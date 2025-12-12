SEA Games 33 ngày 12/12: Chàng trai vàng Nguyễn Huy Hoàng lên ngôi, đoàn Việt Nam thắng lớn

Ngày thi đấu thứ ba (12/12) khép lại với màn trình diễn đỉnh cao của các “Ngôi sao Vàng” Việt Nam, nâng tổng số HCV lên con số 24! Kình ngư số 1 Việt Nam Nguyễn Huy Hoàng xuất sắc bảo vệ thành công HCV 1.500m tự do nam, cùng với chiến thắng của Nguyễn Quang Thuấn (Bơi) và Nguyễn Thị Ngọc (Điền kinh), Đoàn Việt Nam đã có một ngày thi đấu đại thắng. Tuyển Bóng chuyền nữ cũng xuất sắc giành ngôi đầu bảng B.

Nguyễn Huy Hoàng giành HCV cho bơi lội Việt Nam với thành tích 15 phút 19 giây 58 ở nội dung 1.500m tự do nam. Ảnh Hiếu Lương

[19:21] Bơi: Nguyễn Huy Hoàng giành HCV 1.500m tự do nam, Tuấn Anh đoạt HCB

Chung kết 1.500 m tự do nam chứng kiến kình ngư Nguyễn Huy Hoàng khẳng định sức mạnh khi gia tăng tốc độ, bỏ xa các đối thủ, về đích đầu tiên, đoạt HCV với thành tích 15 phút 19 giây 58. Tài năng trẻ Mai Trần Tuấn Anh cũng thi đấu bùng nổ, vượt qua đối thủ người Singapore để cán đích hạng nhì, đoạt HC bạc với thành tích 15 phút 22 giây 59.

[19:15] Bóng chuyền: ĐT nữ Việt Nam đứng đầu bảng B chung cuộc

ĐT nữ Việt Nam xuất sắc đánh bại Indonesia sau 3 set đấu với tỷ số 25-20, 25-15, 25-19. Với chiến thắng này, nữ Việt Nam giành ngôi đầu bảng B, Indonesia xếp thứ hai.

[19:10] Điền kinh: Mỹ Tiên giành HCĐ 100m rào nữ

Huỳnh Thị Mỹ Tiên giành HCĐ ở cự ly 100m rào nữ với thành tích 13 giây 43. Hai vận động viên Indonesia đã giành HCV và HCB ở nội dung này.

[18:24] Bơi: Nguyễn Quang Thuấn xuất sắc giành HCV 400m hỗn hợp nam

Chung kết 400 m hỗn hợp nam với sự góp mặt của Trần Hưng Nguyên và Nguyễn Quang Thuấn đã kết thúc với chiến thắng thuộc về em trai Ánh Viên, Nguyễn Quang Thuấn. Anh xuất sắc về nhất, đoạt HCV. Ở cự ly 100 m tự do nữ, Nguyễn Thúy Hiền về thứ 4 với thành tích 57 giây 40.

[18:03] Điền kinh: Nguyễn Thị Ngọc giành HCV 400m nữ, phá vỡ thế độc tôn của đối thủ

Nguyễn Thị Ngọc giành tấm HCV thứ 8 cho thể thao Việt Nam trong ngày 12/12 - Ảnh: Đức Đồng

Chung kết 400 m nữ với sự góp mặt của 2 tuyển thủ Việt Nam là Hoàng Thị Minh Hạnh và Nguyễn Thị Ngọc. Nguyễn Thị Ngọc xuất phát tốt, liên tục dẫn đầu và tăng tốc mạnh mẽ để cán đích đầu tiên với thành tích 52 giây 74, giúp điền kinh Việt Nam đoạt lại HCV sau 1 kỳ SEA Games. Ở nội dung 400 m nam, Tạ Ngọc Tưởng giành HC bạc, Lê Ngọc Phúc đoạt HC đồng sau VĐV Thái Lan Atkinson, người đã phá kỷ lục SEA Games với thành tích 45 giây 125.

[17:04] Futsal nữ Việt Nam giành chiến thắng quan trọng trước Indonesia

Ở trận ra quân tại SEA Games 33 vào chiều 12/12, tuyển futsal nữ Việt Nam đã giành chiến thắng 3-1 trước Indonesia. Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng rộng cửa vào bán kết.

