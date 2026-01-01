Công dân nhí đầu tiên năm 2026 tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Đúng thời khắc giao thừa năm 2026, Bệnh viện Phụ sản TW đón bé gái đầu tiên của Năm mới, chào đời an toàn, khỏe mạnh, mang theo niềm vui, hy vọng và khởi đầu ấm áp cho gia đình và đội ngũ y bác sỹ.

Thời khắc chuyển giao năm mới 2026, tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, một tiếng khóc trong trẻo vang lên, mở đầu năm mới bằng niềm hạnh phúc và đầy xúc động.

Công dân nhí đầu tiên của năm 2026 là một bé gái xinh xắn. Bé được gia đình đặt tên là Tăng Ngọc Khánh Linh, nặng 3,5kg, chào đời an toàn, khỏe mạnh trong sự theo dõi, chăm sóc tận tình của êkíp bác sỹ, hộ sinh khoa Đẻ.

Thầy thuốc Nhân dân-Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã gửi những lời chúc mừng đầu đời, trao gửi niềm tin và mong ước về một khởi đầu bình an, tốt đẹp cho em bé và gia đình.

Ngay sau sinh, bé Khánh Linh được thực hiện da kề da với mẹ, khoảnh khắc gắn kết thiêng liêng, nơi tình mẫu tử được đánh thức bằng hơi ấm và nhịp tim yêu thương.

Vẫn còn xúc động sau hành trình vượt cạn, chị Ngọc, mẹ của bé không giấu được giọt nước mắt hạnh phúc khi lần đầu ôm con trong vòng tay.

Chị xúc động chia sẻ: “Mọi mệt mỏi dường như tan biến khi em nghe tiếng khóc chào đời của con. Gia đình em vô cùng biết ơn các bác sỹ và hộ sinh đã tận tình chăm sóc để hai mẹ con được bình an. Đây là khoảnh khắc hạnh phúc mà em sẽ không bao giờ quên.”

Thời khắc chuyển giao năm mới tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương vì thế trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Với đội ngũ y bác sỹ, mỗi ca sinh là một niềm vui, một trách nhiệm lớn lao, nhưng được đón em bé đầu tiên của năm mới vẫn luôn mang ý nghĩa rất riêng, như một lời nhắc nhở sâu sắc về sứ mệnh cao quý, sự tận tâm và niềm tự hào của những người đã chọn nghề y làm lẽ sống.

Năm 2026 tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương bắt đầu bằng một khởi đầu thật ấm áp. Không chỉ là niềm hạnh phúc trọn vẹn của một gia đình, khoảnh khắc chào đời ấy còn lan tỏa niềm tin, sự tích cực và hy vọng về một Năm mới an lành, nơi sự sống được tiếp nối và những điều tốt đẹp tiếp tục được thắp sáng.

