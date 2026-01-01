Những dấu ấn nổi bật của lực lượng Công an Thanh Hóa năm 2025

Quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công an và Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), đấu tranh phòng, chống tội phạm, năm 2025, các đơn vị công an trong tỉnh đã huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh triệt phá thành công nhiều chuyên án, vụ án lớn, góp phần giữ vững ANTT, bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Công an Thanh Hóa ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự các sự kiện lớn và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Trên lĩnh vực an ninh quốc gia, Công an Thanh Hóa đã chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong đảm bảo an ninh quốc gia. Chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Các đơn vị công an từ tỉnh đến cơ sở, từng cán bộ, chiến sĩ đã đề ra các biện pháp thực hiện sáng tạo, linh hoạt đem lại chất lượng, hiệu quả. Đặc biệt là trong công tác đảm bảo an ninh nông thôn, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh tôn giáo... Cán bộ, chiến sĩ ngày đêm bám sát địa bàn, kịp thời tham mưu và tham gia giải quyết ổn định những vấn đề liên quan đến ANTT ngay tại cơ sở, không để diễn biến phức tạp, gây mất ANTT. Cùng với đó, đã bảo vệ an toàn các mục tiêu kinh tế trọng điểm, các sự kiện chính trị lớn diễn ra trên địa bàn tỉnh, qua đó tạo môi trường ổn định, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trên lĩnh vực đấu tranh, phòng chống tội phạm, lực lượng công an trong tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Đồng thời chủ động nắm bắt, phân tích, dự báo sát, đúng tình hình; tổ chức nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tập trung đánh mạnh các đường dây, tổ chức, các băng nhóm, đối tượng hoạt động phạm tội; triệt xóa cơ bản các băng nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, hoạt động “tín dụng đen”, băng nhóm tội phạm can dự vào lĩnh vực kinh tế. Chỉ đạo quyết liệt, chủ động nhận diện phương thức, thủ đoạn phạm tội mới của các loại tội phạm, nhất là các loại tội phạm hoạt động trên không gian mạng, sử dụng công nghệ cao. Công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm về ma túy ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả, với phương châm “bám nghiện mà đánh”, từ người nghiện để phát hiện, mở rộng đối tượng mua bán, các điểm, tụ điểm, đường dây mua bán trái phép trên địa bàn; xác lập chuyên án chung đấu tranh với tội phạm về ma túy, trong đó đã triệt xóa nhiều điểm phức tạp tồn tại lâu năm, nhiều vụ án lớn được Bộ Công an biểu dương...

Năm 2025, tội phạm về trật tự xã hội giảm 36,86% so với năm 2024, vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao. Điều tra làm rõ 744 vụ, 1.533 đối tượng, đạt 84,26%; trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%, xếp thứ nhất toàn quốc; khởi tố điều tra 725 vụ, 1.616 bị can phạm tội về trật tự xã hội. Điển hình, triệt xóa tận gốc 3 băng nhóm, 77 đối tượng hình sự cộm cán (trong đó có các đối tượng như Thu vệ sỹ, Vi ngộ, Mạnh gỗ, Ý ẻng, Đức bê đê và nhiều đối tượng trong băng nhóm Tuấn thần đèn). Khởi tố 167 vụ, 501 bị can phạm tội về kinh tế, tham nhũng, chức vụ, môi trường, vượt chỉ tiêu bộ giao; khởi tố 376 vụ, 875 bị can phạm tội về ma túy...

Trong năm, công tác phòng cháy, chữa cháy, phòng chống thiên tai và cứu hộ, cứu nạn được thực hiện theo phương châm “4 tại chỗ” góp phần kiềm chế, giảm 8,8% số vụ cháy, giảm 4 người chết so với năm 2024; điều tra nguyên nhân các vụ cháy vượt 5,5% chỉ tiêu bộ giao; rút ngắn 20% thời gian giải quyết thủ tục hành chính trên lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn. Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông được triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp; tai nạn giao thông được kiềm chế và kéo giảm 3 tiêu chí so với năm 2024; tăng cường ứng dụng công nghệ trong xử lý vi phạm, điều tiết giao thông.

Cùng với đó, Công an tỉnh Thanh Hóa là một trong những địa phương đi đầu về công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trên các lĩnh vực công tác. Trong đó, đứng nhóm đầu cả nước về cung cấp, thực hiện dịch vụ công trực tuyến và là 1 trong 3 tỉnh có số lượng hồ sơ phát sinh thực hiện 2 nhóm dịch vụ công liên thông khai sinh, khai tử cao nhất toàn quốc; tỷ lệ thực hiện dịch vụ công trên 4 lĩnh vực cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, con dấu, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đạt gần 100%; là địa phương đầu tiên chủ động số hóa trên 1 triệu túi hồ sơ cư trú, đạt 100% trong 2 tháng và là địa phương đầu tiên, duy nhất trong cả nước hoàn thành thu nhận 100% mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính, qua đó đã xác định được 7 danh tính liệt sĩ.

Công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được triển khai bài bản, rộng rãi gắn với thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia, các cuộc vận động, phong trào thi đua của tỉnh, đơn vị, địa phương... tạo động lực mạnh mẽ, sức lan tỏa sâu rộng, thu hút sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự tham gia của các tầng lớp Nhân dân.

Vinh dự, tự hào và phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2025, bước vào năm 2026, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể và sự tin yêu, giúp đỡ, ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân, tin tưởng rằng lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, khắc phục mọi khó khăn gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn ANTT trên địa bàn, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh.

Bài và ảnh: Quốc Hương