Đưa các tiện ích công nghệ vào quy trình khám, chữa bệnh

Đến khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Như Thanh, thay vì xếp hàng chờ tại quầy tiếp đón, bà Nguyễn Thị Nhung ở xã Mậu Lâm được nhân viên bệnh viện hướng dẫn sử dụng Kiosk thông minh mới được Agribank Nam Thanh Hóa tài trợ, để đăng ký khám và lấy số thứ tự. Chỉ với vài thao tác trên màn hình, bà đã hoàn tất các bước đăng ký ban đầu.

Agribank Nam Thanh Hóa tài trợ Kiosk thông minh phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Như Thanh.

Với bà Nhung, đây là cách làm rất thuận tiện, nhất là vào những thời điểm bệnh viện đông người. Từ sự hướng dẫn của nhân viên y tế, người bệnh chủ động hơn trong quá trình đăng ký và giảm thời gian chờ đợi tại khu vực tiếp đón.

Bác sĩ Hoàng Công Hưng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Như Thanh, cho biết: “Việc đưa Kiosk thông minh vào sử dụng đã giúp bệnh viện chuyển một số khâu đón tiếp bệnh nhân từ trực tiếp sang hình thức tự phục vụ. Qua đó, giảm lượng người tập trung tại khu vực tiếp nhận, giúp người bệnh chủ động thực hiện những thủ tục ban đầu của quá trình khám, chữa bệnh”.

Việc triển khai hệ thống Kiosk y tế thông minh đánh dấu một bước tiến quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số đối với toàn ngành y tế tỉnh. Hệ thống này góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận các dịch vụ y tế một cách nhanh chóng, tiện lợi.

Để những ứng dụng như vậy được triển khai tại cơ sở, bên cạnh sự chủ động của ngành y tế còn cần sự chung tay của các nguồn lực xã hội. Đây cũng là một trong những lĩnh vực Agribank - Chi nhánh Nam Thanh Hóa lựa chọn đồng hành cùng các đơn vị.

Theo đó, từ năm 2025 đến nay, Agribank Nam Thanh Hóa đã tài trợ 5 Kiosk thông minh cho các bệnh viện. Riêng tại Bệnh viện Đa khoa Như Thanh, đơn vị đã tài trợ 2 Kiosk, góp phần hỗ trợ bệnh viện nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh.

Bà Trịnh Thị Kim Liên, Phó Giám đốc Agribank Nam Thanh Hóa, cho biết: “Với Agribank Nam Thanh Hóa, thực hiện trách nhiệm với cộng đồng không chỉ là những hoạt động hỗ trợ, trao tặng đơn lẻ, mà quan trọng hơn là lựa chọn những nội dung phù hợp với nhu cầu thực tế của địa phương, đơn vị để đồng hành. Từ hỗ trợ các cơ sở y tế ứng dụng công nghệ đến các hoạt động an sinh xã hội khác, ngân hàng đều hướng tới việc tạo ra những giá trị có thể phát huy hiệu quả lâu dài, góp phần cùng địa phương, đơn vị nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân”.

Với 5 Kiosk thông minh được tài trợ cho các bệnh viện không chỉ hỗ trợ người bệnh tiếp cận dịch vụ thuận tiện hơn và giúp các cơ sở khám, chữa bệnh từng bước đổi mới phương thức phục vụ.

Với Agribank Nam Thanh Hóa, đồng hành cùng cộng đồng, cùng địa phương triển khai những giải pháp thiết thực và có khả năng tạo ra giá trị lâu dài. Từ những chiếc Kiosk thông minh tại bệnh viện, trách nhiệm của một ngân hàng vì cộng đồng đang được cụ thể hóa bằng những tiện ích gần gũi với người dân, góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống.

Bài và ảnh: Đức Thanh