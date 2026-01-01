Cấp căn cước, định danh điện tử xuyên kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026

Trong khi nhiều cơ quan, đơn vị bước vào kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm 2026, lực lượng Công an Thanh Hóa vẫn duy trì lực lượng, tổ chức thu nhận hồ sơ căn cước và tài khoản định danh điện tử xuyên suốt kỳ nghỉ, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Nhân dân khi thực hiện các thủ tục hành chính thiết yếu.

Theo đó, từ Thứ Năm, ngày 1/1/2026 đến hết Chủ Nhật, ngày 4/1/2026, Công an tỉnh Thanh Hóa bố trí 45 điểm thu nhận căn cước trên toàn địa bàn tỉnh. Tại các điểm này, lực lượng công an được phân công trực đầy đủ, duy trì tiếp dân liên tục, bảo đảm phục vụ kịp thời nhu cầu cấp thiết của Nhân dân. Ngoài ra, người dân có thể liên hệ cơ quan Công an cấp xã tại 166 xã, phường trên địa bàn tỉnh để thực hiện thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử.

Cán bộ chiến sĩ Công an phường Đông Sơn làm thủ tục cấp căn cước cho người dân.

Ghi nhận tại Công an phường Đông Tiến và Công an phường Đông Sơn trong ngày 1/1/2026 – ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Dương lịch, nhiều người dân đã có mặt để làm thủ tục cấp căn cước và tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Mặc dù là ngày nghỉ lễ, song không khí làm việc tại các điểm thu nhận diễn ra nghiêm túc, nền nếp; các khâu tiếp nhận, xử lý hồ sơ được thực hiện nhanh gọn, khoa học, đúng quy định. Cán bộ, chiến sĩ công an không chỉ trực tiếp thực hiện các bước thu nhận hồ sơ, mà còn tận tình hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử, ứng dụng VNeID , giúp người dân hiểu rõ hơn về những tiện ích thiết thực của chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính và giao dịch dân sự.

Công an phường Đông Sơn tổ chức thu nhận hồ sơ cấp căn cước và định danh điện tử cho công dân trong ngày Tết Dương lịch.

Việc lực lượng Công an Thanh Hóa tổ chức thu nhận hồ sơ cấp căn cước và tài khoản định danh điện tử xuyên kỳ nghỉ lễ đặc biệt có ý nghĩa đối với những công dân đi làm ăn xa, sinh sống, học tập tại các địa phương khác, tranh thủ dịp nghỉ Tết Dương lịch về quê thăm gia đình kết hợp làm giấy tờ cá nhân. Đây cũng là nhóm đối tượng thường gặp khó khăn trong việc sắp xếp thời gian làm thủ tục hành chính vào ngày làm việc bình thường.

Anh Nguyễn Xuân Cần ở phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ: "Tôi làm việc ở tỉnh Ninh Bình, tranh thủ về nghỉ Tết Dương lịch, tôi đã đến Công an phường Đông Tiến để làm căn cước. Rất may tại đây các cán bộ chiến sĩ vẫn làm việc nên tôi được làm rất nhanh chóng, thuận tiện".

Chúng tôi đã huy động lực lượng, phương tiện, bố trí các tổ công tác thường trực 24/24 để tiến hành làm căn cước cho công dân một cách nhanh gọn, nhất là những người đang học tập, làm việc ở tỉnh ngoài về địa phương Trung tá Đào Việt Hưng, Phó trưởng Công an phường Đông Tiến

Trung tá Đào Việt Hưng, Phó trưởng Công an phường Đông Tiến, cho biết: "Để tạo thuận tiện cho công dân có nhu cầu làm căn cước và định danh điện tử trong đợt nghỉ Tết Dương lịch, Công an phường Đông Tiến đã đẩy mạnh tuyên truyền để Nhân dân trên địa bàn nắm bắt được thông tin và chủ động đến điểm cấp căn cước để thực hiện các thủ tục. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã huy động lực lượng, phương tiện, bố trí các tổ công tác thường trực 24/24 để tiến hành làm căn cước cho công dân một cách nhanh gọn, nhất là những người đang học tập, làm việc ở tỉnh ngoài về địa phương. Cán bộ, chiến sĩ được phân công trực đều xác định rõ trách nhiệm, sẵn sàng làm việc ngoài giờ, ngày nghỉ, bảo đảm không để gián đoạn việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân".

Hoạt động này không chỉ góp phần đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước và tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên địa bàn tỉnh, mà còn thể hiện rõ vai trò nòng cốt của lực lượng Công an Thanh Hóa trong công tác cải cách hành chính, thực hiện hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

Cán bộ chiến sĩ Công an phường Đông Tiến làm thủ tục kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho người dân.

Từ những việc làm cụ thể, thiết thực ngay trong những ngày đầu năm mới, hình ảnh người chiến sĩ Công an Thanh Hóa tiếp tục được khắc hoạ rõ nét với tinh thần tận tụy, trách nhiệm, vì Nhân dân phục vụ.

