Ngoại trưởng các nước SCO thông qua loạt văn kiện quan trọng

Ngoại trưởng các nước thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) đã nhóm họp tại thành phố Cholpon-Ata, Kyrgyzstan, nhằm hoàn tất công tác chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh SCO dự kiến diễn ra tại Bishkek từ ngày 31/8 đến 1/9, đồng thời thảo luận nhiều vấn đề an ninh và hợp tác khu vực.

Cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng Ngoại giao các nước thành viên SCO được tổ chức tại Cholpon-Ata,Kyrgyzstan. Ảnh: secsco.

Cuộc họp ngày 24/7 do Ngoại trưởng Kyrgyzstan Zheenbek Kulubaev chủ trì, với sự tham dự của ngoại trưởng Belarus, Ấn Độ, Iran, Kazakhstan, Trung Quốc, Pakistan, Nga, Tajikistan, Uzbekistan cùng Tổng Thư ký SCO Nurlan Yermekbayev.

Theo Bộ Ngoại giao Kyrgyzstan, các bộ trưởng đã trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, kết nối giao thông, năng lượng, chuyển đổi số và giao lưu nhân văn. Hội nghị cũng thống nhất gói văn kiện trình lên các nhà lãnh đạo tại Hội nghị Thượng đỉnh SCO sắp tới.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, các bên đã thông qua Tuyên bố chung của Hội đồng Ngoại trưởng SCO, trong đó đưa ra đánh giá về tình hình quốc tế và xác định những định hướng hợp tác theo các quyết định của lãnh đạo các nước thành viên. Kết thúc hội nghị, các ngoại trưởng đã ký tám văn kiện hợp tác, bao gồm kế hoạch phối hợp bảo đảm an ninh thông tin quốc tế.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov có cuộc gặp song phương với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị bên lề hội nghị Ảnh: Bộ ngoại giao Nga.

Bên lề hội nghị, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã có cuộc gặp song phương với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Thông cáo của phía Nga cho biết hai ngoại trưởng đã trao đổi sâu về quan hệ Nga - Mỹ, tình hình xung đột tại Ukraine cũng như các vấn đề an ninh khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Moscow nhấn mạnh lập trường của Nga và Trung Quốc “trùng hợp hoặc rất gần nhau” đối với phần lớn các vấn đề được thảo luận.

Ngoại trưởng Lavrov đánh giá ngoại giao cấp nguyên thủ tiếp tục là động lực quan trọng thúc đẩy quan hệ Nga - Trung. Ông chúc mừng Trung Quốc tổ chức thành công Hội nghị Trí tuệ Nhân tạo Thế giới (WAIC), Trong khi đó, Ngoại trưởng Vương Nghị khẳng định cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Bắc Kinh hồi tháng 5 đã mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ song phương.

Nhật Lệ

Nguồn: TVBRICS, SECTSCO.