Sở Y tế khuyến cáo không kinh doanh, sử dụng thuốc Aclasta có dấu hiệu giả mạo

Sở Y tế Thanh Hóa đã có văn bản yêu cầu các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc trên toàn tỉnh tuyệt đối không được kinh doanh, sử dụng sản phẩm thuốc Aclasta có ngày sản xuất từ sau tháng 5/2024 có logo của Novartis.

Trước đó, Cục Quản lý Dược nhận được hồ sơ liên quan đến sản phẩm Aclasta số giấy phép lưu hành: 900110171700 (số đăng ký cũ: VN-21917-19), do Công ty Lek Pharmaceuticals d.d., Slovenia sản xuất, Công ty TNHH Sandoz Việt Nam đăng ký có dấu hiệu giả mạo.

Để đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng và ngăn chặn hàng kém chất lượng, hàng giả lưu hành trên thị trường, Sở Y tế đã có văn bản yêu cầu các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc trên toàn tỉnh tuyệt đối không được kin doanh, sử dụng sản phẩm thuốc Aclasta có ngày sản xuất từ sau tháng 5/2024 có logo của Novartis. Kịp thời cung cấp thông tin theo đường dây nóng của Sở Y tế (02373852263) khi phát hiện sản phẩm nêu trên, thuốc nhập lậu, thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với các cơ quan truyền thông, thông tin tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc trong tỉnh và người dân biết để không buôn bán, sử dụng sản phẩm thuốc Aclasta có ngày sản xuất từ sau tháng 5/2024 có logo của Novartis; chỉ mua bán thuốc tại các cơ sở kinh doanh dược hợp pháp; không mua bán thuốc không rõ nguồn gốc; kịp thời thông báo các dấu hiệu nghi ngờ về sản xuất, kinh doanh thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc tới cơ quan y tế và cơ quan có chức năng liên quan.

Trung tâm Kiểm nghiệm Thanh Hóa tăng cường lấy mẫu, kiểm tra chất lượng thuốc lưu hành trên địa bàn; báo cáo kịp thời các vụ việc phát hiện (nếu có) về Sở Y tế.

Sở Y tế đề nghị Sở Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao chỉ đạo các đơn vị trong ngành phối hợp với Sở Y tế, các cơ quan liên quan tăng cường các biện pháp quản lý thị trường nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý hoạt động sản xuất, buôn bán thuốc giả, thuốc không có nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo chất lượng theo quy định.

Công an tỉnh chỉ đạo công an các cấp trực thuộc kiểm tra xác minh, truy tìm nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm có dấu hiệu nêu trên (nếu có).

UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh thông tin tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc và người dân trên địa bàn được biết để không buôn bán, sử dụng sản phẩm thuốc Aclasta có ngày sản xuất từ sau tháng 5/2024 có logo của Novartis; tăng cường kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng thuốc và xử lý những đơn vị, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.

NM