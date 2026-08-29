Lãnh đạo Nga, Trung Quốc và các nước SCO chuẩn bị dự hội nghị thượng đỉnh tại Kyrgyzstan

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến tới thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan vào ngày 31/8 để tham dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), diễn ra trong 2 ngày. Hội nghị cũng có sự tham dự của lãnh đạo Iran và Ấn Độ, trong bối cảnh tổ chức này tìm cách gia tăng ảnh hưởng đối trọng với phương Tây.

Hội nghị thượng đỉnh SCO làm nổi bật hợp tác an ninh ngày càng sâu rộng và tầm nhìn về thế giới đa cực. Ảnh: Kabar.

Khoảng 12 nguyên thủ quốc gia sẽ tới Bishkek nhân dịp SCO kỷ niệm 25 năm thành lập. Tổ chức hiện gồm Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Iran, 4 quốc gia Trung Á và Belarus, đồng minh của Moscow.

Trong các hội nghị thượng đỉnh SCO trước đây, Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình nhiều lần thúc đẩy quan điểm về một thế giới đa cực, đồng thời thể hiện lập trường thống nhất trước phương Tây.

Hội nghị lần này diễn ra sau hơn 4 năm Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine và 6 tháng kể từ khi xung đột giữa Mỹ và Iran bùng phát.

Tổng thống Putin, Chủ tịch Tập Cận Bình, Tổng thống Iran Pezeshkian cùng Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif dự kiến tham dự phiên họp toàn thể do Tổng thống Kyrgyzstan Sadyr Japarov chủ trì.

Theo trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov, Tổng thống Putin cũng dự kiến có các cuộc gặp song phương với Tổng thống Pezeshkian, Chủ tịch Tập Cận Bình và một số lãnh đạo khác.

SCO ban đầu tập trung chủ yếu vào hợp tác kinh tế, song tổ chức này đã được thúc đẩy mạnh trong những năm gần đây dưới vai trò của Nga và Trung Quốc. Ngoài 10 thành viên, SCO hiện có 15 đối tác đối thoại, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và Qatar, cùng 2 nước quan sát viên là Afghanistan và Mông Cổ.

Hội nghị tại Bishkek diễn ra trong bối cảnh một số thành viên SCO đang đối mặt với xung đột quân sự hoặc căng thẳng thương mại. Mỹ áp đặt các mức thuế đối với hàng hóa Trung Quốc và Ấn Độ, đồng thời tăng sức ép đối với Iran thông qua các biện pháp trừng phạt nhằm vào các đối tác thương mại của Tehran.

Trong tháng này, Washington áp đặt các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với đối tác của Iran trong các lĩnh vực vàng, công nghệ, tài sản kỹ thuật số, hàng không và vận tải biển, nhằm gây sức ép kinh tế đối với Tehran. Mỹ cũng cảnh báo các đồng minh của Iran có thể phải đối mặt với trừng phạt.

SCO hiện đại diện cho khoảng 40% dân số thế giới và 25% GDP toàn cầu.

Thúy Hà

Nguồn: AFP