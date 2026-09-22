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Anh lần đầu phóng ngư lôi từ phương tiện dưới nước không người lái

Thu Uyên
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(Baothanhhoa.vn) - Anh lần đầu thử nghiệm phóng ngư lôi do Mỹ và Australia phối hợp phát triển từ một phương tiện dưới nước không người lái, đánh dấu bước phát triển mới trong chương trình hợp tác quốc phòng AUKUS giữa Anh, Mỹ và Australia, đặc biệt trong lĩnh vực tác chiến dưới nước.

Anh lần đầu phóng ngư lôi từ phương tiện dưới nước không người lái

Anh lần đầu thử nghiệm phóng ngư lôi do Mỹ và Australia phối hợp phát triển từ một phương tiện dưới nước không người lái, đánh dấu bước phát triển mới trong chương trình hợp tác quốc phòng AUKUS giữa Anh, Mỹ và Australia, đặc biệt trong lĩnh vực tác chiến dưới nước.

Anh lần đầu phóng ngư lôi từ phương tiện dưới nước không người lái

Theo Chính phủ Anh, vụ phóng ngư lôi thật diễn ra tại vùng biển Anh. Ngư lôi hạng nặng do Mỹ và Australia phối hợp phát triển được phóng từ Excalibur, phương tiện dưới nước không người lái dài 12 m do Anh chế tạo. Đây là lần đầu ngư lôi được phóng từ phương tiện không có thủy thủ đoàn thay vì tàu ngầm có người điều khiển.

London đánh giá cuộc thử nghiệm là bước tiến quan trọng đối với công nghệ tàu ngầm của ba nước, đồng thời góp phần tăng năng lực tác chiến dưới nước của NATO. Chuyên gia Sidharth Kaushal thuộc Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh (RUSI) nhận định, việc phương tiện không người lái có thể mang và sử dụng tải trọng sát thương cho thấy vai trò của các hệ thống này đang mở rộng vượt ra ngoài nhiệm vụ giám sát.

Excalibur là phương tiện dưới nước không người lái cỡ lớn đầu tiên của Hải quân Hoàng gia Anh, dài 12 m và nặng khoảng 19 tấn. Trước đó, Anh và Australia đã thử nghiệm khả năng điều khiển phương tiện này từ xa trong khuôn khổ AUKUS.

Cuộc thử nghiệm diễn ra trong bối cảnh ba nước AUKUS đang đẩy nhanh hợp tác về các hệ thống không người lái và công nghệ tác chiến dưới nước.

Tháng 5 vừa qua, Anh, Mỹ và Australia công bố dự án hợp tác đầu tiên thuộc trụ cột AUKUS II về phát triển tải trọng và các hệ thống hỗ trợ cho phương tiện dưới nước không người lái, dự kiến bắt đầu bàn giao từ năm 2027.

Thông báo được London đưa ra trước cuộc gặp đầu tiên giữa Thủ tướng Anh Andy Burnham và Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York, trong đó hai bên dự kiến thúc đẩy thêm hợp tác về trí tuệ nhân tạo và các hệ thống tự hành.

Thu Uyên

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