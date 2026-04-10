Siết an toàn đường thủy khi phương tiện “4 không” vẫn còn hiện hữu - Bài 1: Tổng kiểm soát đường thủy nội địa

Do địa hình bị chia cắt bởi nhiều sông, hồ, cộng với nhu cầu đi lại, giao thương của người dân nên tại một số xã miền núi vẫn đang hiện hữu nhiều phương tiện thủy “4 không” như: không đăng kiểm, không đăng ký; người điều khiển không chứng chỉ chuyên môn và không giấy phép mở bến. Nếu không sớm khắc phục những tồn tại trên, nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn đường thủy vẫn còn hiện hữu.

Phương tiện chở khách ngang sông 4 “không” thuộc bản Sa Lung, xã Trung Lý.

Để duy trì, giữ ổn định tình hình trật tự an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn tỉnh, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai các biện pháp, từ đẩy mạnh tuyên truyền kết hợp tổ chức ra quân xử lý vi phạm. Mục tiêu nhằm đảm bảo an toàn “tính mạng con người”, kịp thời xử lý vi phạm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đường thủy.

Chủ động phòng ngừa vi phạm đường thủy

Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang có 23 tuyến sông, kênh với chiều dài trên 760 km đã được đưa vào khai thác hoạt động đường thủy nội địa. Hiện nay, toàn tỉnh đang có khoảng hơn 1.000 phương tiện tàu, thuyền gia dụng hoạt động vận chuyển hàng hóa, chở khách và dân sinh.

Xác định, nếu kiểm soát không tốt những phương tiện này, rủi ro xảy ra tai nạn và hậu quả sẽ khó lường. Vì vậy, lực lượng Cảnh sát đường thủy, Phòng CSGT đã làm tốt công tác điều tra cơ bản, nắm tuyến, địa bàn và cách thức hoạt động của từng loại phương tiện. Trên cơ sở đó, tham mưu cho Công an tỉnh xây dựng các chuyên đề, kế hoạch về mở đợt cao điểm siết chặt quản lý phương tiện, đảm bảo trật tự an toàn đường thủy.

Lực lượng CS đường thủy, Phòng CSGT, Công an tỉnh Thanh Hóa tuần tra kiểm soát trên sông Mã.

Lực lượng còn phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh, Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa và chính quyền các xã, tổ chức các đợt phát áo phao, dụng cụ nổi cho phương tiện vận tải hàng hóa, chở khách ngang sông. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật trật tự giao thông cho các chủ tàu, thuyền, người điều khiển lái tàu nắm bắt quy định về giấy phép mở bến thủy nội địa, phương tiện đăng kiểm, đăng ký, người điều khiển phải có chứng chỉ chuyên môn đường thủy; quy định về vận chuyển hàng hóa, hành khách; hướng dẫn hành khách lên đò mặc áo phao và sử dụng dụng cụ nổi cứu sinh khi qua sông... Qua đó, tạo sự chuyển biến cho các chủ tàu, thuyền từng bước nâng cao ý thức tự giác chấp hành quy định Luật Giao thông đường thủy; tuyệt đối không chở quá số người quy định, kịp thời ngăn chặn vi phạm ngay từ sớm, từ xa, hạn chế nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy.

Siết chặt xử lý vi phạm

Thời gian qua, lực lượng cảnh sát đường thủy Phòng CSGT, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bố trí các tổ công tác, tổ chức nhiều đợt ra quân, siết chặt xử lý vi phạm. Riêng năm 2025, lực lượng đã lập biên bản xử phạt gần 100 trường hợp tàu, thuyền vận chuyển hàng hóa, hoán cải không đúng thiết kế đăng kiểm, đăng ký, buộc các phương tiện dừng hoạt động.

Gần đây nhất, ngày 1/4, thực hiện kế hoạch 345 của Cục CSGT về tổng kiểm soát xử lý vi phạm đường thủy, giữ ổn định trật tự xã hội trên tuyến đường thủy, Đội Cảnh sát Đường thủy đã xây dựng kế hoạch số 11, huy động lực lượng, phương tiện, tập trung kiểm soát, phòng ngừa các vi phạm có nguy cơ cao xảy ra tai nạn đường thủy. Kế hoạch được triển khai xuyên suốt đến hết năm 2026.

Tổ công tác Đội Cảnh sát Đường thủy, Phòng CSGT, Công an tỉnh Thanh Hóa kiểm tra nồng độ cồn đối với lái tàu

Đợt ra quân lần này, lực lượng cảnh sát đường thủy Thanh Hóa sẽ tập trung tổng kiểm soát 5 chuyên đề đó là: phương tiện không có đăng kiểm, đăng ký, không có chứng chỉ chuyên môn, vi phạm vạch mớn nước, nồng độ cồn, vận tải khách và thô sơ.

Trung tá Hoàng Ngọc Tám, Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy, Phòng CSGT, Công an tỉnh Thanh Hóa chia sẻ: "Hiện nay dù nhiều tuyến đường bộ đã được đầu tư cầu cứng, song nhu cầu vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng phương tiện thủy nội địa vẫn rất lớn. Vì vậy, để giữ ổn định trật tự giao thông, chúng tôi đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, siết chặt quản lý, phòng ngừa vi phạm. Ngoài tổ chức các đợt ra quân theo chỉ đạo của Cục CSGT, chúng tôi thường xuyên duy trì các tổ công tác, tổ chức tuần tra kiểm soát, không để “vùng trống” quản lý. Mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn tính mạng của người dân".

Với việc siết chặt kiểm soát, xử lý vi phạm của lực lượng chức năng, nhìn chung chủ phương tiện tàu thuyền ở các xã thuộc khu vực đồng bằng đã chấp hành nghiêm các quy định hoạt động đường thủy. 100% số phương tiện tàu thuyền hoán cải thay đổi thiết kế, chuyển công năng vận chuyển hàng khô sang bơm, hút cát, hết hạn kiểm định đã ngừng hoạt động. Nhiều chủ tàu, thuyền đã đầu tư, đóng mới phương tiện đảm bảo đủ điều kiện đưa vào hoạt động nền nếp, trật tự.

Tuy nhiên, tại các xã thuộc khu vực miền núi vẫn tồn tại các phương tiện chở khách, thuyền gia dụng không có đăng kiểm, đăng ký, người điều khiển chưa có chứng chỉ chuyên môn... Lực lượng cảnh sát đường thủy, Phòng CSGT, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành kiểm tra, làm việc với chủ phương tiện, lập biên bản đình chỉ hoạt động. Đồng thời yêu cầu công an xã và chính quyền tăng cường giám sát. Song, thực tế hiệu quả công tác này vẫn chưa cao, các phương tiện vẫn hiện hữu, rình rập, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đường thủy.

Khánh Huyền