Sẽ chuyển giao số hổ nuôi nhốt tại xã Xuân Tín cho đơn vị đủ điều kiện

Hiện nay, cơ sở nuôi nhốt hổ ở xã Xuân Tín, do ông Nguyễn Mậu Chiến làm chủ đang nuôi nhốt 9 cá thể với tổng trọng lượng khoảng 1.800kg. Từ năm 2007, 2008, cơ sở này đã bị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa xử phạt vi phạm hành chính 30 triệu đồng, đồng thời giao lại cho chủ cơ sở tiếp tục nuôi dưỡng, chăm sóc các cá thể hổ.

Hổ nuôi nhốt tại cơ sở của ông Nguyễn Mậu Chiến.

Trong quá trình nuôi, chủ cơ sở luôn chấp hành các quy định của pháp luật, các cơ quan chức năng cũng yêu cầu chủ cơ sở phải đảm bảo các điều kiện thiết yếu về chế độ dinh dưỡng, ăn uống, chăm sóc cho các cá thể hổ tại trại nuôi. Do không đủ căn cứ pháp lý, cơ quan chức năng không tịch thu các cá thể hổ. Bên cạnh đó, các trung tâm cứu hộ không đồng ý tiếp nhận nên chưa thực hiện được công tác chuyển giao. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, cơ sở này bộc lộ nhiều bất cập như chuồng trại xuống cấp, kinh phí nuôi hổ lớn. Mặc dù trong đàn có hổ đực và cái trưởng thành nhưng việc nuôi nhốt lâu năm trong không gian chật hẹp, chế độ ăn thiếu dinh dưỡng khiến chúng không thể sinh sản. Chủ cơ sở nuôi nhốt hổ Nguyễn Mậu Chiến cho biết: “Gia đình tôi nuôi hổ với ý định sẽ thành lập cơ sở bảo tồn, nhưng thủ tục cấp phép tương đối phức tạp. Đến thời điểm hiện tại gia đình không có nhu cầu nuôi nữa nên mong được chuyển giao vô điều kiện”.

Trao đổi với chúng tôi, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa Đàm Văn Hùng cho biết: “Trong những năm qua, lực lượng kiểm lâm thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương, các ngành chức năng kiểm tra, giám sát chặt chẽ, đôn đốc chủ nuôi chấp hành nghiêm các quy định về an toàn trại nuôi và vệ sinh môi trường, thú y và các quy định của pháp luật. Về việc đề xuất chuyển giao đàn hổ, Chi cục Kiểm lâm thống nhất với ý kiến của chủ cơ sở nuôi, UBND xã Xuân Tín đề nghị cấp có thẩm quyền thực hiện các quy trình cho các đơn vị đủ điều kiện".

Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã thống nhất thực hiện trình tự, thủ tục theo quy định để chuyển giao toàn bộ 9 cá thể hổ cho trung tâm cứu hộ để nuôi trong môi trường đủ điều kiện. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Đức Thuận cho biết thêm: “Sở sẽ báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh và đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí thực hiện công tác chuyển giao. Chi cục Kiểm lâm chủ động đấu mối hoặc báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ định đơn vị đủ điều kiện tiếp nhận, đồng thời hướng dẫn chủ cơ sở nuôi hoàn tất thủ tục cần thiết”.

Trong thời gian chờ bàn giao, UBND xã Xuân Tín tiếp tục chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra, rà soát, hướng dẫn chủ cơ sở tu sửa, gia cố kịp thời các vị trí xung yếu của chuồng trại, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và vật nuôi. Chủ cơ sở phải chăm sóc, nuôi dưỡng các cá thể hổ, tuyệt đối không cho, tặng, vận chuyển, giết mổ hay thực hiện hành vi vi phạm khác.

Bài và ảnh: Lan Anh