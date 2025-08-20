Nỗi lo suối Son...

Những ngày này, người dân bản Sa Ná, bản Son (xã Na Mèo) không khỏi thấp thỏm trước tình trạng sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường dọc bờ suối Son. Đây là tuyến đường huyết mạch nối bản Sa Ná với bản Son, bản Ché Lầu và Quốc lộ 217.

Bà con bản Sa Ná cho biết, sau đợt mưa lớn kéo dài do bão số 3 năm 2025, nhiều đoạn đường đã bị sạt lở nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của 78 hộ dân, với 350 nhân khẩu các bản Sa Ná, bản Son, Ché Lầu và người dân đi lại trên tuyến này.

Theo ghi nhận, bờ hữu suối Son đoạn qua bản Sa Ná chính là taluy âm của tuyến đường giao thông này bị sạt lở với chiều dài khoảng 100m, trong đó có gần 30m sụt hẳn xuống lòng suối, để lại nhiều vết nứt lớn, có nguy cơ mở rộng bất cứ lúc nào.

Đặc biệt, phần taluy dương ngay tại khu tái định cư bản Sa Ná cũng bị sạt lở đứng thành, áp sát nhà văn hóa và khu dân cư, khiến đời sống bà con luôn trong tình trạng bất an, lo lắng.

Một người dân bản tái định cư Sa Ná bày tỏ: “Chỉ cần thêm một trận mưa to nữa thôi, không biết có giữ được các tuyến đường cho người dân đi lại hay không, chúng tôi ở đây ngày nào cũng thấp thỏm, lo lắng.”

Chung nỗi lo ấy, ông Ngân Văn Thêu, Trưởng bản Sa Ná cho biết: “Con đường qua suối Son là tuyến huyết mạch đi lại của bà con các bản. Giờ đường bị sạt, không thể lưu thông khiến cho việc buôn bán, đi lại bị chia cắt. Nguy hiểm hơn cả là nhà văn hóa và nhiều hộ dân nằm ngay sát ta luy, nếu tiếp tục mưa lũ thì khó tránh khỏi sự cố. Người dân rất mong các cấp chính quyền có giải pháp lâu dài để đảm bảo an toàn cho chúng tôi”.

Được biết, trước tình hình trên, UBND xã Na Mèo đã khẩn cấp lập rào chắn cảnh báo nguy hiểm, cắt cử lực lượng túc trực, đồng thời hướng dẫn người dân không di chuyển đến gần vị trí sạt.

Ông Lương Văn Thủy, Chủ tịch UBND xã Na Mèo thông tin thêm: Khu tái định cư Sa Ná hình thành sau trận lũ lịch sử năm 2019, nay lại tiếp tục đứng trước hiểm họa mới. Những giải pháp xã đưa ra mới chỉ là tình thế, về lâu dài cần sớm có dự án nâng cấp, đầu tư sửa chữa lại tuyến đường. Nếu không có biện pháp can thiệp kịp thời, nỗi lo tình trạng sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường dọc bờ suối Son sẽ còn đè nặng trên vai bà con, đe dọa sự an cư của hàng trăm hộ dân vừa mới ổn định cuộc sống.

Trước tình huống khẩn cấp trên, ngày 19/8/2025, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 2807/QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ hữu suối Son đoạn qua bản Sa Ná, xã Na Mèo. Yêu cầu UBND xã Na Mèo tổ chức rào chắn, cắm biển cảnh báo, tuyên truyền để người dân chủ động phòng tránh.

Đồng thời, theo dõi chặt chẽ diễn biến, tuyệt đối không cho người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm. Chủ động sơ tán, di dời dân khi có mưa lũ, triển khai phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”. Khẩn trương khảo sát, lập phương án xử lý sạt lở, báo cáo cấp có thẩm quyền để được hỗ trợ kinh phí.

Đình Giang

