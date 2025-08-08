Sớm có giải pháp “cứu” hơn 10ha đất hai lúa cho bà con thôn Làng Mật

Hơn 10ha đất hai vụ lúa tại thôn Làng Mật, xã Nông Cống bị bỏ hoang suốt nhiều năm do ảnh hưởng từ quá trình thi công cao tốc Bắc - Nam. Người dân nhiều lần kiến nghị chính quyền và ngành chức năng nhưng vẫn chưa được khắc phục?!

Bà con thôn Làng Mật, xã Nông Cống xót xa trước diện tích đất hai lúa bỏ hoang không thể canh tác.

Những thửa lúa xanh mướt trên cánh đồng Vụng trước đây, nay trở thành bãi đất ngổn ngang đất đá, xen lẫn cỏ dại um tùm. Hệ thống kênh mương nội đồng cũng đã bị hư hỏng, nước tưới không dẫn được vào ruộng. Đường giao thông phục vụ sản xuất bị chia cắt hoàn toàn...

Bà Phạm Thị Chè, một người dân ở trong thôn Làng Mật cho biết gia đình bà có hơn 3 sào ruộng trồng lúa. Khi triển khai dự án cao tốc qua địa bàn, gia đình đã được đền bù kinh phí đối với hơn 1 sào, phần còn lại không nằm trong diện thu hồi. Tuy nhiên, do không còn đường vào ruộng, kênh mương bị phá hỏng, nên suốt nhiều năm qua phần diện tích này cũng đành bỏ hoang.

Việc hoàn trả mặt bằng nhưng không đúng nguyên trạng, phần đất ruộng bị múc quá sâu không thể sản xuất.

Tình cảnh tương tự cũng xảy ra với nhiều hộ dân khác. Đó là trường hợp gia đình ông Lê Nguyên Hùng. Ông cho biết, gia đình có hơn 1 sào ruộng không thuộc diện thu hồi nhưng không thể sản xuất do bị ảnh hưởng của dự án. Kể từ khi giải phóng mặt bằng để triển khai dự án, gia đình ông đã phải dừng sản xuất, nhiều lần kiến nghị chính quyền nhưng chưa có hồi đáp thỏa đáng.

Theo ông Phạm Văn Sơn, trưởng thôn Làng Mật, hiện toàn thôn có 2 khu ruộng vốn là đất hai vụ, với tổng diện tích hơn 10ha bị ảnh hưởng bởi thi công dự án đường cao tốc Bắc - Nam, dẫn tới không thể sản xuất. Dù bà con đã nhiều lần kiến nghị tại các cuộc tiếp xúc cử tri, gửi đơn lên chính quyền các cấp nhưng sự việc vẫn chưa được giải quyết.

“Hơn 10ha đất hai vụ lúa bị bỏ hoang suốt nhiều năm là sự lãng phí lớn, không chỉ về kinh tế mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hàng chục hộ nông dân”, ông Sơn cho biết.

Trao đổi với ông Ngô Tiến Thống, Phó trưởng Phòng Kinh tế xã Nông Cống được biết: Nguyên nhân của tình trạng trên bắt nguồn từ giai đoạn thi công tuyến cao tốc Bắc - Nam qua địa phận xã Vạn Thiện (nay là xã Nông Cống). Tại thôn Làng Mật, có 2 khu đất ruộng bị ảnh hưởng bởi dự án, đến nay không thể canh tác, sản xuất. Trong đó, có khoảng 3,5ha đã được Công ty TNHH Tập đoàn Định An (đơn vị nhà thầu) thỏa thuận mượn đất trồng lúa của 25 hộ dân để xây dựng nhà điều hành và làm nơi tập kết máy móc, thiết bị thi công.

Sau khi công trình hoàn thành, doanh nghiệp đã tiến hành hoàn trả mặt bằng, nhưng việc hoàn trả không đảm bảo yêu cầu. Tại nhiều vị trí, đơn vị thi công đã múc cả tầng đất mặt của ruộng với độ sâu từ 0,5 đến 1m; ở một số nơi, đất đá thải vẫn còn tồn đọng, không được dọn sạch, khiến đất canh tác bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

UBND xã Nông Cống cho biết đã tiếp nhận phản ánh của người dân và cử cán bộ chuyên môn kiểm tra thực tế tại khu vực bị ảnh hưởng, thuộc xứ đồng Vụng, thôn Làng Mật, gần bùng binh nút giao cao tốc Bắc - Nam.

Ngày 31/7/2025, xã Nông Cống đã có Công văn số 264/UBND-KT gửi Công ty TNHH Tập đoàn Định An, đề nghị hoàn trả hiện trạng sử dụng đất trồng lúa để Nhân dân tiếp tục canh tác. Tuy nhiên, đến nay phía công ty chưa thực hiện và cũng chưa liên hệ lại với chính quyền để thống nhất phương án khắc phục.

Trước tình thế trên, xã Nông Cống cũng đã có văn bản kiến nghị Ban Quản lý dự án 2 - Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) chỉ đạo nhà thầu khẩn trương hoàn trả tầng đất mặt như ban đầu, dọn sạch đất đá thừa, đảm bảo điều kiện sản xuất cho người dân. Xã đặt mục tiêu hoàn tất việc này trước ngày 30/8/2025.

Về giải pháp lâu dài, sau khi khắc phục hiện trạng, xã sẽ tổ chức thành lập đoàn khảo sát thực tế, tính toán đầu tư đường nội đồng và hệ thống kênh mương tưới tiêu phù hợp. Nếu đây là khu vực trũng thấp, dễ ngập úng, chính quyền sẽ nghiên cứu phương án chuyển đổi cây trồng phù hợp.

Đình Giang