Sôi nổi giải bóng đá nam - nữ trong công nhân lao động

Sáng 10/8, tại sân bóng đá Vietkid (phường Hạc Thành), Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công đoàn Công ty TNHH giầy Sunjade Việt Nam khai mạc giải bóng đá nam - nữ lần thứ 14 trong công nhân lao động nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025).

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia giải.

Bà Nguyễn Thị Ái, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH giầy Sunjade Việt Nam phát biểu khai mạc giải.

Phát biểu khai mạc giải, bà Nguyễn Thị Ái, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH giầy Sunjade Việt Nam nhấn mạnh: Giải bóng đá là hoạt động thể dục thể thao thường niên trong công nhân lao động Công ty TNHH giầy Sunjade Việt Nam. Qua nhiều lần tổ chức, giải ngày càng bài bản, chuyên nghiệp, đi vào chiều sâu. Đây cũng là sân chơi lành mạnh nhằm phát triển phong trào thể dục thể thao, rèn luyện sức khoẻ, tăng cường giao lưu, kết nối đoàn viên, người lao động trong công ty, từ đó phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Các đội bóng đá nam tham gia thi đấu vào sáng 10/8.

Giải đấu năm nay thu hút sự tham gia của 12 đội bóng nam và 10 đội bóng nữ, với 342 vận động viên là công nhân lao động của Công ty TNHH giầy Sunjade Việt Nam.

Các trận đấu được tổ chức vào các ngày Chủ nhật trong tuần và dự kiến bế mạc giải vào cuối tháng 8/2025.

Các vận động viên tranh tài trên sân cỏ.

Ngay sau lễ khai mạc, các đội bóng đá nam và đội bóng đá nữ đã tham gia tranh tài với tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết, cống hiến cho khán giả những trận cầu đẹp mắt, kịch tính.

Nguyễn Đạt