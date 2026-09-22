Tàu chiến Ấn Độ tham gia tập trận cùng các nước ASEAN tại Philippines

Hai tàu chiến của Hải quân Ấn Độ đã tới Vịnh Subic, Philippines để tham gia Hoạt động Hợp tác chung (JCA) trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng, qua đó thúc đẩy khả năng phối hợp, xây dựng lòng tin và tăng cường hợp tác hàng hải trong khu vực.

Theo Hải quân Ấn Độ, hiện tàu khu trục tàng hình INS Sahyadri và tàu hộ vệ tên lửa INS Kulish đã đến Vịnh Subic. Hoạt động do Nhật Bản và Philippines đồng chủ trì, với sự tham gia của lực lượng hải quân từ các nước ASEAN cùng 8 đối tác các nước ASEAN mở rộng (ADMM-Plus) gồm Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand, Nga, Hàn Quốc và Mỹ.

Trong khuôn khổ hoạt động Hợp tác chung, các lực lượng tham gia tiến hành những hoạt động huấn luyện trên biển và các nội dung phối hợp nhằm nâng cao khả năng ứng phó với những thách thức an ninh hàng hải. Hoạt động cũng hướng tới tăng cường phối hợp, xây dựng lòng tin và chia sẻ kinh nghiệm giữa lực lượng hải quân các nước.

Ngoài hai tàu chiến Ấn Độ, lực lượng tham gia còn có tàu chiến và máy bay của Mỹ, Nhật Bản, Australia, Philippines, Singapore, Brunei và New Zealand. Sau giai đoạn hoạt động tại Vịnh Subic, các lực lượng sẽ tiếp tục huấn luyện trên biển.

Hải quân Ấn Độ cho biết, việc tham gia Hoạt động hợp tác chung phù hợp với Chính sách Hành động hướng Đông của Chính phủ Ấn Độ và tầm nhìn thúc đẩy toàn diện và cùng có lợi vì an ninh và tăng trưởng trong khu vực (MAHASAGAR), đồng thời thể hiện cam kết của New Delhi đối với hợp tác hàng hải đa phương và tăng cường tương tác với các đối tác trong khu vực.

Việc hai tàu chiến Ấn Độ đến Philippines cũng diễn ra trong bối cảnh hợp tác quốc phòng và hàng hải giữa New Delhi và Manila được tăng cường. Hải quân Ấn Độ cho biết hoạt động lần này tạo thêm cơ hội để lực lượng hai nước thúc đẩy hợp tác chuyên môn và tăng cường phối hợp trong lĩnh vực hàng hải.

Thu Uyên