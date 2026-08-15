Xuất khẩu quốc phòng của Ấn Độ đạt mức kỷ lục - 4,03 tỷ USD

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh vừa cho biết, xuất khẩu quốc phòng của nước này đạt mức kỷ lục 384,24 tỷ rupee (khoảng 4,03 tỷ USD) trong tài khóa 2025-2026, cho thấy ngành công nghiệp quốc phòng trong nước đang tăng trưởng mạnh và từng bước mở rộng thị trường quốc tế.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh. Ảnh: DD India.

Phát biểu trước lực lượng vũ trang ngày 14/8, Bộ trưởng Rajnath Singh cho biết sản lượng quốc phòng của Ấn Độ cũng đạt mức cao kỷ lục 1,78 nghìn tỷ rupee (khoảng 18,66 tỷ USD) trong tài khóa 2025-2026, tăng gần 4 lần so với khoảng 460 tỷ rupee cách đây một thập kỷ.

Theo ông Singh, các chương trình như “Ấn Độ tự cường” (Aatmanirbhar Bharat) và “Sản xuất tại Ấn Độ” (Make in India) đã góp phần thúc đẩy năng lực sản xuất quốc phòng trong nước, giúp Ấn Độ đáp ứng ngày càng nhiều nhu cầu của lực lượng vũ trang và mở rộng xuất khẩu.

Tên lửa Brahmos của Ấn Độ. Ảnh: Moneycontrol.

Xuất khẩu quốc phòng của Ấn Độ tăng mạnh từ 6,86 tỷ rupee trong tài khóa 2013-2014 lên 384,24 tỷ rupee trong tài khóa 2025-2026, tương đương mức tăng hơn 55 lần. Hiện khoảng 145 doanh nghiệp trong nước tham gia xuất khẩu quốc phòng, với các sản phẩm được cung cấp cho hơn 80 quốc gia. Chính phủ đặt mục tiêu nâng kim ngạch xuất khẩu quốc phòng lên 500 tỷ rupee mỗi năm vào năm 2029.

Cùng với thúc đẩy xuất khẩu, New Delhi tiếp tục tăng đầu tư cho hiện đại hóa lực lượng vũ trang và phát triển công nghệ quốc phòng. Theo ông Singh, Hội đồng Mua sắm Quốc phòng trong năm qua đã phê duyệt các dự án trị giá hơn 8.750 tỷ rupee. Ngân sách dành cho nghiên cứu và phát triển quốc phòng cũng được tăng lên 291 tỷ rupee trong tài khóa 2026-2027.

Các chương trình nghiên cứu và thử nghiệm tập trung vào nhiều lĩnh vực như tên lửa, hệ thống phòng không, vũ khí dẫn đường chính xác và công nghệ siêu thanh. Chính phủ Ấn Độ kỳ vọng việc tăng cường năng lực sản xuất và nghiên cứu trong nước sẽ giúp giảm phụ thuộc vào nhập khẩu, đồng thời tạo thêm dư địa để mở rộng xuất khẩu.

Theo Bộ trưởng Rajnath Singh, New Delhi sẽ tiếp tục ưu tiên phát triển công nghiệp quốc phòng, tăng cường năng lực nghiên cứu và sản xuất trong nước, đồng thời mở rộng thị trường quốc tế, hướng tới mục tiêu đưa Ấn Độ trở thành một trong những trung tâm sản xuất và xuất khẩu quốc phòng lớn trên thế giới.

Minh Phương

Nguồn: Indian express, India strategic.