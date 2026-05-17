CAHN vs Đông Á Thanh Hóa: Thử thách cực đại tại Hàng Đẫy

Tại vòng 23 V.League 2025/2026, Đông Á Thanh Hóa sẽ có chuyến làm khách đầy khó khăn trên sân Hàng Đẫy trước CLB Công an Hà Nội vào lúc 19h15 ngày 17/5. Trong bối cảnh đội chủ nhà chỉ còn cách chức vô địch đúng một chiến thắng, đây được dự báo sẽ là trận đấu mang đến rất nhiều áp lực cho đội bóng xứ Thanh.

CAHN đang thể hiện phong độ của một nhà vô địch thực thụ. Sau 22 vòng đấu, đoàn quân của HLV Mano Polking dẫn đầu bảng xếp hạng với khoảng cách an toàn so với nhóm bám đuổi. Đội bóng ngành công an mới chỉ nhận duy nhất một thất bại từ đầu mùa và vừa tạo dấu ấn mạnh mẽ bằng màn lội ngược dòng đánh bại Nam Định 3-2 ở vòng đấu gần nhất.

Không chỉ sở hữu dàn cầu thủ chất lượng trải đều ở cả ba tuyến, CAHN còn cho thấy chiều sâu đội hình đáng nể.

Trong bối cảnh các ngoại binh như Alan hay Leo Artur chưa đạt trạng thái tốt nhất vì chấn thương, đội bóng Thủ đô vẫn duy trì sức mạnh nhờ phong độ ấn tượng của các nội binh, đặc biệt là tiền đạo Nguyễn Đình Bắc. Chân sút trẻ này đang trở thành “ngòi nổ” nguy hiểm nhất của CAHN với chuỗi phong độ ghi bàn bùng nổ thời gian gần đây.

Dù vậy, Đông Á Thanh Hóa bước vào trận đấu này với tâm lý khá thoải mái sau những kết quả tích cực liên tiếp. Trong hoàn cảnh đối diện nhiều khó khăn về lực lượng và tài chính, thầy trò HLV Mai Xuân Hợp vẫn cho thấy tinh thần chiến đấu đáng khen ngợi.

Chiến thắng 4-0 trước CA TP.HCM cùng thắng lợi 1-0 trước Hà Nội FC đã giúp đội bóng xứ Thanh tạo được khoảng cách an toàn trong cuộc đua trụ hạng.

Điểm tích cực lớn nhất của Thanh Hóa lúc này chính là tinh thần thi đấu. Không còn phụ thuộc quá nhiều vào Rimario sau khi ngoại binh này chia tay đội bóng, các cầu thủ trẻ như Nguyễn Ngọc Mỹ đã biết cách tỏa sáng đúng lúc. Chính Ngọc Mỹ là người ghi bàn thắng duy nhất giúp Thanh Hóa đánh bại Hà Nội FC ở vòng đấu trước.

Tuy nhiên, khó khăn dành cho đội bóng xứ Thanh là không nhỏ khi họ thiếu vắng hai nhân tố quan trọng gồm Nguyễn Bá Tiến và Nguyễn Đình Huyên do án treo giò. Đây đều là những cầu thủ thường xuyên góp mặt trong đội hình chính và có vai trò quan trọng ở hệ thống phòng ngự cũng như mặt trận tấn công ở hành lang biên trái.

Bên phía CAHN, HLV Mano Polking cũng sẽ không thể trực tiếp chỉ đạo vì án treo giò, trong khi tiền vệ Mauk Stefan vắng mặt vì nhận đủ số thẻ vàng. Dẫu vậy, với lực lượng vượt trội cùng lợi thế sân nhà, đội bóng ngành công an vẫn được đánh giá cao hơn rất nhiều.

Thanh Hóa chắc chắn sẽ tiếp tục lựa chọn lối chơi phòng ngự chặt chẽ, chờ thời cơ phản công. Tuy nhiên, trước sức ép rất lớn từ CAHN trong ngày đội chủ nhà đứng trước cơ hội đăng quang sớm, đại diện xứ Thanh sẽ cần một trận đấu thực sự quả cảm nếu muốn tạo nên bất ngờ tại Hàng Đẫy.

