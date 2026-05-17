Thua Australia, U17 Việt Nam lỡ cơ hội lập kỳ tích; Man City lên ngôi vô địch FA Cup 2025/26

Công Phượng tái xuất bằng siêu phẩm, Đồng Nai chạm một tay vào vé thăng hạng; Mourinho lập kỷ lục bất bại cả mùa giải cùng Benfica; Ronaldo cay đắng thua trận chung kết thứ 4 liên tiếp cùng Al Nassr... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (17/5).

Thua Australia, U17 Việt Nam lỡ cơ hội lập kỳ tích

Rạng sáng 17/5/2026, hành trình của U17 Việt Nam tại giải U17 châu Á dừng bước ở tứ kết sau thất bại 0-3 trước đối thủ vượt trội về thể hình là U17 Australia.

U17 Việt Nam không thể tạo bất ngờ.

Dù vậy, thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn ngẩng cao đầu khi chính thức giành tấm vé lịch sử tham dự U17 World Cup 2026. Người hâm mộ Đông Nam Á liên tục gửi lời động viên và đánh giá cao tinh thần quả cảm của các cầu thủ trẻ Việt Nam.

Cùng với U17 Australia, ba đội tuyển khác là Nhật Bản, Trung Quốc và Uzbekistan cũng xuất sắc đánh bại các đối thủ để ghi tên mình vào vòng bán kết giải châu Á năm nay.

Công Phượng tái xuất bằng siêu phẩm, Đồng Nai chạm một tay vào vé thăng hạng

Tối 16/5, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã đánh dấu màn trở lại sau gần 4 tháng điều trị chấn thương bằng một cú đá phạt đẳng cấp ở phút 86, ấn định chiến thắng 3-0 cho Đồng Nai trước Đại học Văn Hiến tại vòng 19 giải Hạng nhất 2025/26. Trước đó, Minh Vương và Dương Văn Khoa là những người lập công giúp đội bóng của HLV Nguyễn Việt Thắng sớm giành lợi thế.

Công Phượng lập siêu phẩm trong chiến thắng 3-0 của Đông Nai ở vòng 19 giải hạng nhất 2025/26. Ảnh: Trường Tươi Đồng Nai FC.

Chiến thắng quan trọng này giúp Đồng Nai tiếp tục xây chắc ngôi đầu bảng với 44 điểm. Khi giải đấu chỉ còn lại 3 vòng, Công Phượng cùng các đồng đội đang tiến rất gần đến chức vô địch cùng tấm vé lên chơi tại V.League mùa tới.

Mourinho lập kỷ lục bất bại cả mùa giải cùng Benfica

Rạng sáng 17/5, Benfica đánh bại Estoril 3-1 ở vòng cuối Liga Portugal 2025/26 nhờ các pha lập công của Richard Rios, Alexander Bah và Rafa Silva. Kết quả này giúp HLV Jose Mourinho hoàn tất mùa giải với thành tích bất bại vô tiền khoáng hậu.

Dù bất bại cả mùa giải, Mourinho và Benfica vẫn trắng tay.

Dù áp đảo đối thủ trong hiệp một và sở hữu chuỗi trận không thua, Benfica vẫn ngậm ngùi cán đích ở vị trí thứ 3 sau Porto và Sporting Lisbon do để hòa quá nhiều.

Đây được xem là kịch bản trớ trêu hiếm thấy trong bóng đá hiện đại. Trận đấu này nhiều khả năng cũng là màn chia tay của chiến lược gia người Bồ Đào Nha với Benfica trước khi ông chuyển sang dẫn dắt Real Madrid.

Ronaldo cay đắng thua trận chung kết thứ 4 liên tiếp cùng Al Nassr

Rạng sáng 17/5, Al Nassr ngậm ngùi nhìn Gamba Osaka lên ngôi vô địch AFC Champions League Two ngay trên sân nhà sau thất bại 0-1. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của Deniz Hummet ở phút 30. Dù Al Nassr áp đảo hoàn toàn trong hiệp hai với 19 cú dứt điểm, sự kém duyên của Mane, Joao Felix và Ronaldo đã khiến họ bất lực trước hàng thủ lăn xả của đại diện Nhật Bản.

Ronaldo vẫn trắng tay tại Trung Đông.

Trận thua này đánh dấu lần thứ 4 liên tiếp Cristiano Ronaldo thất bại trong một trận chung kết kể từ khi sang thi đấu tại Trung Đông. Siêu sao người Bồ Đào Nha đang đứng trước nguy cơ trắng tay cả mùa giải nếu không thể đánh bại Damac ở vòng đấu cuối cùng tại Saudi Pro League vào ngày 22/5 tới.

Hạ gục Chelsea, Man City lên ngôi vô địch FA Cup 2025/26

Trận chung kết FA Cup 2025/26 diễn ra đầy kịch tính giữa Man City và Chelsea. Dù thi đấu đầy kiên cường và tổ chức phòng ngự phản công chủ động, Chelsea vẫn không thể tạo nên khác biệt trước sức mạnh của đội bóng thành Manchester.

Man City giành chiến thắng nhờ pha lập công của Semenyo.

Sau hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi, thế trận tấn công của Man City trở nên khởi sắc hơn trong hiệp hai nhờ sự xuất hiện của Rayan Cherki.

Man City lên ngôi vô địch FA Cup mùa giải 2025-2026. Ảnh: FA Cup

Bước ngoặt đến ở phút 72, từ đường căng ngang bên cánh phải của Erling Haaland, tiền vệ Semenyo đã có pha đánh gót ngẫu hứng ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Thắng tối thiểu 1-0, Man City chính thức trở thành nhà tân vô địch của giải đấu.

