HLV Roland cảnh báo U17 Việt Nam trước màn tái đấu U17 Australia; Guardiola hé lộ tương lai tại Man City

Kịch tính V.League: Đà Nẵng cầm chân Công an TP.HCM, Ninh Bình quyết đấu SLNA; Jose Mourinho đạt thỏa thuận với Real Madrid, lên tiếng về ồn ào của Mbappe; Thua thảm Aston Villa, Liverpool lập kỷ lục buồn nhất lịch sử CLB... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (16/5).

Tối 15/5, tại trận đấu sớm vòng 23 V.League, SHB Đà Nẵng đã xuất sắc cầm hòa Công an TP.HCM 2-2 ngay trên sân khách.

Dù Milan Makaric sớm ghi bàn mở tỷ số cho Đà Nẵng, song chủ nhà đã lội ngược dòng dẫn lại 2-1 nhờ công của Lee Williams và Markrillos. Đến phút 76, cựu tuyển thủ U23 Việt Nam Võ Nguyên Hoàng tỏa sáng ghi bàn gỡ hòa quý giá cho Đà Nẵng, nhưng cuối trận anh lại phải nhận thẻ đỏ gián tiếp sau pha vào bóng quyết liệt.

Hôm nay (16/5), V.League tiếp tục guồng quay với hai cặp đấu kịch tính. CLB Ninh Bình (đứng thứ 3) hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm trên sân của SLNA để nới rộng khoảng cách với đội xếp sau.

Trong khi đó, Becamex TP.HCM sẽ có chuyến làm khách đầy giông bão trước CLB Hải Phòng tại “chảo lửa” Lạch Tray dưới sự dẫn dắt của tân HLV Hứa Hiền Vinh.

Trước thềm trận tứ kết giải U17 châu Á 2026, HLV Cristiano Roland cho biết tinh thần của U17 Việt Nam đang rất tự tin sau khi chính thức giành vé dự World Cup. Tuy nhiên, ông lên tiếng cảnh báo các học trò phải nhanh chóng lấy lại sự tập trung cao độ.

Nhà cầm quân người Brazil nhận định U17 Australia hiện tại đã có nhiều thay đổi và mạnh hơn rất nhiều so với thời điểm để thua Việt Nam 1-2 tại giải Đông Nam Á hồi tháng 4.

HLV Roland nhấn mạnh tính tổ chức và tinh thần đoàn kết sẽ là yếu tố then chốt để U17 Việt Nam vượt qua thử thách. Trận đấu quyết định tấm vé vào bán kết sẽ diễn ra lúc 0h ngày 17/5.

Trước trận chung kết FA Cup gặp Chelsea, HLV Pep Guardiola đã chính thức lên tiếng phủ nhận tin đồn sẽ chia tay Man City vào mùa hè này. Chiến lược gia 55 tuổi hài hước nhắc nhở truyền thông rằng ông vẫn còn một năm hợp đồng và cảm thấy thú vị khi mọi người liên tục suy đoán về tương lai của mình.

Nhìn lại một thập kỷ dẫn dắt đầy vinh quang, Pep tự hào với 19 danh hiệu đã giành được và đang hướng tới chiếc cúp thứ 20 cùng “The Citizens”. Bên cạnh đó, ông cũng thẳng thắn chia sẻ về tương lai của các trợ lý, nhấn mạnh rằng bất kỳ ai không còn hạnh phúc hay thiếu động lực đều có thể tự do tìm kiếm bến đỗ mới.

Rạng sáng 16/5, Liverpool đã phải nhận thất bại nặng nề 2-4 trước Aston Villa ở vòng 37 Ngoại hạng Anh. Dù Virgil van Dijk tỏa sáng với một cú đúp, những sai lầm cá nhân của Dominik Szoboszlai cùng hàng thủ lỏng lẻo đã khiến “Lữ đoàn đỏ” ôm hận trước các pha lập công của Morgan Rogers, John McGinn và cú đúp của Ollie Watkins.

Trận thua này khiến thầy trò HLV Arne Slot lập thống kê tệ nhất lịch sử khi lần đầu tiên để thủng lưới tới 52 bàn trong một mùa giải, đồng thời đối mặt nguy cơ văng khỏi top 5. Ngược lại, chiến thắng nghẹt thở giúp Aston Villa chính thức giành vé dự Champions League mùa tới.

HLV Jose Mourinho được loan tin đã đạt thỏa thuận dẫn dắt Real Madrid với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm, nhằm giải cứu “Kền kền trắng” sau hai mùa giải trắng tay. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho biết sẽ chính thức công bố tương lai vào tuần tới sau khi kết thúc mùa giải cùng Benfica.

Khi được hỏi về mâu thuẫn chấn động giữa Kylian Mbappe và HLV đương nhiệm Alvaro Arbeloa, Mourinho thừa nhận cảm thấy đau lòng vì Arbeloa là một người bạn, người học trò cũ thân thiết.

Đáng chú ý, truyền thông Tây Ban Nha tiết lộ Mbappe không mặn mà với sự xuất hiện của Mourinho mà đang mong muốn ông thầy Didier Deschamps về nắm quyền tại Bernabeu.

