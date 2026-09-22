Căng thẳng Pakistan - Afghanistan gia tăng sau các cuộc tấn công xuyên biên giới gây thương vong lớn

Căng thẳng giữa hai nước láng giềng Nam Á Pakistan và Afghanistan đang gia tăng sau một loạt cuộc tấn công và hoạt động quân sự qua biên giới, gây thương vong lớn cho cả 2 bên.

Ngày 21/9, Bộ Thông tin và Phát thanh Pakistan thông báo các lực lượng an ninh nước này đã tiến hành chiến dịch chống khủng bố tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa và khu vực biên giới Pakistan - Afghanistan, tiêu diệt tổng cộng 37 tay súng.

Cụ thể, trong chiến dịch, lực lượng an ninh Pakistan tiến hành các cuộc không kích có mục tiêu nhằm vào nơi ẩn náu và các cơ sở được cho là căn cứ của những tổ chức khủng bố đã thực hiện các vụ tấn công gần đây trên lãnh thổ Pakistan, tiêu diệt 9 tay súng.

Ngoài ra, lực lượng an ninh Pakistan cũng tấn công một số căn cứ và nơi ẩn náu của các phần tử khủng bố tại khu vực biên giới giáp Afghanistan, tiêu diệt thêm 28 tay súng.

Trong khi đó, cùng ngày, Chính quyền Taliban tại Afghanistan đã triệu Đại biện lâm thời Pakistan tại Kabul để phản đối các cuộc không kích được cho là do Pakistan tiến hành tại tỉnh Kunar và Paktika. Bộ Ngoại giao Afghanistan cho rằng các cuộc tấn công đã vi phạm không phận, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước này, đồng thời cáo buộc Pakistan nhằm vào dân thường.

Căng thẳng giữa hai nước láng giềng Nam Á bùng phát sau một loạt vụ tấn công nhằm vào lực lượng an ninh Pakistan gần khu vực biên giới. Đáng chú ý là vụ đánh bom liều chết xảy ra ngày 18/9, nhằm vào một nhà thờ Hồi giáo gần cơ sở cảnh sát tại Kohat, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, khiến ít nhất 31 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương, trong đó có nhiều cảnh sát đang dự lễ cầu nguyện. Islamabad cáo buộc Chính quyền Taliban cho phép lực lượng Taliban Pakistan (TTP) sử dụng lãnh thổ Afghanistan làm nơi hoạt động, song Kabul bác bỏ cáo buộc này.

Được biết, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc đã có các nỗ lực nhằm thúc đẩy đối thoại, hạ nhiệt căng thẳng giữa hai bên song chưa đạt được kết quả rõ rệt.

Ngọc Liên