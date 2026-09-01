Lãnh đạo Nga, Trung Quốc, Ấn Độ thúc đẩy quan hệ song phương tại Thượng đỉnh SCO

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 31/8 đã lần lượt gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Bishkek, Kyrgyzstan.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) gặp gỡ Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại thành phố Osaka, Nhật Bản, năm 2019. Ảnh: Xinhua.

Trong cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình, Tổng thống Putin và nhà lãnh đạo Trung Quốc khẳng định quan hệ Nga - Trung tiếp tục phát triển trong bối cảnh tình hình quốc tế ngày càng bất ổn và khó dự đoán.

Ông Tập Cận Bình cho biết quan hệ Trung Quốc - Nga đã trở nên “vững chắc hơn” và còn nhiều triển vọng tích cực phía trước. Chủ tịch Trung Quốc cho rằng mức độ “bất định và khó đoán” trong trật tự quốc tế đang gia tăng rõ rệt, song điều này không làm thay đổi định hướng phát triển quan hệ giữa hai nước.

Về phần mình, Tổng thống Putin đánh giá hợp tác Nga - Trung đang phát triển thành công trên tất cả các lĩnh vực.

Sau đó, Tổng thống Putin có cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Hai nhà lãnh đạo thảo luận về quan hệ song phương và cuộc xung đột tại Ukraine.

Thủ tướng Modi nhấn mạnh Ấn Độ sẵn sàng thúc đẩy các nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine. Ông cho rằng mỗi ngày chiến sự tiếp diễn là một bước lùi đối với nhân loại và cần chuyển từ “chiến tranh kéo dài” sang chấm dứt các hành động thù địch.

Tổng thống Putin cho biết Nga đang “đi theo con đường” hướng tới giải quyết cuộc xung đột, đồng thời khẳng định quan hệ Nga - Ấn Độ tiếp tục được củng cố trên cơ sở “quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt và ưu tiên”.

Trong ngày 1/9, Tổng thống Putin dự kiến hội đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian sau các phiên họp chính thức của SCO. Đây sẽ là cuộc gặp thứ sáu giữa hai nhà lãnh đạo. Hai bên dự kiến trao đổi về quan hệ Nga - Iran và tình hình khu vực, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế ngày càng lớn từ Mỹ và xung đột giữa Iran với Mỹ, Israel tiếp tục diễn biến phức tạp.

Các cuộc gặp của ông Putin với lãnh đạo Trung Quốc, Ấn Độ và Iran diễn ra bên lề Hội nghị thượng đỉnh SCO tại Bishkek, trong bối cảnh Nga tìm cách củng cố quan hệ với các đối tác ngoài phương Tây và tăng cường hợp tác kinh tế, chính trị trong bối cảnh Moskva tiếp tục chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Bích Hồng

Nguồn: Reuters, AP, Arab News, RT