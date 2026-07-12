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Slovakia từ chối gói viện trợ Ukraine, tiết lộ nhiều nước NATO muốn đối thoại với Nga

Thu Uyên
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(Baothanhhoa.vn) - Thủ tướng Slovakia Robert Fico mới đây tuyên bố, nước này sẽ không tham gia gói viện trợ quân sự trị giá 70 tỷ euro của NATO dành cho Ukraine, đồng thời cho biết nhiều quốc gia thành viên liên minh mong muốn nối lại đối thoại với Nga để tìm giải pháp cho cuộc xung đột.

Slovakia từ chối gói viện trợ Ukraine, tiết lộ nhiều nước NATO muốn đối thoại với Nga

Thủ tướng Slovakia Robert Fico mới đây tuyên bố, nước này sẽ không tham gia gói viện trợ quân sự trị giá 70 tỷ euro của NATO dành cho Ukraine, đồng thời cho biết nhiều quốc gia thành viên liên minh mong muốn nối lại đối thoại với Nga để tìm giải pháp cho cuộc xung đột.

Slovakia từ chối gói viện trợ Ukraine, tiết lộ nhiều nước NATO muốn đối thoại với Nga

Thủ tướng Slovakia Robert Fico. Ảnh: AFP.

Phát biểu với báo giới ngày 11/7, Thủ tướng Robert Fico khẳng định Slovakia sẽ không tham gia kế hoạch hỗ trợ quân sự mà các nước thành viên NATO đã nhất trí tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Ankara. Ông Fico nhấn mạnh: “Chúng tôi không muốn tham gia vào các khoản vay phục vụ mục đích quân sự liên quan đến Ukraine”.

Trước Slovakia, Cộng hòa Séc cũng tuyên bố không tham gia kế hoạch này. Thủ tướng Andrej Babiš cho rằng, việc đóng góp vào gói viện trợ không phải nghĩa vụ bắt buộc của các nước thành viên NATO và mỗi quốc gia có quyền tự quyết định mức độ tham gia.

Theo tuyên bố chung được thông qua tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Ankara, các đồng minh cam kết dành 70 tỷ euro để hỗ trợ Ukraine trong năm 2026 và duy trì mức viện trợ ít nhất tương đương trong năm 2027. Gói hỗ trợ được thiết kế nhằm tạo nguồn tài chính ổn định để ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine có thể lập kế hoạch sản xuất dài hạn và bảo đảm nguồn cung vũ khí, trang thiết bị.

Bên cạnh việc phản đối tham gia gói viện trợ, Thủ tướng Fico cho biết, một số quốc gia thành viên NATO đã bày tỏ sự quan tâm đến việc khôi phục đối thoại với Nga.

Slovakia từ chối gói viện trợ Ukraine, tiết lộ nhiều nước NATO muốn đối thoại với Nga

Một số quốc gia thành viên NATO đã bày tỏ sự quan tâm đến việc khôi phục đối thoại với Nga. Ảnh: NATO.

Ông Fico cho hay: "Điều quan trọng nhất đối với tôi là nhiều nước NATO đã thể hiện sự quan tâm đến việc cần thiết phải đối thoại với Nga. Đây là điều tôi luôn hoan nghênh và ủng hộ. Slovakia ủng hộ hợp tác và đối thoại, chúng tôi phản đối xung đột".

Tuyên bố của Slovakia phản ánh những khác biệt về cách tiếp cận đối với cuộc xung đột Ukraine trong nội bộ NATO. Trong khi phần lớn các đồng minh tiếp tục cam kết tăng cường hỗ trợ quân sự cho Kiev, một số quốc gia thành viên cho rằng cần thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao song song với viện trợ nhằm tạo điều kiện cho tiến trình đàm phán hòa bình.

Thu Uyên

Nguồn: AFP, Anadolu.

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Từ khóa:

#Hội nghị thượng đỉnh NATO #Viện trợ #Ukraine #Đối thoại #Nga #Thủ tướng #Quân sự #tham gia #quốc gia thành viên #Xung đột

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