các quy định. Đồng thời, tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Môi trường ban hành văn bản đề nghị UBND các xã, phường tăng cường rà soát, yêu cầu các chủ thể đã ngừng hoạt động, giải thể và các sản phẩm không còn đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn của Chương trình OCOP không được tiếp tục sử dụng nhãn hiệu chứng nhận OCOP trên bất kỳ hình thức giới thiệu, kinh doanh nào”.

Thực tế cho thấy, việc tăng cường công tác kiểm tra chuyên đề không chỉ giúp chấn chỉnh kịp thời các sai phạm, loại bỏ những sản phẩm kém chất lượng khỏi hệ thống mà còn là giải pháp quan trọng để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các chủ thể sản xuất chân chính. Đồng thời, đảm bảo mỗi sản phẩm OCOP của Thanh Hóa khi lưu thông trên thị trường đều giữ vững chất lượng, phát huy đúng giá trị thương hiệu đã được công nhận.

Bài và ảnh: Lê Hòa