Sôi nổi Giải Cờ vua tìm kiếm tài năng tranh Cup Chiến binh tí hon lần thứ V, năm 2026

Ngày 17/5, tại khách sạn Thiên Ý, phường Hạc Thành, Giải Cờ vua tìm kiếm tài năng tranh Cup Chiến binh tí hon lần thứ V, năm 2026 đã diễn ra sôi nổi, thu hút 150 vận động viên (VĐV) là các em học sinh đến từ các câu lạc bộ, trường học và những người yêu thích bộ môn cờ vua trên địa bàn tỉnh tham dự.

Toàn cảnh khai mạc Giải Cờ vua tìm kiếm tài năng tranh Cup Chiến binh tí hon lần thứ V, năm 2026.

Giải đấu năm nay được chia thành 8 bảng theo độ tuổi U5-U6, U7, U8, U9, U10, U11, U13 và Bảng mở rộng. Các kỳ thủ thi đấu cờ nhanh 7 ván theo hệ Thụy Sỹ. Mỗi vận động viên có 10 phút cộng 2 giây cho mỗi nước đi để hoàn thành ván đấu.

BTC trao kỷ niệm chương cho đại diện các đoàn tham dự giải.

Giải Cờ vua tìm kiếm tài năng tranh Cup Chiến binh tí hon lần thứ V năm 2026 chính là sân chơi trí tuệ bổ ích, thiết thực, là dịp để các kỳ thủ nhí đến từ các trường học, các trung tâm và câu lạc bộ cờ vua trên địa bàn tỉnh được giao lưu, thi đấu, cọ xát, nuôi dưỡng đam mê của mình, góp phần phát triển phong trào luyện tập và thi đấu môn cờ vua trên địa bàn tỉnh.

Mỗi nước cờ đều có thể trở thành khoảnh khắc đáng nhớ.

Ngay sau lễ khai mạc, các VĐV bước vào tranh tài sôi nổi, kịch tính, hấp dẫn, thể hiện sự tiến bộ rõ nét về tư duy chiến thuật và bản lĩnh thi đấu của các kỳ thủ trẻ. Bằng tư duy nhạy bén, khả năng phán đoán, tính toán nhanh, chính xác với những nước cờ sắc sảo, các kỳ thủ nhí đã cống hiến những trận đấu hay, hấp dẫn, gay cấn với chất lượng chuyên môn cao, số điểm cạnh tranh sát sao.

Các cuộc tranh tài diễn ra kịch tính với chất lượng chuyên môn cao.

Sau một ngày tranh tài sôi nổi, giải đấu đã khép lại thành công. Ban Tổ chức đã trao Cúp, huy chương và các phần thưởng cho những VĐV đạt thành tích cao ở từng bảng đấu.

BTC trao Cup, huy chương và phần thưởng cho các kỳ thủ giành vị trí cao ở từng nhóm tuổi.

Qua giải đấu, BTC cũng đã phát hiện ra những nhân tố trẻ xuất sắc để tiếp tục đào tạo và bồi dưỡng cho những giải đấu cấp khu vực và toàn quốc sắp tới.

