Sớm sửa chữa, bổ sung hệ thống chiếu sáng trên Đại lộ Hùng Vương

Tuyến Quốc lộ 1 đoạn tránh TP Thanh Hóa cũ, nay thuộc phường Hạc Thành và Quảng Phú (hay còn gọi là Đại lộ Hùng Vương) có chiều dài khoảng 10km. Nhiều vị trí trên tuyến, nhất là đoạn qua khu vực trung tâm có hệ thống chiếu sáng bị hư hỏng từ lâu nhưng vẫn chưa được khắc phục, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

18 giờ 30 phút, khoảng thời gian tan ca, thời tiết mùa đông nên đã “nhập nhèm” tối, từ Khu công nghiệp Lễ Môn, anh Nguyễn Tất Hải và nhiều công nhân khác điều khiển xe máy đi vào tuyến Đại lộ Hùng Vương, ngược về hướng vòng xuyến trước Siêu thị GO! Thanh Hoá để về nhà. Hệ thống chiếu sáng không hoạt động, người đi xe máy như anh vừa lái xe, vừa phải “mò” đường bởi nhiều đoạn đường tối, khó quan sát. Xe cộ giờ tan tầm tấp nập, chói ánh đèn pha ô tô phía ngược chiều, khiến người tham gia giao thông gặp không ít khó khăn.

Được biết, tuyến Quốc lộ 1 đoạn tránh TP Thanh Hóa cũ, (nay thuộc phường Hạc Thành và phường Quảng Phú) có tổng chiều dài khoảng 10km với 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Tuyến đường này được đầu tư theo hình thức BOT đã hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng từ năm 2009.

Điểm bất cập tại tuyến đường này hiện nay là hệ thống điện chiếu sáng có nhiều hư hỏng, thậm chí không còn hoạt động, không đáp ứng được việc di chuyển vào ban đêm. Trong khi đó, tuyến đường này có lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông đông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông vào ban đêm.

Tại khu vực này, giữa năm 2025, các ngành, đơn vị chức năng đã bổ sung biển báo, vạch sơn kẻ đường nút giao vòng xuyến nhằm giải quyết bất cập về tổ chức giao thông, song hệ thống chiếu sáng vẫn chưa được khắc phục.

Thực tế, trong thời gian vừa qua, trên tuyến đường này đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông. Riêng tại khu vực nút giao vòng xuyến đã xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng, gây thiệt hại về người. Bất cập về hệ thống điện chiếu sáng tại đoạn đường này đã được người dân phản ánh nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết do nhiều vướng mắc liên quan.

Hệ thống điện chiếu sáng trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn tránh TP Thanh Hóa cũ có nhiều đoạn bị hư hỏng.

Trước thực tế nguy cơ tai nạn giao thông có thể xảy ra do nguyên nhân bất cập về hạ tầng thì việc ưu tiên đầu tư, sửa chữa đồng bộ hệ thống chiếu sáng tại các vị trí quan trọng trên tuyến đường này là hết sức cần thiết.

Các bộ, ngành, đơn vị chức năng cần sớm quan tâm rà soát, đánh giá, lắp đặt, sửa chữa, bổ sung hệ thống chiếu sáng trên tuyến đường, tạo điều kiện thuận lợi cho người và phương tiện khi tham gia giao thông vào ban đêm.

Minh Hiền