Sẽ gắn mã định danh cho từng thửa đất

Trong 90 ngày, các bộ ngành và địa phương sẽ rà soát dữ liệu, gắn mã định danh cho từng thửa đất, tạo cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất toàn quốc.

Ảnh minh họa.

Trong 90 ngày (từ ngày 1/9 - 30/11), Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Xây dựng sẽ cùng UBND các tỉnh, thành phố rà soát, làm sạch toàn bộ cơ sở dữ liệu đất đai đã được xây dựng tại 2.342 đơn vị hành chính cấp xã.

Dựa trên cơ sở dữ liệu đất đai đã được làm sạch, Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, đơn vị đã có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố hướng dẫn các địa phương chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai theo chính quyền 2 cấp sau sáp nhập và gắn mã định danh cho từng thửa đất theo vị trí trong hệ tọa độ địa lý quốc tế của thửa đất.

Với khu vực chưa có cơ sở dữ liệu địa chính, cơ quan quản lý sẽ thu thập Giấy chứng nhận quyền sử dụng, căn cước công dân của chủ sử dụng để có dữ liệu ban đầu cho từng thửa đất. Sau khi kiểm tra, đối soát, UBND cấp xã sẽ cập nhật vào hệ thống thông tin đất đai chung.

Theo hướng dẫn của Cục Quản lý đất đai, mã định danh thửa đất là một mã được gắn cho từng thửa đất và có tính duy nhất trên toàn quốc. Một thửa đất cụ thể chỉ có một mã định danh duy nhất. Mã định danh thửa đất được quy định tại Thông tư 09/2024 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Theo VTV