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Giám sát tích tụ, tập trung đất đai trong sản xuất nông nghiệp tại xã Thiệu Hóa

Hoàng Lan
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 19/8, Đoàn giám sát liên ngành của tỉnh do Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Quốc Tiến làm trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tích tụ, tập trung đất đai cho sản xuất nông nghiệp; việc quy hoạch, thực hiện quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn.

Giám sát tích tụ, tập trung đất đai trong sản xuất nông nghiệp tại xã Thiệu Hóa

Sáng 19/8, Đoàn giám sát liên ngành của tỉnh do Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Quốc Tiến làm trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tích tụ, tập trung đất đai cho sản xuất nông nghiệp; việc quy hoạch, thực hiện quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn.

Giám sát tích tụ, tập trung đất đai trong sản xuất nông nghiệp tại xã Thiệu Hóa

Đoàn giám sát liên ngành làm việc tại UBND xã Thiệu Hóa.

Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 11/1/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra chủ trương tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Thực hiện nghị quyết, xã Thiệu Hóa đã tuyên truyền, vận động Nhân dân tích tụ, tập trung đất đai bằng nhiều hình thức phù hợp như: Hộ gia đình, cá nhân tự thỏa thuận dồn đổi ruộng đất, tập trung diện tích đất để tổ chức sản xuất; cho thuê quyền sử dụng đất theo quy định; liên kết, hợp tác giữa các hộ dân với hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp... Từ đó, đã hình thành vùng sản xuất tập trung gắn với cơ giới hóa, ứng dụng khoa học - kỹ thuật và liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Giám sát tích tụ, tập trung đất đai trong sản xuất nông nghiệp tại xã Thiệu Hóa

Đoàn giám sát thăm mô hình ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn xã Thiệu Hóa.

Đến nay, xã Thiệu Hoá có 87 ha đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao; trong đó duy trì vùng sản xuất rau an toàn tập trung với quy mô 21 ha và 3 ha trồng cây ăn quả.

Làm việc với UBND xã Thiệu Hóa, các thành viên đoàn giám sát đã tập trung làm rõ một số nội dung về việc vận động người dân cho thuê, chuyển nhượng hoặc góp vốn bằng quyền sử dụng đất; liên kết giữa người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; hạ tầng phục vụ sản xuất; công tác chỉnh lý hồ sơ, giấy tờ đất đai...

Giám sát tích tụ, tập trung đất đai trong sản xuất nông nghiệp tại xã Thiệu Hóa

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Quốc Tiến phát biểu tại buổi làm việc.

Đoàn giám sát đề nghị UBND xã Thiệu Hóa tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu rộng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tập trung, tích tụ đất đai và phát triển sản xuất nông nghiệp. Rà soát diện tích đất nông nghiệp, nhu cầu của người dân và khả năng hình thành các vùng sản xuất tập trung để có giải pháp phù hợp.

Tăng cường vận động người dân thực hiện tập trung, tích tụ đất đai trên cơ sở tự nguyện, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất. Khuyến khích phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác và liên kết giữa hộ dân với doanh nghiệp trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản.

Đồng thời, tăng cường ứng dụng khoa học - kỹ thuật, cơ giới hóa và chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai; tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý các trường hợp sử dụng đất không đúng quy định.

Hoàng Lan

Từ khóa:

#Sản xuất nông nghiệp #Đoàn giám sát #đất nông nghiệp

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