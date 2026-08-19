Đồng hành cùng người dân sản xuất sạch, an toàn

Xác định sản xuất sạch, an toàn, tạo ra các sản phẩm có chất lượng cao không còn là sự lựa chọn mà đã trở thành xu hướng tất yếu của ngành nông nghiệp, những năm qua, các ngành chức năng, địa phương, HTX... đã có nhiều hoạt động hỗ trợ người dân tiếp cận và ứng dụng khoa học - kỹ thuật, đưa giống cây trồng, vật nuôi mới vào sản xuất, bao tiêu sản phẩm cho người dân...

Mô hình trồng dưa Kim Hoàng hậu trong nhà màng của người dân xã Nga Sơn.

Tìm hiểu tại HTX sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn Nga Yên (xã Nga Sơn), chị Mai Quỳnh Mai, giám đốc HTX chia sẻ: “Hiểu được những khó khăn của người dân, thay vì để họ tự sản xuất, tự tìm đầu ra, HTX đã chuyển giao khoa học - kỹ thuật, hướng dẫn quy trình chăm sóc đối với từng loại cây trồng, nhất là việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định, sử dụng phân hữu cơ, chế phẩm sinh học và các biện pháp phòng trừ sâu bệnh an toàn”.

Cũng theo chị Mai, xác định một trong những yếu tố quan trọng giúp người dân duy trì mô hình chính là đầu ra ổn định, trước mỗi vụ sản xuất, HTX đã tích cực tìm hiểu thông tin về thị trường để xây dựng kế hoạch bố trí diện tích sản xuất các loại dưa, rau màu phù hợp; chủ động kết nối với các siêu thị, cửa hàng, trường học... để thực hiện bao tiêu sản phẩm cho người dân. Từ đó, giúp người dân giảm áp lực về thị trường, có cơ sở tính toán, chủ động sản xuất ngay từ đầu vụ. Hiện nay, có khoảng 80% nông sản của thành viên được HTX bao tiêu. Chị Lê Thị Hoa, thành viên HTX cho biết: “Nhờ có sự đồng hành của HTX, tôi đã mạnh dạn đầu tư nhà màng cùng hệ thống tưới, máy móc hiện đại. Từ một người dân chỉ biết trồng rau đơn thuần, hiện nay, tôi đã nắm vững kỹ thuật chăm sóc dưa theo tiêu chuẩn VietGAP. Sản phẩm không những được HTX bao tiêu mà còn được thương lái chủ động tìm đến thu mua”.

Hiện nay, toàn tỉnh có khoảng 200 HTX sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Mỗi năm, có khoảng 80.000ha cây trồng được liên kết sản xuất, chủ yếu thông qua các HTX. Từ đó, đã góp phần hình thành các chuỗi cung ứng nông sản an toàn; thuận lợi để các sản phẩm tiếp cận được các kênh phân phối hiện đại, nâng cao niềm tin đối với người tiêu dùng.

Ông Trương Công Quyết, Chủ tịch Hội Nông dân xã Yên Thọ, cho biết: “Từ đầu năm đến nay, chúng tôi đã tổ chức 3 lớp chuyển giao khoa học - kỹ thuật, kinh nghiệm lựa chọn đất, giống, quản lý sâu bệnh... Bên cạnh đó, để nâng cao nhận thức của người dân trong phát triển nông nghiệp an toàn, hội đã ra mắt mô hình tổ tự quản bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm tại thôn Đồng Quạ; khuyến khích người dân mở rộng vùng trồng cây ăn quả theo hướng VietGAP; sử dụng phân bón hữu cơ, phòng trừ sâu bệnh bằng biện pháp sinh học...”.

Được biết, từ đầu năm đến nay, Hội Nông dân tỉnh cũng đã tổ chức 1.198 lớp tập huấn để nâng cao nhận thức, hiểu biết của hội viên, nông dân về sản xuất an toàn với các nội dung về nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, bảo đảm an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, hướng dẫn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP cho hàng chục nghìn lượt hội viên; xây dựng 17 mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao và công nghệ cao gắn với chuỗi giá trị...

Thực tế cho thấy, thay đổi phương thức sản xuất không phải là câu chuyện ngày một ngày hai. Người dân cần được đồng hành lâu dài, từ chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ giống và vật tư, xây dựng mô hình đến tìm kiếm đầu ra... Trong đó, vai trò của cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương, HTX, doanh nghiệp... cần được phát huy một cách đồng bộ. Trong thời gian tới, để sản xuất sạch, an toàn không chỉ dừng ở những mô hình quy mô nhỏ lẻ các ngành chức năng, địa phương, HTX... sẽ tiếp tục thực hiện chuyển giao khoa học - kỹ thuật; hỗ trợ xây dựng các mô hình và nhân rộng vùng sản xuất tập trung với các sản phẩm gắn với nhu cầu của thị trường; chuyển đổi số... đồng thời thúc đẩy liên kết sản xuất giữa người dân, HTX và doanh nghiệp.

Bài và ảnh: Lê Ngọc