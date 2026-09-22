Sự cố hàng không khi các nhà lãnh đạo thế giới đang đổ về New York

Hoạt động hàng không tại khu vực Đông Bắc nước Mỹ đã bị gián đoạn nghiêm trọng ngày 21/9 sau khi một tuyến cáp viễn thông bị cắt nhầm trong quá trình thi công tại bang New Jersey, khiến hàng nghìn chuyến bay chậm hoặc hủy.

Sự cố xảy ra đúng thời điểm nhạy cảm, khi hơn 100 nhà lãnh đạo và quan chức cấp cao từ nhiều quốc gia đang đến New York để dự kỳ họp cấp cao thường niên của Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81.

Sự cố bắt đầu khoảng 9 giờ 45 phút sáng, khi công nhân vô tình làm đứt tuyến cáp được Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) sử dụng cho hệ thống liên lạc phục vụ kiểm soát không lưu. FAA sau đó phải tạm dừng các chuyến bay đến tại ba sân bay lớn trong khu vực New York, cùng các sân bay ở Philadelphia và Boston và hai sân bay nhỏ hơn tại khu vực New York. Hoạt động bị ảnh hưởng trong khoảng 8 giờ.

Theo FlightAware, khoảng 7.000 chuyến bay trên toàn nước Mỹ bị chậm hoặc hủy, trong đó có khoảng 1.400 chuyến tại ba sân bay lớn ở khu vực New York. Hơn 100 chuyến bay phải chuyển hướng sang các sân bay khác. Tại sân bay Newark, một trung tâm khai thác lớn của hãng United Airlines, hơn một nửa số chuyến bay bị hủy.

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy cho biết các tuyến cáp viễn thông đã được sửa chữa vào cuối buổi chiều và hoạt động bình thường tại khu vực Đông Bắc đang từng bước được khôi phục. Tuy nhiên, ông cảnh báo tình trạng chậm chuyến sẽ tiếp diễn do lượng chuyến bay tồn đọng, đồng thời khuyến cáo hành khách kiểm tra tình trạng chuyến bay trước khi đến sân bay.

Người đứng đầu FAA Bryan Bedford cho biết sự cố liên quan đến một tuyến liên lạc bị lỗi tại cơ sở kiểm soát không lưu Philadelphia, sau đó hệ thống chuyển sang tuyến dự phòng nhưng phát hiện tuyến cáp quang dự phòng cũng đã bị đứt.

Sự cố một lần nữa làm dấy lên lo ngại về hệ thống kiểm soát không lưu đã cũ của Mỹ. Năm ngoái, Quốc hội Mỹ đã phê duyệt 12,5 tỷ USD để nâng cấp hệ thống và tăng cường tuyển dụng nhân viên kiểm soát không lưu. Ông Duffy cho rằng cần thêm 17,5 tỷ USD để hoàn tất chương trình nâng cấp.

Ngọc Liên