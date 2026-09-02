SCO thông qua Tuyên bố Bishkek, thúc đẩy hợp tác an ninh, thương mại và công nghệ

Lãnh đạo các nước thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) đã thông qua Tuyên bố Bishkek, đồng thời nhất trí mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ an ninh, thương mại, giao thông đến công nghệ và phát triển bền vững, nhân dịp tổ chức này kỷ niệm 25 năm thành lập.

Lãnh đạo các nước tham dự SCO 2026. Ảnh: South China Morning Post.

Tuyên bố được thông qua tại Hội nghị Hội đồng Nguyên thủ quốc gia SCO ở thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan ngày 1/9, với sự tham dự của nhiều lãnh đạo trong khu vực, trong đó có Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Tuyên bố tái khẳng định cam kết của 10 nước thành viên đối với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, đồng thời kêu gọi tăng cường vai trò của Liên hợp quốc trong duy trì hòa bình, an ninh quốc tế và thúc đẩy phát triển bền vững.

Các nước thành viên nhấn mạnh SCO không phải là một liên minh quân sự - chính trị và không nhằm chống lại bất kỳ quốc gia hay tổ chức quốc tế nào. Tổ chức này tiếp tục hoạt động trên cơ sở các nguyên tắc cởi mở, không can thiệp, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.

Về kinh tế, các nước tái khẳng định mục tiêu thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế SCO đến năm 2030, thúc đẩy thương mại và đầu tư, bảo đảm ổn định các chuỗi sản xuất, cung ứng, đồng thời phát triển các tuyến vận tải quốc tế, hành lang logistics và kết nối đa phương thức.

Trong lĩnh vực công nghệ, tuyên bố nhấn mạnh việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) có trách nhiệm. Các nước cũng kêu gọi tăng cường hợp tác về phát triển bền vững và thúc đẩy cải cách quản trị kinh tế toàn cầu.

SCO thông qua Tuyên bố Bishkek, thúc đẩy hợp tác an ninh, thương mại và công nghệ. Ảnh: Press TV.

Ngoài Tuyên bố Bishkek, lãnh đạo SCO ký hơn 20 văn kiện liên quan đến an ninh khu vực, phòng chống buôn bán ma túy, giao thông, logistics, AI, hạ tầng số, năng lượng và môi trường, qua đó mở rộng phạm vi hợp tác thực chất giữa các thành viên.

Hội nghị cũng nhất trí tăng cường hợp tác giữa SCO và Ủy ban Liên minh châu Phi, đồng thời chọn Lahore của Pakistan làm thủ đô du lịch và văn hóa của SCO trong giai đoạn 2026-2027. Pakistan sẽ tiếp nhận vai trò Chủ tịch SCO từ Kyrgyzstan và đăng cai Hội nghị Hội đồng Nguyên thủ quốc gia SCO tiếp theo vào năm 2027.

Thanh Giang

Nguồn: AA.