Tết Dương lịch, ngư dân ven biển xứ Thanh vẫn vươn khơi săn “lộc biển”

Khi nhiều người quây quần bên gia đình đón Tết Dương lịch, tại các làng chài ven biển Thanh Hóa, nhịp sống lao động vẫn hối hả. Những chiếc bè mảng, thuyền nhỏ lại rẽ sóng vươn khơi, mang theo hy vọng về “lộc biển” đầu năm.

Tại các làng chài ven biển như: Tiên Trang, Quảng Bình, Nam Sầm Sơn, nhịp lao động vẫn lặng lẽ được duy trì đều đặn cả trong những ngày Tết Dương lịch.

Ở các vùng biển bãi ngang của xứ Thanh, ngư dân chủ yếu đánh bắt gần bờ. Vì vậy, những chiếc bè mảng, thuyền nhỏ mộc mạc vẫn gắn bó bao đời với dân chài nơi đây.

Theo ngư dân, vào thời điểm Tết Dương lịch, nhiều loài hải sản như ruốc biển, mực, ghẹ, tôm xuất hiện gần bờ, thuận lợi cho việc đánh bắt.

Cùng với đó, giá hải sản trong những ngày lễ có xu hướng tăng, nên dù chuyến biển chỉ kéo dài vài giờ đến nửa ngày, đây vẫn là cơ hội quý để ngư dân tăng thêm thu nhập đầu năm.

Khi những bè mảng lặng lẽ cập bờ, người già và phụ nữ đã chờ sẵn với thúng mủng trên tay. Mỗi chuyến ra khơi an toàn mang lại sự yên tâm trong ngày đầu năm mới; mẻ cá đầu năm không chỉ có giá trị kinh tế mà còn trở thành niềm vui chung của cả xóm chài.

Những mẻ cá, mẻ tôm tươi rói lấp lánh dưới nắng sớm là thành quả của chuyến biển đầu năm.

Dù sản lượng nhiều hay ít, mẻ lưới đầu tiên vẫn được ngư dân coi là “lộc biển”, mang lại niềm vui giản dị cho làng chài.

Ngay sau khi cập bờ, hải sản được phân loại nhanh để kịp đưa ra chợ sớm.

Với ngư dân, Tết Dương lịch không phải là dịp nghỉ dài ngày, nên việc bám biển, giữ nhịp lao động vẫn được duy trì.

Theo ngư dân Nguyễn Văn Hùng (xã Quảng Bình), con nước thuận lợi là lý do để bà con tranh thủ ra khơi, bởi nằm bờ đồng nghĩa với mất đi cơ hội mưu sinh. Chuyến biển đầu năm cũng là cách ngư dân gửi gắm mong ước về một năm mới bình an, thuận lợi.

Giữa biển trời mênh mang, những chiếc bè mảng, thuyền nhỏ vẫn lặng lẽ vươn khơi. Mỗi chuyến đi gửi gắm ước mong quen thuộc của ngư dân xứ Thanh: biển yên, cá nhiều, để “lộc biển” đầu năm theo thuyền trở về, sưởi ấm những làng chài ven biển.

Hoàng Đông