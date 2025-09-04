Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Kinh tế

Sớm xây dựng công trình thủy lợi tiêu thoát nước cho các xã: Nga An, Tân Tiến, Hồ Vương

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Mùa mưa bão năm nay, tình trạng ngập úng ở các xã Nga An, Tân Tiến, Hồ Vương xảy ra rất nghiêm trọng. Nguyên nhân là do hệ thống tiêu thoát nước của cống tiêu dưới đê sông Càn không phát huy hiệu quả. Bởi vậy, cần sớm xây dựng công trình thủy lợi tiêu thoát nước nhằm bảo vệ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt cho người dân các địa phương.

Sớm xây dựng công trình thủy lợi tiêu thoát nước cho các xã: Nga An, Tân Tiến, Hồ Vương

Mùa mưa bão năm nay, tình trạng ngập úng ở các xã Nga An, Tân Tiến, Hồ Vương xảy ra rất nghiêm trọng. Nguyên nhân là do hệ thống tiêu thoát nước của cống tiêu dưới đê sông Càn không phát huy hiệu quả. Bởi vậy, cần sớm xây dựng công trình thủy lợi tiêu thoát nước nhằm bảo vệ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt cho người dân các địa phương.

Sớm xây dựng công trình thủy lợi tiêu thoát nước cho các xã: Nga An, Tân Tiến, Hồ Vương

Diện tích lúa mùa xã Nga An bị ngập úng do ảnh hưởng của cơn bão số 5.

Mặc dù cơn bão số 5 đã qua hơn tuần, nhưng trên cánh đồng lúa xã Nga An mực nước vẫn còn ngập 2/3 cây lúa đang thời kỳ làm đòng, nguy cơ thiệt hại tương đối cao. Theo thống kê của UBND xã Nga An, trong 2 đợt mưa lớn do ảnh hưởng cơn bão số 3 và số 5 gây ra, trên địa bàn xã có hơn 530ha lúa bị ngập nước. Trong đó, có hơn 220ha lúa ngập hoàn toàn và 312ha lúa ngập 2/3 cây.

Ông Mai Văn Quang, Chủ tịch UBND xã Nga An, cho biết: 2 đợt mưa bão lớn vừa qua, xã Nga An gặp nhiều khó khăn trong việc tiêu thoát nước bảo vệ diện tích sản xuất nông nghiệp. Mặc dù, UBND xã đã sát sao chỉ đạo, huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ khơi thông dòng chảy, nhằm đẩy nhanh việc tiêu thoát nước trên đồng ruộng nhưng hiệu quả đạt được không cao. Đến nay, mặc dù mưa bão đã qua nhiều ngày, song nước trên đồng ruộng vẫn còn nhiều, gây thiệt hại lớn cho sản xuất của người dân địa phương.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, việc tiêu thoát nước trên địa bàn xã Nga An phụ thuộc vào sông Trường Sơn (hay còn gọi là sông An Thái). Đây là con sông bắt nguồn từ xã Nga Thiện cũ (nay là xã Ba Đình). Sông Trường Sơn làm nhiệm vụ tiêu thoát nước cho các xã: Nga An, Tân Tiến, Hồ Vương, qua cống dưới đê ra sông Càn thuộc địa phận xã Tân Tiến. Vì vậy, việc tiêu nước phụ thuộc lớn vào nước thủy triều. Khi nước triều xuống thì mới mở cống dưới đê để tiêu thoát nước được. Ngược lại, khi nước triều dâng, phải đóng cống dưới đê để tránh cho nước triều xâm nhập thì việc tiêu thoát nước không có hiệu quả. Những ngày qua, do lượng mưa lớn, nước thủy triều cũng dâng cao, cống tiêu phải đóng nên việc tiêu nước trên đồng ruộng vô cùng chậm và khó khăn, gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp của người dân các địa phương.

Theo thống kê, các xã: Hồ Vương, Nga An, Tân Tiến có hơn 3.000ha sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào việc tiêu úng của sông Trường Sơn. Để việc tiêu thoát nước nhanh và hiệu quả, nhất là khi có mưa lớn hoặc xả lũ, cần thiết phải đầu tư xây dựng trạm bơm tiêu ở cống Trường Sơn thuộc địa phận xã Tân Tiến. Hiện nay, các xã vừa đi vào vận hành chính quyền địa phương 2 cấp nên nguồn ngân sách còn eo hẹp và khó khăn, không thể đảm bảo kinh phí cho việc đầu tư xây dựng công trình bơm tiêu thoát nước. Do đó, chính quyền và Nhân dân các địa phương mong muốn UBND tỉnh sớm có kế hoạch bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng trạm bơm tiêu tại cống Trường Sơn, nhằm bảo vệ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt cho Nhân dân các địa phương.

Bài và ảnh: Thụy Châu

Từ khóa:

#xã Nga An #Chủ tịch UBND #Sản xuất nông nghiệp #công trình thủy lợi #sông #Trường sơn #Bảo vệ #hệ thống tiêu thoát nước #Chính quyền địa phương #xã Hồ Vương

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

“Trái ngọt” từ tích tụ, tập trung đất nông nghiệp

“Trái ngọt” từ tích tụ, tập trung đất nông nghiệp

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp thông qua việc tập trung đất đai, tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng công nghệ cao và phát triển nông nghiệp quy mô lớn, ngày 1/11/2019 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 13-NQ/TU...
Trăn trở từ vùng nuôi tôm

Trăn trở từ vùng nuôi tôm

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Liên tiếp hứng chịu ảnh hưởng nặng nề từ những cơn bão lớn, các hộ nuôi trồng thủy sản (NTTS) tại 2 xã Hoằng Châu và Hoằng Thanh đã, đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề. Hàng trăm ha NTTS bị nước lũ tràn bờ, hư hỏng cơ sở vật chất, gây thất...
Nông nghiệp khẳng định vị thế trụ đỡ nền kinh tế (Bài cuối): Hướng tới nền nông nghiệp sinh thái, hiện đại

Nông nghiệp khẳng định vị thế trụ đỡ nền kinh tế (Bài cuối): Hướng tới nền nông nghiệp sinh thái, hiện đại

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Sớm nhìn nhận được vai trò “trụ đỡ” trong phát triển kinh tế - xã hội, Thanh Hóa đã có nhiều quyết sách để kích cầu đầu tư, hướng tới nền nông nghiệp hiện đại. Hàng trăm mô hình từ trồng trọt đến chăn nuôi, từ lâm nghiệp đến thủy sản đều có những...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long