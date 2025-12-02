Xã Nga Sơn: Người dân tháo dỡ các bức tường chắn ngang đường giao thông

Sau khi thống nhất với chính quyền địa phương về hướng xử lý vụ việc, chiều ngày 02/12, các hộ dân ở xã Nga Sơn đã tự nguyện tháo dỡ các bức tường rào chắn ngang đường giao thông tại điểm dân cư phía Đông Quốc lộ 10.

Ông Lê Ngọc Khánh, Chủ tịch UBND xã Nga Sơn cho biết: “3 hộ gia đình trên địa bàn vừa tự nguyện phá dỡ phần tường chắn đường giao thông sau hơn 7 tháng kể từ thời điểm xây dựng, nhằm bảo đảm an toàn giao thông, thuận tiện đi lại và sinh hoạt của Nhân dân. Các hộ dân đã thống nhất phương án bồi thường; địa phương đang hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục theo quy định để có đủ cơ sở pháp lý giải quyết quyền lợi chính đáng của các hộ dân liên quan”.

UBND xã Nga Sơn cam kết chậm nhất đến ngày 31/3/2026 sẽ giải quyết xong việc đền bù đất ở cho 3 hộ gia đình có đất bị lấy làm đường giao thông.

Trước đó, vụ việc xây dựng tường rào chắn ngang đường giao thông ở xã Nga Sơn xảy ra từ tháng 4/2025 thu hút sự quan tâm của người dân.

Nguyên nhân là do chính quyền địa phương (UBND thị trấn Nga Sơn cũ) thực hiện không đúng trình tự theo quy định, đã lấy 3 lô đất ở của 3 hộ dân từ năm 2021 để làm đường giao thông khi chưa có quyết định thu hồi đất.

Sau nhiều lần đề xuất, kiến nghị nhưng không được giải quyết dứt điểm, tháng 4/2025, các hộ dân đã xây dựng tường rào chắn ngang đường giao thông. Vị trí tường rào xây dựng nằm trên diện tích đất ở đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân.

Tháng 10/2025, Thanh tra tỉnh đã kiểm tra, chỉ ra những vướng mắc trong vụ các hộ dân ở xã Nga Sơn xây dựng tường rào chắn ngang đường giao thông.

Kết quả kiểm tra, rà soát cho thấy, Dự án điểm dân cư phía Đông Quốc lộ 10 đã được phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất và triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật, song chưa hoàn tất việc bồi thường, thu hồi đất ở và bố trí tái định cư cho một số hộ dân có đất bị ảnh hưởng.

Nguyên nhân chủ yếu là chưa có quỹ đất tái định cư, trong khi dự án lại được xếp vào danh mục đấu giá quyền sử dụng đất, dẫn đến chồng chéo giữa mục tiêu đấu giá và bố trí tái định cư.

Tình trạng các hộ dân xây tường chắn đường đi chung phát sinh từ việc chậm ban hành quyết định thu hồi đất ở và bồi thường, hỗ trợ; tuy đã được chính quyền địa phương tổ chức đối thoại, thống nhất hướng xử lý nhưng chưa được giải quyết dứt điểm do vướng mắc về mặt pháp lý.

Việt Hương