[16:57] Bi sắt lập cú đúp HCV

Sau chiến thắng của đôi nam Ngô Ron - Lý Ngọc Tài, cặp đôi Nguyễn Thị Thi - Nguyễn Thị Thúy Kiều tiếp tục đánh bại Thái Lan trong trận chung kết đôi nữ, giúp đội tuyển bi sắt Việt Nam giành 2 HCV trong ngày 12/12. Đây là tấm HCV thứ 3 của đội tuyển bi sắt ở Thái Lan và giúp đoàn Việt Nam sở hữu 21 HCV ở SEA Games 33

[16:32] Thể dục Dụng cụ: Phương Thành giành HCV nội dung xà kép, không bảo vệ được HCV xà đơn

Đinh Phương Thành giành HCV ở nội dung xà kép - Ảnh: Tiến Tuấn

Ngôi sao của đội thể dục dụng cụ Việt Nam, Đinh Phương Thành, đã đạt 12.900 điểm phần thi xà kép, bỏ xa Satria Tri Wira (HC bạc với 12.633 điểm), mang về HCV thứ 20 cho Đoàn Việt Nam. Đây là chiếc HCV thứ 14 của cá nhân Đinh Phương Thành tại các kỳ SEA Games. Tuy nhiên, anh chỉ đạt điểm cao thứ ba trong phần thi xà đơn, nhận HC đồng và không thể bảo vệ chiếc HCV đã giành tại Campuchia năm 2023.

[16:27] Bi sắt: HCV đôi nam

Cặp Lý Ngọc Tài - Ngô Ron mang về cho đoàn thể thao Việt Nam chiếc HCV thứ 6 trong ngày thi đấu hôm nay khi thắng Thái Lan 10-8 trong trận chung kết đôi nam.

[15:52] Đinh Công Khoa giành HCB taekwondo

Ở nội dung 58kg nam, Đinh Công Khoa nhận HCB sau khi thua võ sĩ chủ nhà Mahamad 1-2. Anh đã nỗ lực ngược dòng để thắng hiệp hai, nhưng thất bại ở hiệp quyết định với tỷ số 12-22.

Trần Đoàn Quỳnh Nam được 12.000 điểm ở nội dung cầu thăng bằng - Ảnh: Đức Đồng

[15:34] Karate: Nguyễn Thị Diệu Ly đoạt HCB kumite -55kg nữ

Nguyễn Thị Diệu Ly nhận HC bạc sau khi thất bại ở trận chung kết kumite -55kg nữ.

[15:32] Thể dục Dụng cụ: Quỳnh Nam đoạt HCB cầu thăng bằng nữ

Trần Đoàn Quỳnh Nam đã giành HC bạc ở nội dung cầu thăng bằng nữ.

[15:30] Taekwondo: HCB đối kháng -58kg Nam

Đinh Công Khoa nhận HCB sau khi thua võ sĩ chủ nhà Mahamad 1-2. Công Khoa đã ngược dòng ngoạn mục để thắng hiệp hai, nhưng thất bại ở hiệp quyết định, nhận HCB.

[15:13] Khuất Hải Nam giành HCV Karate

Khuất Hải Nam khởi đầu tốt, dẫn võ sĩ chủ nhà Thái Lan Chanchang 2-0 và nâng điểm số lên 5-0. Giữ vững ưu thế, Khuất Hải Nam thắng chung cuộc 6-1 và giành HCV hạng cân 67kg nam. Đây là tấm HCV thứ 18 của Việt Nam ở SEA Games 33.

[15:06] Bạc Thị Khiêm giành HCV Taekwondo

Bạc Thị Khiêm gặp võ sĩ Philippines Delo trong trận chung kết, nhanh chóng dẫn 4-0, 10-6 và kết thúc hiệp một bằng thắng lợi 12-6. Sang hiệp hai, võ sĩ người dân tộc Thái tiếp tục áp đảo, sớm dẫn 7-1 bằng một đòn đá trúng ngực và sớm thắng 11-1 ở hiệp đấu này, kết thúc trận đấu với thắng lợi 2-0, giành HCV thứ 17 của Việt Nam.

[14:41] Chu Văn Đức giành HCB taekwondo

Dù rất nỗ lực, Chu Văn Đức không thể tạo bất ngờ trước đối thủ Malaysia, anh để thua 0-4 ở trận chung kết và ngậm ngùi nhận HCB taekwondo hạng 55kg nam.

