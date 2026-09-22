Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi tạo động lực mới cho quan hệ Ankara- Washington

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan kêu gọi Ankara và Washington tháo gỡ những rào cản còn tồn tại, tạo động lực mới cho quan hệ song phương và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, năng lượng, hàng không dân dụng và công nghệ cao.

Phát biểu tại sự kiện “100 năm hữu nghị Thổ Nhĩ Kỳ-Mỹ” ở New York, bên lề kỳ họp thứ 81 Đại hội đồng Liên hợp quốc, ông Erdogan nhấn mạnh hợp tác công nghiệp quốc phòng là một trong những lĩnh vực quan trọng trong quan hệ hai nước, cả ở cấp song phương và trong khuôn khổ NATO. Ông cho rằng việc thúc đẩy các dự án sản xuất chung sẽ mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Ankara sẵn sàng tăng cường hợp tác với Washington trong các lĩnh vực hạt nhân, năng lượng, trong đó có khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), hàng không dân dụng và công nghệ cao. Ông cũng cho rằng các doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ đã có đủ năng lực để đầu tư tại Mỹ và bày tỏ kỳ vọng nước này sẽ sớm nằm trong nhóm 10 quốc gia xuất khẩu quốc phòng hàng đầu thế giới.

Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh hai nước vẫn còn một số vướng mắc trong hợp tác quốc phòng. Mỹ trước đây đã loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình máy bay chiến đấu F-35 sau khi Ankara mua hệ thống phòng không S-400 của Nga. Tuy nhiên, hồi tháng 7, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẽ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt liên quan thương vụ S-400 và để ngỏ khả năng nối lại việc bán F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngoài quốc phòng, ông Erdogan cho rằng quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Mỹ cần được mở rộng sang năng lượng, thương mại, đầu tư và công nghệ. Ông nhấn mạnh các cuộc khủng hoảng và xung đột trên thế giới cho thấy hai nước cần duy trì đối thoại chặt chẽ, đồng thời cho rằng quan hệ chiến lược không thể tách rời các mối quan hệ kinh tế và thương mại.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ mong muốn quan hệ và liên minh Thổ Nhĩ Kỳ-Mỹ tiếp tục được củng cố trong thế kỷ thứ hai kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Minh Phương