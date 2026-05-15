Câu lạc bộ Hàm Rồng bế mạc chương trình giao lưu thể thao

Sau gần hai ngày tranh tài sôi nổi, chiều 15/5, chương trình giao lưu thể thao trong toàn thể hội viên Câu lạc bộ (CLB) Hàm Rồng chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026) và 44 năm thành lập Câu lạc bộ (19/5/1982-19/5/2026) đã khép lại với các nội dung thi đấu chung kết, bế mạc và trao giải.

Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hàm Rồng Hoàng Văn Hoằng trao giải Nhất các nội dung thi đấu.

Tham gia giao lưu thể thao có 143 vận động viên (VĐV) thuộc 27 tổ, nhóm hội viên CLB Hàm Rồng. Các VĐV thi đấu ở 4 môn gồm bóng bàn (đôi nam, đôi nam nữ), cầu lông (đôi nam, đôi nam nữ), cờ tướng và bóng chuyền hơi nam, nữ.

Các hội viên CLB Hàm Rồng tranh tài trong trận chung kết nội dung đôi nam môn cầu lông.

Hoạt động góp phần đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; động viên các hội viên sống vui, sống khỏe, tăng cường mối đoàn kết, gắn bó; tích cực đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm xây dựng quê hương.

Phó Chủ nhiệm CLB Hàm Rồng Phạm Bá Dung trao giải Nhì các nội dung thi đấu.

Trong gần 2 ngày thi đấu, các nội dung diễn ra sôi động, các VĐV đã nỗ lực thi đấu hết mình, cống hiến cho người xem những trận đấu đẹp mắt, sôi nổi, thể hiện sự dẻo dai, bền bỉ, đoàn kết.

Đại diện Ban Chủ nhiệm CLB Hàm Rồng trao giải Ba các nội dung thi đấu.

Kết thúc chương trình giao lưu thể thao, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất, Nhì, Ba các nội dung của môn cầu lông và bóng bàn (đôi nam, đôi nam nữ), môn bóng chuyền hơi (đội nam, đội nữ) và cá nhân môn cờ tướng cho các VĐV đạt thành tích cao.

Anh Tuân