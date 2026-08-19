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88 hóa đơn trúng thưởng chương trình “Hóa đơn may mắn”

Hồng Ngọc
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 19/8, Thuế tỉnh Thanh Hóa tổ chức bấm số lựa chọn “Hóa đơn may mắn” kỳ mở thưởng quý I và quý II năm 2026.

88 hóa đơn trúng thưởng chương trình “Hóa đơn may mắn”

Sáng 19/8, Thuế tỉnh Thanh Hóa tổ chức bấm số lựa chọn “Hóa đơn may mắn” kỳ mở thưởng quý I và quý II năm 2026.

88 hóa đơn trúng thưởng chương trình “Hóa đơn may mắn”

Lễ bấm số “Hóa đơn may mắn” quý I, quý II năm 2026.

Tại chương trình, các hóa đơn đủ điều kiện được phần mềm lựa chọn ngẫu nhiên dưới sự giám sát của Hội đồng giám sát chương trình, bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch.

Đây là những hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, được lập trong quý I và quý II năm 2026; người bán thuộc phạm vi quản lý của Thuế tỉnh Thanh Hóa và các Thuế cơ sở; người mua là cá nhân, hộ kinh doanh có đầy đủ thông tin định danh. Mỗi hóa đơn được đưa vào lựa chọn một lần.

88 hóa đơn trúng thưởng chương trình “Hóa đơn may mắn”

Ông Đào Ngọc Sơn, Phó trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại lễ bấm số “Hóa đơn may mắn”.

Kết quả quay số quý I và quý II năm 2026 đã có 88 hóa đơn của các cá nhân, hộ kinh doanh trúng thưởng chương trình. Trong đó có 2 giải nhất, 6 giải nhì, 10 giải ba và 70 giải khuyến khích.

Danh sách trúng thưởng sẽ được Thuế tỉnh Thanh Hóa công khai trên trang thông tin điện tử của ngành thuế và các phương tiện thông tin đại chúng.

Chương trình góp phần hình thành thói quen lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nâng cao hiệu quả quản lý thuế và chống thất thu ngân sách nhà nước.

Hồng Ngọc

Từ khóa:

#Hóa đơn #Chương trình #Trúng thưởng #May mắn #Thanh hóa #thu ngân sách Nhà nước #Hộ kinh doanh #Bảo vệ quyền lợi #Người tiêu dùng #lựa chọn

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