Lê Thị Mộng Tuyền và Nguyễn Tâm Quang thi đấu vòng loại 10 m súng trường hơi hỗn hợp. (Ảnh: Đông Nguyên Khang)

[14:29] Canoe: Thêm HCV đôi nữ 200m

Hai VĐV Nguyễn Thị Hương - Ma Thị Thùy về nhất chung kết canoe đôi nữ 200m với 43 giây 419 và giành HCV. Đây là HCV thứ hai của Nguyễn Thị Hương tại SEA Games 33, sau chiếc đầu cùng đồng đội Diệp Thị Hương ở nội dung 500m thuyền đôi nữ hôm 10/11.

[14:26] Cầu lông: Vuột HCĐ đôi nữ

Phạm Thị Diệu Ly - Phạm Thị Khánh dừng bước tại tứ kết đôi nữ - Ảnh: Đức Đồng

Cặp Phạm Thị Diệu Ly - Phạm Thị Khánh thắng đôi Rachel Allessya - Febi Setianingrum (Indonesia) 21-19 trong set đầu, nhưng thua các set sau (13-21, 14-21), phải dừng bước ở tứ kết đôi nữ.

[14:20] Taekwondo: Cú đúp HCĐ và có 2 suất tranh HCV

Phạm Minh Bảo Kha thua võ sĩ chủ nhà ở bán kết đối kháng 74 - 80kg Nam và nhận HCĐ. Nữ võ sĩ Việt Nam Bạc Thị Khiêm thắng dễ một VĐV chủ nhà ở bán kết với tỷ số 2-0 (10-9, 6-5) để giành vé vào tranh HCV. Sau bốn trận bán kết đã đấu, Việt Nam có hai võ sĩ vào chung kết là Đinh Công Khoa (54 - 58kg nam) và Bạc Thị Khiêm (67-73kg nữ). Niềm hy vọng vàng Trương Thị Kim Tuyền đã dừng bước sau khi thua võ sĩ chủ nhà Thái Lan Seeken ở bán kết.

[13:24] Thể dục dụng cụ: Chờ HCV của Đinh Phương Thành

Đinh Phương Thành sẽ thi đấu chung kết nội dung xà kép nam và xà đơn nam lúc 14h30 chiều nay, được kỳ vọng mang về thêm những tấm HCV. Đồng đội của anh là Trần Đoàn Quỳnh Nam cũng vừa vào chung kết cầu thăng bằng nữ.

[13:20] Ju-jitsu: Tất Lộc giành HCĐ Ne-Waza hạng -77kg Nam

Võ sĩ Nguyễn Tất Lộc đã thắng đồng hương Nguyễn Cát Tùng để giành thêm một tấm HCĐ cho đoàn Việt Nam ở hạng Ne-Waza -77kg nam.

[10:38] Canoeing: Đôi nữ 200m về nhất vòng loại

Ở vòng loại canoeing đôi nữ 200m, Nguyễn Thị Hương và Ma Thị Thùy cán đích đầu tiên với thời gian 44 giây 875. 4 VĐV nam ở cự ly 200m gồm Dương Văn Ngời, Bùi Hữu Tích, Hiên Năm và Trần Thành về thứ tư với 38 giây 544. Ở nội dung kayak 4 nam 200m, Huỳnh Cao Minh, Nguyễn Hoàng Duy, Trần Văn Danh, Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thanh Danh xếp thứ ba tại vòng loại 2 với 33 giây 199.

[10:37] Karate: Nguyễn Diệu Ly vào chung kết hạng 55kg

Nguyễn Diệu Ly thi đấu xuất sắc đánh bại võ sĩ Malaysia 6-0 để giành vé vào chung kết kumite nữ hạng 55kg môn karate.

[10:28] Bắn súng: Mộng Tuyền - Tâm Quang nhất vòng loại súng trường hơi hỗn hợp

Hai VĐV bắn súng Lê Thị Mộng Tuyền và Nguyễn Tâm Quang vào chung kết với 624,7 điểm, xếp nhất vòng loại 10m súng trường hơi hỗn hợp. Phần thi chung kết dự kiến diễn ra lúc 11h30 hôm nay.

[10:25] Điền kinh: Lê Ngọc Phúc và Tạ Ngọc Tưởng vào chung kết 400m nam

Lê Ngọc Phúc cán đích đầu tiên vòng loại 400m nam môn điền kinh. Nguồn ảnh: Hải Long

Với phong độ ấn tượng, Lê Ngọc Phúc về nhất ở vòng loại 400m nam môn điền kinh. Ở vòng loại 400m nam, Tạ Ngọc Tưởng về nhì ở lượt chạy đầu tiên với thành tích 46 giây 94.

09:31 Bắn súng và Karate

VĐV Lê Thị Mộng Tuyền và Nguyễn Tâm Quang đã bước vào thi đấu vòng loại 10m súng trường hơi hỗn hợp. Cùng lúc đó, võ sĩ Chu Văn Đức (Karate Kumite nam 55kg) đã thắng áp đảo đối thủ Thái Lan 9-1 ở bán kết và giành quyền vào chung kết tranh HCV.

09:24 Bơi lội: Phạm Thị Vân và Thúy Hiền vào chung kết

Hai kình ngư Việt Nam Nguyễn Thúy Hiền (hạng 3) và Phạm Thị Vân (hạng 4) đã giành quyền vào chung kết 100m tự do nữ, diễn ra lúc 18 giờ tối nay. Thành tích của Thúy Hiền là 57 giây 40, còn Phạm Thị Vân (Thanh Hóa) đạt 57 giây 45.

Cơ hội vàng tại đường đua xanh và điền kinh

Ngày hôm nay, bơi lội và điền kinh tiếp tục là hai môn được kỳ vọng lớn nhất. Đội tuyển bơi sẽ thi đấu vòng loại từ 9 giờ sáng và chung kết từ 18 giờ. Các kình ngư hàng đầu như Trần Hưng Nguyên và Nguyễn Huy Hoàng sẽ tiếp tục tranh tài ở các cự ly sở trường, là nguồn hy vọng lớn để đội tuyển bơi lội tiếp tục bứt phá.

Hưng Nguyên và Huy Hoàng tiếp tục được kỳ vọng giành HCV ở ngày thi đấu hôm nay.

Môn điền kinh cũng bước vào ngày thi đấu chung kết thứ hai (từ 16 giờ 50). Việt Nam kỳ vọng vào các nội dung như 400m rào nam (Phan Trọng Đạt), 400m rào nữ, 10.000m nam/nữ, nhảy xa nữ, và các nội dung tiếp sức 4x400m. Các vận động viên Nguyễn Thị Oanh (3.000m chướng ngại vật), Nguyễn Văn Lai (5.000m) hay Lương Đức Phước (1.500m) là những cái tên cần theo dõi sát sao.

TDDC và võ thuật tranh chấp huy chương

Tại môn thể dục dụng cụ (TDDC), niềm hy vọng vàng Đinh Phương Thành sẽ xuất trận trong các nội dung chung kết đơn môn. Đây là cơ hội để chàng trai vàng khẳng định đẳng cấp, sau khi đồng đội của anh là Nguyễn Văn Khánh Phong và Đặng Ngọc Xuân Thiện đã làm nên lịch sử trong ngày hôm qua.

Đinh Phương Thành của TDDC.

Các môn võ vẫn được chờ đợi sự tỏa sáng. Taekwondo sẽ có sự góp mặt của Trương Thị Kim Tuyền, võ sĩ từng giành HCV SEA Games và HCB thế giới, ở hạng cân 46kg nữ. Cô được kỳ vọng sẽ mang về HCV, cùng với các đồng đội ở nội dung đối kháng khác. Các môn khác như ju-jitsu, boxing, cũng có các vòng loại và chung kết diễn ra trong ngày.

VĐV Thanh Hóa tham dự môn bắn đĩa bay

Sáng nay lúc 9 giờ, VĐV của Thanh Hóa là Mai Anh Tuấn sẽ thi đấu vòng loại Bắn đĩa bay nam. Nếu vượt qua vòng loại, anh sẽ tranh tài tại chung kết diễn ra vào 16 giờ 30 chiều nay.

VĐV của Thanh Hoá - Mai Anh Tuấn (phải) sẽ ra quân hôm nay ở nội dung bắn đĩa bay.

Người hâm mộ xứ Thanh tiếp tục dồn sự quan tâm tới màn thể hiện của anh tại Đại hội.

Lịch thi đấu chi tiết ngày 12/12:

Hoàng Sơn